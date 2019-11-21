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 Политика Украины
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 РФ не вернула Украине около 30 единиц оружия, сотни боеприпасов и личные вещи украинских матросов, - Полозов

Огнестрельное оружие и боеприпасы, изъятые у украинских моряков в ходе инцидента в Керченском проливе, не были переданы Киеву и остались в Москве в качестве вещественных доказательств по делу, заявил адвокат украинских моряков Николай Полозов.

"Было изъято около 30 единиц оружия моряков, в том числе автоматы Калашникова и пистолеты Макарова, а также сотни единиц боеприпасов к артиллеристским установкам, а также радиоонавигационное оборудование", - сказал Полозов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Также морякам не вернули изъятые у них сотовые телефоны, флешкарты, электронные накопители. Все это осталось в качестве вещественных доказательств в России", - заявил он.

Адвокат также уточнил, что многие моряки жаловались, что им не были возвращены личные вещи, нательные кресты, цепочки и так далее, изъятые у них пограничниками.

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"Мы сейчас будем разбираться и в случае, если это так, будем предпринимать соответствующие действия", - сказал Полозов.

Он отметил, что сами суда продолжают оставаться вещественными доказательствами по делу и переданы Киеву на ответственное хранение.

"Согласно УПК РФ, ответственное хранение запрещает какие-либо действия, в том числе ремонт и эксплуатацию имущества до исключения его из числа вещественных доказательств", - пояснил он.

В случае нарушения, уточнил Полозов, российская сторона вправе заявить об этом в международном трибунале ООН по морскому праву.

Как пояснил Полозов, вопрос о судьбе вещественных доказательств, как и об участии в суде украинских моряков, будет разрешен уже после завершения предварительного следствия по делу и направления материалов в суд.

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"Конечно, следователь может приостановить расследование дела, УПК позволяет это сделать, когда место нахождения обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует. Но это развитие ситуации нас не устроит, и мы будем его обжаловать. Возможно, что дело все-таки уйдет в суд и если моряки не приедут, то будут объявлены в розыск и тогда судебное разбирательство пройдет в заочной форме. В любом случае, все будет понятно только после того, как мы завершим ознакомление с материалами дела", - пояснил адвокат.

Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы". По прибытию кораблей в Очаков был опубликован полный список уничтоженного и украденного россиянами имущества на бронекатерах "Бердянск", "Никополь" и буксире "Яны Капу".

Год назад, 25 ноября 2018 года ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3161070
 
 
 Топ комментарии
 
Зачем вообще приняли эти корыта в таком виде?????????????????чтобы лицо путина сохранить??????
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чтоб вывести кацапню из под санкций.
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"Было изъято около 30 единиц оружия моряков, в том числе автоматы Калашникова и пистолеты Макарова, а также сотни единиц боеприпасов к артиллеристским установкам...

А зачем они это всё с собой возили? РФ не вернула Украине около 30 единиц оружия, сотни боеприпасов и личные вещи украинских матросов, - Полозов - Цензор.НЕТ 2036
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Совет форумчанПравила форума
 
Зеля за мир, тому він проковтне.
Щоб вкотре не дратувати агресора.
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Российские военнослужащие демонстрируют удивленным журналистам часть сверхсекретного оборудования НАТО скрученного с украинского судна.
Такого чуда они еще не видели!

РФ не вернула Украине около 30 единиц оружия, сотни боеприпасов и личные вещи украинских матросов, - Полозов - Цензор.НЕТ 149
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Зачем вообще приняли эти корыта в таком виде?????????????????чтобы лицо путина сохранить??????
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чтоб вывести кацапню из под санкций.
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сдаваться с исправным оружием это красиво
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Я не совсем представляю себе: я с пистолем, против меня 10 чертей , на расстоянии метров 8-ми. Все с АКСУ. Патроны в стволах, с предохранителя сняты, стволы направлены точно в меня. Каковы мои шансы сражаться?
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"Было изъято около 30 единиц оружия моряков, в том числе автоматы Калашникова и пистолеты Макарова, а также сотни единиц боеприпасов к артиллеристским установкам...

А зачем они это всё с собой возили? РФ не вернула Украине около 30 единиц оружия, сотни боеприпасов и личные вещи украинских матросов, - Полозов - Цензор.НЕТ 2036
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Я открою тебе великую тайну. На боевых катерах ВМФ имеется штатное вооружение и личное оружие экипажа. Только никому не говори.
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Штатное вооружение и личное оружие экипажа находится на борту боевых кораблей и катеров ВМФ всегда. Или у вас на вонючей москвии по-другому?
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Дятел, в армии служил??? "... С собой ВОЗИЛИ..." -вопрос дегенирата!!!
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Так у них и оружие было ? Так им не квартиры надо было а камеры давать . Сдались без единого выстрила .
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Ну ты, засранец диванный, КОНЕЧНО не сдался бы! Не проперди диван!
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а нам это преподнесли как победу Украины над рашкой в международном суде, а оказывается это она нас победила..., уже в который раз, но,... раз нашему президенту это нравится....
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а що хтось примушував катери в такому стані заберати ? тим паче на таких ганебних умовах....
Зельонкін продовжую повзати на колінах перед ******, знищуючи всі звязки з цивилізованим світом. Припертись небритим на офіційний прийом премєра країни в якій працюють сотні тисяч українців, це верх ідіотизму.
Хоча вам зелеботам це має подобатись, скоро настане час і будете своїх хазяїв кадирівців за миску баланди обслуговувати, ви на це заслуговуєте.
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вяликая и как говорит кремль богатая расея (и вся вата кто их поддерживает) занялась марадёрством 3х нещястных кораблей полудефолтной воюющей Украины - именно сдесь ярко представленна вся низость и мелочность русских......
нужно это помнить когда в очередной раз в братья будут просится......
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Тот, самый мордатый, говорил что боеприпасов не было. И где фото вырванного унитаза.Или сказали сгиздеть мы и згиздели? Квартиры за позор...
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"Согласно УПК РФ, ответственное хранение запрещает какие-либо действия, в том числе ремонт и эксплуатацию имущества до исключения его из числа вещественных доказательств", - пояснил он.Источник: https://censor.net.ua/n3161070
........................
навіщо таке приниження України акцептував Зєлємойша та ще й сам прийняв активну участь у цьому фарсі - зутрічав ці кораблі? Він реально не розуміє, що коє і як такими діями принижує країну? Що Україна виграла від такого "повернення"? Ше якось можна зрозуміти коли людей повертають за будь-яку ціну, але ось ці кораблі, навіщо!? Він же їх і ремонтувати не буде, поки кацапи не дозволять, буде надалі догоджувати та підігрувати *****.
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"Славные" наследники главного совкового мародера маршала жЮкова.
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РФ не вернула Украине около 30 единиц оружия, сотни боеприпасов и личные вещи украинских матросов, - Полозов - Цензор.НЕТ 7998Новый всеукраинский флешмоб: "Принеси старый унитаз под посольство РФ - помоги сверхдержаве встать с колен!"
@Vitauskas
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А мене дивує інше: мали стільки зброї, а застосовувати її побоялися - сховалися в кубриках. Навіщо брати з собою зброю якщо не готувалися її використати ?
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Щас россияне скажут, что то не они всё потырили)). Настамнет))
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Скажите честно а нахрена вообще был нужен этот цирк ? Стрелять не стреляли когда на них напали .Корабли в разворованном состояний приняли и самое главное как ВЕЩЬ ДОКИ ПАРАШИ может что то я не понимаю .

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Головне - презедент нарешті поголився!
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Зброю поверніть! Труси можете залишити собі!
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Не "не вернула", а украла! Нужно называть вещи своими именами!
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