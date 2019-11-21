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 Политика Украины
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 Крайне важно избежать любого прерывания расследования дел Майдана, - мониторинговая миссия ООН

Мониторинговая миссия ООН по правам человека призвала Генпрокуратуру и Госбюро расследований обеспечить непрерывность расследования "дел Майдана".

Об этом говорится в заявлении организации на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В этот день, шесть лет назад, начались протесты на Майдане. 96 мужчин и 2 женщины были убиты или погибли в результате насилия в период с 21 января по 20 февраля 2014 года. Расследование так и не установило виновных в убийстве 17 протестующих (среди них – одна женщина) и 13 правоохранителей. Крайне важно избежать любого прерывания расследования, которое уже отмечено задержками. Мы призываем Генеральную прокуратуру и Государственное бюро расследований обеспечить, чтобы передача расследований дел по Майдану не привела к задержкам", - говорится в заявлении.

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Крайне важно избежать любого прерывания расследования дел Майдана, - мониторинговая миссия ООН 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161092
 
 
 Топ комментарии
 
Ага..
Якось будуть розслідувати, але як кацапи.
Наприклад, Порошенку пред'являють обвинувачення в перехіді українських кораблів через Керченську протоку, що спричинило ескалацію конфлікту з Російською Федерацією, введення військового стану на території України з метою можливої узурпації влади.
Можна собі лише уявити, що вони, такі як Труба, про Майдан нарозслідують.
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Это Гаага должны расследовать. Кого там рыги и их выпердыши расследовать будут, сами себя? Прокурора когда "своего" назначали народ как всегда молчал. Римский устав рада конечто же не ратифицировала, бо страшно. Протесты? 99% населения не знают что такое Римский устав. Походу народонаселению страна не нужна, все надеются что за них кто-то всё сделает.
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Коли нічого сказати, починай петляти
Мені здаєтся ти автобус пізнала,на якому на антимайдан тебе привозили
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Ага..
Якось будуть розслідувати, але як кацапи.
Наприклад, Порошенку пред'являють обвинувачення в перехіді українських кораблів через Керченську протоку, що спричинило ескалацію конфлікту з Російською Федерацією, введення військового стану на території України з метою можливої узурпації влади.
Можна собі лише уявити, що вони, такі як Труба, про Майдан нарозслідують.
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А хто це вивозить з Майдану докази?
Крайне важно избежать любого прерывания расследования дел Майдана, - мониторинговая миссия ООН - Цензор.НЕТ 9990
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А тобі шо повилазило,хто біля петі стоїть і які шеврони?
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я не вірю в бредні кацапської пропаганди.
не підбирайте в соловйова.
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Коли нічого сказати, починай петляти
Мені здаєтся ти автобус пізнала,на якому на антимайдан тебе привозили
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Задрали ООН своими заявлениями, уже бы давно сами начали полицейскую операцию. Хватит претворяться хорошими. Воевать, так воевать!
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Люди погибли за Европейское будущее а петяботы против Европы - вы мега дно если не хуже ! хасапы !
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Вспомните Корею, как весь мир объединился, и победил Ким Чен Ира!
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"Побежденный" нынче дома сидит и дули американцам тычет.
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Это Гаага должны расследовать. Кого там рыги и их выпердыши расследовать будут, сами себя? Прокурора когда "своего" назначали народ как всегда молчал. Римский устав рада конечто же не ратифицировала, бо страшно. Протесты? 99% населения не знают что такое Римский устав. Походу народонаселению страна не нужна, все надеются что за них кто-то всё сделает.
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А что 5 лет после Майдана расследовали? Нет, имитировали. По всему видно, что это преступление уже никогда не будет расследовано, а виновные не будут наказаны.
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Обязательно расследуйте, а то, как мы узнаем, кому Пашинский вез оружие на майдане и зачем Парубий встречал беркутов со снайперскими винтовками возле гостиницы, когда те выходили из автобуса. Ну прям очень интересно, там, глядишь и до героя на транкторе ниточки приведут и не только)))).
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