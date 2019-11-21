 Европейские лидеры подтвердили, что двери Евросоюза открыты для Украины, - Порошенко

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе политсилы.
"Позиция очень важна для нас тем, что лидеры европейских стран - членов ЕНП подтвердили, что двери Европейского Союза открыты для Украины", - рассказал политик о сути итогового документа саммита.
Также, по его словам, нашли поддержку инициативы, с которыми вышла партия "Европейская Солидарность", и Евросоюз будет приветствовать нашу страну, когда мы выполним свое домашнее задание.
По его словам, в итоговом документе говорится о продолжении сотрудничества в рамках Восточного партнерства. "Принято решение, что это сотрудничество точно продолжается, особенно со странами тройки - Украина, Грузия Молдова", - добавил Порошенко.
"Несмотря на то, что некоторым не нравится, но принцип "больше за большее". Чем больше мы сделали реформ, тем больше мы должны получить от Европейского Союза", - убежден Петр Порошенко.
По словам лидера партии, продолжается поддержка инициатив и по единому цифровому рынку, и по единому таможенному пространству, и относительно единого визового пространства. "Думаю, что эти инициативы, которые были предложены год назад, найдут свое отражение", - отметил политик.
Пятый президент Украины также отметил важность четкого определения в резолюции саммита ЕНП российской агрессии против Украины.
"На сегодняшний день, когда странным образом в сообщении пресс-службы Кремля по подготовке Нормандского формата они утверждают о том, что" их там нет и не было", именно благодаря позиции Европейской народной партии, которая решительно осуждает и незаконную аннексию Крыма и незаконную агрессию против нашего государства на востоке Украины, россияне уже никого не обманут", - подчеркнул Петр Порошенко. "Это еще раз подтверждает позицию - не верьте Путину", - сказал он.
"Тот факт, что сегодня осуждена российская агрессия, сегодня приветствуют вступление Украины в Евросоюз и НАТО является одним из основных итогов резолюции. Двери Евросоюза открыты - это мощная мотивация для Украины для того, чтобы эти реформы продолжать", - резюмировал Порошенко.
1 год · Зеленский мост открыл. Судя по флагам, Зеленский - это президент ЛНР. Ок, тогда вопрос: почему тогда за мост, за покатушки платят украинцы?
И ответ: потому что 73%-е тупое стадо проголосовало за то, чтобы платить дань гордым победителям из ЛНР и ДНР.»
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фейерично! (с)
5 ч. ·
В ДБР опублікували перелік проваджень, фігурантом яких є п'ятий президент України Петро Порошенко:
1.Перехід українських кораблів через Керченську протоку, що спричинило ескалацію конфлікту з Російською Федерацією, введення військового стану на території України з метою можливої узурпації влади.
Они судят украинского президента за то, что украинские корабли ходили украинскими территориальными водами.
Еще раз.
Президента Украины. За то. Что ВМФ Украины. Ходили терводами Украины.
Судят.
Судят, ьььь!!!
Они судят верховного главнокомандующего за то, что он во время войны отстаивал суверенитет своей страны.
Да вы, ребятки, вообще уху хлебали.
Один вопрос: кто судит командующих армиями пораженных стран за сопротивление поражению?
Если это не захват власти агентами агрессора, то что это тогда?
Вы меня сейчас распнете за слово "пораженных".
Но... А что это тогда?
Доброе утро.
а считал себя королем .
А король , то г о л ы й !
Двери стать долларовым миллионером, открыты для всех желающих!
И пусть кто то скажет что это не так.
Который со $100 долларами в кармане приехал из ЮАР на учебу в USA .
https://www.dw.com/ru/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-tesla-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E/a-51230156
Поэтому Порошенко может точно также сказать что двери в Супер Державу или Империю открыты, и это будет правда, они открыты.
===В мае 2019 года я узнал, что у нас возникла большая проблема, которая мешала нам продолжать оказывать поддержку новому президенту Украины и бороться с коррупцией. Проблема заключается в том, что, несмотря на то, что была единогласная позитивная оценка рекомендаций тех из нас, кто был в составе делегации в Украине на инаугурации Зеленского, в то же время президент Трамп получал другие посылы. Негативные посылы о Зеленском. От бывшего президента, от бывшего генерального прокурора Украины поступали обвинения. И я понял, что эти обвинения оказывали негативное влияние на нашу политику, когда четверо из нас, кто были на инаугурации, 23 августа встретились с президентом Трампом. Мы подчеркнули, что президент Зеленский олицетворяет лучший шанс для Украины преодолеть коррупцию, которая сковывала страну уже 20 лет. Но президент отнесся к этому очень скептически. Он сказал, что Украина - коррумпированная страна, "там ужасные люди, они пытались от меня избавиться". И мне стало понятно, что, несмотря на позитивные новости и рекомендации, которые ему представила наша делегация, у президента Трампа было негативное восприятие Украины. Он получал другую информацию из других источников, включая мэра Джулиани, которая была негативной.===