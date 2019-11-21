 Кабмин временно назначил Фирсова и.о. главы Госэкоинспекции

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Предложение заняться реформой экологического контроля я получил от Алексея Гончарука четыре месяца назад. Свое видение ситуации я изложил сначала на встречах с премьером, а потом и лично президенту Владимиру Зеленскому. Затем были сотни встреч с работниками министерства, сотрудниками экологической инспекции, органами власти. Так постепенно была составлена подробная дорожная карта наших дальнейших действий", - написал Фирсов.

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Он уточнил, что назначение временное, и он будет принимать участие в конкурсе на должность главы Госэкоинспекции.

"Разумеется, конкурс на руководителя при этом никто не отменял. В скором времени он состоится, и я буду принимать в нем участие. Никакой проблемы для меня в этом нет. Программа реформ эконоинспекции уже готова, и я готов представить ее на суд конкурсной комиссии", - сообщил экс-нардеп.



