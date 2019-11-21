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 Курьезы, За рубежом
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 Сбербанк России прислал клиенту пароль со словами "убивай евреев". ФОТО

Российский "Сбербанк" отправил своему клиенту предложение по кредиту с паролем "плачь убивай евреев".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на пост клиента банка Александра Шишова.

"Подайте заявку в офис банка - пароль CRYVKILLJEWS (в переводе с английского: cry - плачь, kill - убивай, jews - евреи)", - говорится в сообщении.

В банке сначала заявили, что на скриншоте отредактировали пароль и предположили, что кто-то хочет их подставить. Однако позже признали ошибку.

Сбербанк России прислал клиенту пароль со словами убивай евреев 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3161078
 
 
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Совсем плохо на рассии с цивилизованным миром
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"московия" и "цивилизованный мир" - это взаимоисключающие понятия.
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Хрен с ними! Вон таки правда - что-то страшное бахнуло в море у Китая. Пишут про подводный взрыв на 10-20 кт! Это уровень Хиросимы! И глубина всего 50 метров!!! Если так, Чернобыль-3 гарантирован, но только чисто морской.
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не, ну если бы прислали "kill Solovyev/Shapiro", то шутка была бы удачной..
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и что удивительного?
"бей жи*** - спасай расию!" - этому "паролю" на расисе уже не одно десятилетие
только забывают вторую часть...печальную - жи*** перебили, а расисю так и не спасли
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б*же, та кто-то погнал беса и собрал лулзов.
там же увольняются и т.д., ну, те ко сисадмины то. теперь бутылка будет его кровать
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