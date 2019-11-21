 Больше всего незарегистрированных с/х земель в Николаевской, Одесской, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, - Милованов. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующую статистику он опубликовал на своей странице в Facebook:
"Статистика дня. Топ 5 областей по объему незарегистрированных с/х земель:
- Николаевская - 409 000 га.
- Одесская - 282 000 га.
- Луганская - 270 000 га.
- Запорожская - 265 000 га.
- Херсонская - 263 000 га".
Виноват, разумеется ПОРОШЕНКО!!!
У зе-тыпилов всегда и во всем виноват Порошенко.
Авторы еще забыли(?) сказать, что даже та земля, что зарегистрирована, например, как "сельскохозяйственная" или "лес" или "угодья" или "застройка" или .....
На самом деле, часто таковой не является.
и спокойно пользуются.У каждой проблемы есть Фамилия и имя. Пока их не назовут все остальное бесполезно. И приведет к развалу государства барыг и неучей.