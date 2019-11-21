 Сбербанк России прислал клиенту пароль со словами "убивай евреев". ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на пост клиента банка Александра Шишова.

"Подайте заявку в офис банка - пароль CRYVKILLJEWS (в переводе с английского: cry - плачь, kill - убивай, jews - евреи)", - говорится в сообщении.

В банке сначала заявили, что на скриншоте отредактировали пароль и предположили, что кто-то хочет их подставить. Однако позже признали ошибку.

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