 Больше всего незарегистрированных с/х земель в Николаевской, Одесской, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, - Милованов. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующую статистику он опубликовал на своей странице в Facebook:

"Статистика дня. Топ 5 областей по объему незарегистрированных с/х земель:

Николаевская - 409 000 га. Одесская - 282 000 га. Луганская - 270 000 га. Запорожская - 265 000 га. Херсонская - 263 000 га".

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