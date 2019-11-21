 Зеленский вывел из состава СНБО Бухарева

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №862/2019.
Соответствующий указ был обнародован в четверг, 21 ноября.
"Согласно части четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины В.Бухарева", - говорится в указе.
Напомним, другим указом от 8 ноября Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.
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Дійсно, шо там далі робити?
По идее должен лысого...квартальный чувак и без хлебного места...😀
Вова плохо разбирается в технических вопросах и для него в технологических областях не существует такого понятия как профи . В его понимании - профи может быть только артист или сценарист .
Если у него журналиста Найема поставили на оборонпром , то трудно с такого требовать хоть какого-то критического мышления .
Гуманитарий - балагур , вот и всё его кредо !