 Крайне важно избежать любого прерывания расследования дел Майдана, - мониторинговая миссия ООН

Об этом говорится в заявлении организации на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В этот день, шесть лет назад, начались протесты на Майдане. 96 мужчин и 2 женщины были убиты или погибли в результате насилия в период с 21 января по 20 февраля 2014 года. Расследование так и не установило виновных в убийстве 17 протестующих (среди них – одна женщина) и 13 правоохранителей. Крайне важно избежать любого прерывания расследования, которое уже отмечено задержками. Мы призываем Генеральную прокуратуру и Государственное бюро расследований обеспечить, чтобы передача расследований дел по Майдану не привела к задержкам", - говорится в заявлении.

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