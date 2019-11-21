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 Политика Украины
  2011  21
Все про:СНБО (3303) Бухарев Владислав (18)

 Зеленский вывел из состава СНБО Бухарева

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Владислава Бухарева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №862/2019.

Соответствующий указ был обнародован в четверг, 21 ноября.

"Согласно части четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины В.Бухарева", - говорится в указе.

Напомним, другим указом от 8 ноября Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161095
 
 
 Топ комментарии
 
чтоб богдана больше по морде не бил ?
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сивохи там за глаза хватит... хоть бы прокормили ))))
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Та чувак вже всьо шо нада на флешку скачав.
Дійсно, шо там далі робити?
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сивохи там за глаза хватит... хоть бы прокормили ))))
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Відпрацював, москальня вже арешти почала, отримає нову медальку від ФСБ.
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Однажды, в студеную зимнюю пору, я из лесу вышел... и снова зашел.
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Взагалі то був, договороспроміжний хлопець, якщо гроші брав, то питання рішав.
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Во! Честнейший человек! Таких сейчас нет... А скоро- совсем не будет (с)
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У нас спочатку тихо ох...ли, коли запоріжськи, дніпровські, донецьки поприходоли, прямим текстом, з сумами, але слово тримали. Якби ще не лізли в політику та історію, якої не знають.
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Андрюх, ти ж любиш почитати конспірологію, що скажеш про цю пані, Алла - LiveJournal
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Тут такое: я о ней, ранее- понятия не имел. А тут- материал- обширный, читать наискосок- не хочется. Я его повнимательнее прочту и выскажусь, лады? Но, всё равно, заранее- благодарю. Мне- интересно.
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Я теж її випадково надибав, люблю такі довгі конспірологічні версії, тим більше 90 відсотків нам взагалі невідомо, шкода, вона рідко пише і в коментах москальні багато, але цікаво, відступай назад і починай с початку.
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Банковские черти не помещаются. Снбо не резиновое, не все срашанские шпиёны за стол влазяют, вот и приходится Бубачке как не сиськи брить, так СНБО сокращать. Отака ось Казкова казка, малята...
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Интересно а кого назначит взамен...лысого или брательника наема？
По идее должен лысого...квартальный чувак и без хлебного места...😀
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Что-то Бухарев уже серьёзное натворил поэтому Зеленский своего друга по тихому взде уволил чтобы не раздувать скандал с криминальными делами и вот этим всем.
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Нихера серьёзного , просто до этого Бухарев был депутатом от "Батькивщины" и после публичного срача с Юлей Вова решил и от Бухарева избавиться .
Вова плохо разбирается в технических вопросах и для него в технологических областях не существует такого понятия как профи . В его понимании - профи может быть только артист или сценарист .
Если у него журналиста Найема поставили на оборонпром , то трудно с такого требовать хоть какого-то критического мышления .
Гуманитарий - балагур , вот и всё его кредо !
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