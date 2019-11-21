 Европейские лидеры подтвердили, что двери Евросоюза открыты для Украины, - Порошенко

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе политсилы.

"Позиция очень важна для нас тем, что лидеры европейских стран - членов ЕНП подтвердили, что двери Европейского Союза открыты для Украины", - рассказал политик о сути итогового документа саммита.

Также, по его словам, нашли поддержку инициативы, с которыми вышла партия "Европейская Солидарность", и Евросоюз будет приветствовать нашу страну, когда мы выполним свое домашнее задание.

По его словам, в итоговом документе говорится о продолжении сотрудничества в рамках Восточного партнерства. "Принято решение, что это сотрудничество точно продолжается, особенно со странами тройки - Украина, Грузия Молдова", - добавил Порошенко.

"Несмотря на то, что некоторым не нравится, но принцип "больше за большее". Чем больше мы сделали реформ, тем больше мы должны получить от Европейского Союза", - убежден Петр Порошенко.

По словам лидера партии, продолжается поддержка инициатив и по единому цифровому рынку, и по единому таможенному пространству, и относительно единого визового пространства. "Думаю, что эти инициативы, которые были предложены год назад, найдут свое отражение", - отметил политик.

Пятый президент Украины также отметил важность четкого определения в резолюции саммита ЕНП российской агрессии против Украины.

"На сегодняшний день, когда странным образом в сообщении пресс-службы Кремля по подготовке Нормандского формата они утверждают о том, что" их там нет и не было", именно благодаря позиции Европейской народной партии, которая решительно осуждает и незаконную аннексию Крыма и незаконную агрессию против нашего государства на востоке Украины, россияне уже никого не обманут", - подчеркнул Петр Порошенко. "Это еще раз подтверждает позицию - не верьте Путину", - сказал он.

"Тот факт, что сегодня осуждена российская агрессия, сегодня приветствуют вступление Украины в Евросоюз и НАТО является одним из основных итогов резолюции. Двери Евросоюза открыты - это мощная мотивация для Украины для того, чтобы эти реформы продолжать", - резюмировал Порошенко.