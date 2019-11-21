 Сбербанк России прислал клиенту пароль со словами "убивай евреев". ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на пост клиента банка Александра Шишова.
"Подайте заявку в офис банка - пароль CRYVKILLJEWS (в переводе с английского: cry - плачь, kill - убивай, jews - евреи)", - говорится в сообщении.
В банке сначала заявили, что на скриншоте отредактировали пароль и предположили, что кто-то хочет их подставить. Однако позже признали ошибку.
"бей жи*** - спасай расию!" - этому "паролю" на расисе уже не одно десятилетие
только забывают вторую часть...печальную - жи*** перебили, а расисю так и не спасли
там же увольняются и т.д., ну, те ко сисадмины то. теперь бутылка будет его кровать