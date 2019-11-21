 САП будет просить 50 млн залога для Садового

Об этом сообщила в комментарии "Укринформу" пресс-секретарь ведомства Ольга Посталюк, передает Цензор.НЕТ.
"Будем просить залог в размере 50 млн грн", - сказала она, отвечая на вопрос относительно меры пресечения мэру Львова.
Напомним, 21 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому.
Хай попросить, щоб йому ці гроші дали з «Фонду оплати порохоботов» Порошенка.
Він же в курсє, сам про це заявляв.
ПС ))) До речі по приблизній справі Лесіка Довгого справу закрили ...А ле то було при *мальдівському баризі * !
Всім,хто знає Садового..
смішно з суми застави..
це дозволи Андрійка на дві "висотки" "в межах зони захисту Юнеско"..