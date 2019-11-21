 САП будет просить 50 млн залога для Садового

Об этом сообщила в комментарии "Укринформу" пресс-секретарь ведомства Ольга Посталюк, передает Цензор.НЕТ.

"Будем просить залог в размере 50 млн грн", - сказала она, отвечая на вопрос относительно меры пресечения мэру Львова.

Напомним, 21 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому.

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