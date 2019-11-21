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 Политика Украины
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Все про:Садовый (451) САП (1194)

 САП будет просить 50 млн залога для Садового

Специализированная антикоррупционная прокуратура в суде будет просить для мэра Львова Андрея Садового меру пресечения в виде залога в размере 50 млн грн.

Об этом сообщила в комментарии "Укринформу" пресс-секретарь ведомства Ольга Посталюк, передает Цензор.НЕТ.

"Будем просить залог в размере 50 млн грн", - сказала она, отвечая на вопрос относительно меры пресечения мэру Львова.

Напомним, 21 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проданный земельный участок не принадлежит территориальной громаде города Львова, - САП о подозрении Садовому

Источник: https://censor.net.ua/n3161075
 
 
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А за Валєрича скільки проситимуть? Чи за другана Зєльки знижка?
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валєрич - табу для САП, як і анал для Яременка САП проситиме 50 млн застави для Садового - Цензор.НЕТ 8460
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Отак! Мочіть цих телепнів, які не змогли об'єднатись. Мудрий нарід хочє хлєба і зрєліщ!
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Кааааая прєєєєєєлєсть !!!!!
Хай попросить, щоб йому ці гроші дали з «Фонду оплати порохоботов» Порошенка.
Він же в курсє, сам про це заявляв.
САП будет просить 50 млн залога для Садового - Цензор.НЕТ 7426
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От незрозуміло, ящо земельна ділянка не належить громаді Львова, як Садовий її продав?
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якщо земля України не належить "зе" .як він її збирається її продавати??? САП проситиме 50 млн застави для Садового - Цензор.НЕТ 3496
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без сільського голови там точно не обійшлось
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Справа відкрита ще з 2016 року ...По таким (приблизно ) справам можливо *брати за яйця * любого мера (за підпис колективного рішення ) ..
ПС ))) До речі по приблизній справі Лесіка Довгого справу закрили ...А ле то було при *мальдівському баризі * ! САП будет просить 50 млн залога для Садового - Цензор.НЕТ 6421
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А шо такоє? А чому «»мальдівському баризі » в лапках Гюльчатай, шо такоє? «піріубоваємся в пальотє»?

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Смішно.


Всім,хто знає Садового..

смішно з суми застави..

це дозволи Андрійка на дві "висотки" "в межах зони захисту Юнеско".. САП проситиме 50 млн застави для Садового - Цензор.НЕТ 1324
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Це для нього дрібниці. Не випускайте падлу
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