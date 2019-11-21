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 Политика Украины
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Все про:Милованов Тимофей (90) рынок земли (34)

 Больше всего незарегистрированных с/х земель в Николаевской, Одесской, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, - Милованов. ИНФОГРАФИКА

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что Николаевская область является лидером по объему незарегистрированных сельскохозяйственных земель.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующую статистику он опубликовал на своей странице в Facebook:

"Статистика дня. Топ 5 областей по объему незарегистрированных с/х земель:

  1. Николаевская - 409 000 га.
  2. Одесская - 282 000 га.
  3. Луганская - 270 000 га.
  4. Запорожская - 265 000 га.
  5. Херсонская - 263 000 га".

Больше всего незарегистрированных с/х земель в Николаевской, Одесской, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, - Милованов 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3161082
 
 
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Слуги зебилов все распродадут, а виновата будет омерика и госдеп в конечном итоге.
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Какой "госдеп"?
Виноват, разумеется ПОРОШЕНКО!!!
У зе-тыпилов всегда и во всем виноват Порошенко.
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о, міло клованов щось нюхнув і конкретики стало більше
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это уже отжато косюками и пэтьунькой, или до этого собирались прийти на второй каденции сыньоносого？
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Я пять лет пишу, что перед открытием рынка земли надо провести ПОЛНУЮ инвентаризацию и классификацию земли.
Авторы еще забыли(?) сказать, что даже та земля, что зарегистрирована, например, как "сельскохозяйственная" или "лес" или "угодья" или "застройка" или .....
На самом деле, часто таковой не является.
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Так у них и с госпредприятиями лесами,надрами,газом тоже самое. Это не бардак это 50% экономики в тени.Зато охоту открыли на ФОПЫ и распродажу устроили. Отстегивают на верх
и спокойно пользуются.У каждой проблемы есть Фамилия и имя. Пока их не назовут все остальное бесполезно. И приведет к развалу государства барыг и неучей.
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У Милованова основная задача продать украинские земли?Гнать с Украины Соросовских грантоедов пинком под жопу.
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Понимаю, что можно припахать к орым землям неугодья, но по 20К гектар в каждом районе Николаевской области, это слишком. Во времена СССР это 2 самых больших колхоза. Все же видать Валерич был прав.
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