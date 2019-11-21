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 Арестованного в оккупированном Крыму активиста Приходько держат в спецблоке и не дают свиданий с родными, - адвокат

Арестованный в оккупированном Крыму украинский активист Олег Приходько, которому 21 ноября исполнился 61 год, содержится в спецблоке СИЗО Симферополя.

Об этом рассказал адвокат Назим Шеихмамбетов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Сегодня мне удалось попасть к Олегу Аркадьевичу. В СИЗО у нас с ним получилось провести кратковременное свидание. Олег Аркадьевич выглядит достаточно неплохо, критических жалоб на состояние здоровья нет, лекарства ему передают своевременно. Его содержат в спецблоке, в так называемой камере двойке", – сказал адвокат.

По словам Шеихмамбетова, он обсудил с Приходько ход уголовного дела. Активист также просил поблагодарить всех, кто следит за его судьбой и за делами других политзаключенных. Адвокат подтвердил, что семье Приходько отказывают в свидании с ним.

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"Связи у Олега Аркадьевича нет, единственная возможность связаться с семьей – это письма. Насколько мне известно, свидание его родственникам на данный момент не разрешили. Это уже такая сложившаяся практика в Крыму, но мы будем писать заявления, настаивать и, если будет необходимо, обжаловать отказы, чтобы в самое короткое время у Олега Приходько была возможность повидаться со своими близкими", – добавил Шеихмамбетов.

Напомним, 10 октября оккупанты задержали проукраинского активиста из Сак Приходько. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал активиста на два месяца.

8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.​

В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161084
 
 
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В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.

"Братушки" ничего не скажешь. Зебилы смотрят с ними сваты на брудершафт и целуются в засос.
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А падло Мєртвєчук кум ***** спокійно розгулює Україною...
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