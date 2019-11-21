EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  1076  18
Все про:Госэкоинспекция (67) Кабмин (11373) Фирсов (104)

 Кабмин временно назначил Фирсова и.о. главы Госэкоинспекции

Экс-нардеп Егор Фирсов временно назначен исполняющим обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины.

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ

"Предложение заняться реформой экологического контроля я получил от Алексея Гончарука четыре месяца назад. Свое видение ситуации я изложил сначала на встречах с премьером, а потом и лично президенту Владимиру Зеленскому. Затем были сотни встреч с работниками министерства, сотрудниками экологической инспекции, органами власти. Так постепенно была составлена подробная дорожная карта наших дальнейших действий", - написал Фирсов.

Читайте также: У руководителя Госэкоинспекции Яковлева провели обыск

Он уточнил, что назначение временное, и он будет принимать участие в конкурсе на должность главы Госэкоинспекции.

"Разумеется, конкурс на руководителя при этом никто не отменял. В скором времени он состоится, и я буду принимать в нем участие. Никакой проблемы для меня в этом нет. Программа реформ эконоинспекции уже готова, и я готов представить ее на суд конкурсной комиссии", - сообщил экс-нардеп.

Кабмин временно назначил Фирсова и.о. главы Госэкоинспекции 01
Кабмин временно назначил Фирсова и.о. главы Госэкоинспекции 02

Источник: https://censor.net.ua/n3161087
 
   
 Топ комментарии
 
Удачи Егору, молодой человек очень умный и не сепар из Донецка...
 показать весь комментарий
 
Да, конкурса еще нет, но я уже руковожу. И буду рулить далее. Шо не понятно?
/Это я про конкурсы/
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да, конкурса еще нет, но я уже руковожу. И буду рулить далее. Шо не понятно?
/Это я про конкурсы/
 показать весь комментарий
 
 
Удачи Егору, молодой человек очень умный и не сепар из Донецка...
 показать весь комментарий
 
 
З того-того, ще є Микола Томенко, але він досить розумний.
 показать весь комментарий
 
Там 4 принципові людини було у БПП. Фірсов та Томенко одразу вийшли, як побачили, що БПП не має наміру проводити реальні реформи і їх позбавили мандату.
Найєм та Лєщенко з цього приводу вирішили фракцію не покидати, щоб їх не позбавили мандату.
 показать весь комментарий
 
 
беніні сявки "за реальні реформи"? Більшої дурниці і не чув. І це - попри те, що нині ця брехня спростовується дійсністю.
 показать весь комментарий
 
Із яких таких вони стали "беніними сявками"? Чи ти вважаєшь, що якщо ти сам - порошкова сявка, то й всі інші - такі саме як ти?
 показать весь комментарий
 
продовжую список... окрім згаданого Томенка: Заліщук, Богдан, Батенко, Ол.Шевченко(Буковель), Костанкевич, Купрій... всі вони і 2014-му були в списках БПП від коломойського. Корбан - також був, хоча не кандидатом в ВР (лише зам.губернатора), але влітку 2015-го, коли беню почали щемити - всі вони разом з бенею вийшли "в окреме плавання"
 показать весь комментарий
 
Это не профессия. А вот если он разрушит это логово упырей - памятник поставить!
 показать весь комментарий
 
 
Этот. Треш когда -нибудь закончится? Я думал, что Наем в УкОборонПроме для одного дня достаточно!
 показать весь комментарий
 
 
А в чем треш? Зеля правильно сделал, что взял принципиальных людей, которые вышли из кагала БПП в знак протеста против того, что там творилось.
 показать весь комментарий
 
всю конченую мразь типа этого фирсова штейны понаходили на помойках.
 показать весь комментарий
 
Стесняюсь спросить, а кто он по образованию-профессии? Ну, кроме того, шо "полiтичний дiяч".
 показать весь комментарий
 
 
Тебе це питання цікавить останні 3 місяці? До того було пох, бо твій хазяїн рулив? Кабмін тимчасово призначив Фірсова в.о. глави Держекоінспекції - Цензор.НЕТ 8603
 показать весь комментарий
 
это подонок который обосновывал и проталкивал потужные мыролюбные тарифы при винницком реформисте. к стати даже свиношнырям с ним западло было разговаривать.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх