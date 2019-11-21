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 Экономика
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Все про:металлургия (339) производство (247)

 Металлургическая отрасль с начала года работает в убыток из-за падения спроса на мировых рынках, - Беленький

Из-за падения спроса на сталь на мировых рынках, металлургические предприятия Украины с начала года начали работать себе в убыток.

Об этом заявил в эфире 24 канала председатель Федерации металлургов Сергей Беленький. Такая тенденция сохраняется не только в Украине.

Большинство металлургических гигантов мира вынуждены либо сокращать объемы производства, или вообще прекращать работу.

"К сожалению, у нас, в Украине, ситуация может быть, даже хуже, чем в некоторых странах. Мы видим в последние месяцы особенно, что спрос на сталь очень сильно уменьшился на мировых рынках, а поскольку мы 85 процентов своей продукции экспортируем, соответственно это не могло не сказаться на работе наших предприятий. Можно сказать о том, что уже с начала года все украинские металлургические предприятия работают в убыток. Но в последние месяцы эти потери стали еще сильнее увеличиваться. И речь уже идет о том, чтобы как-то сокращать объемы производства. И мы уже видим, что отдельные предприятия, они уже даже вынуждены были остановиться", – заявил Сергей Беленький.

Так, по его словам, производственную деятельность на предприятиях в Днепре вообще пришлось остановить.

Будет ли ситуация ухудшаться, мы увидим в первые месяцы следующего года. Если сравнивать производство стали в октябре нынешнего года с октябрем прошлого, то падение составило уже около 12-13 процентов. Если мы в начале года шли с небольшим плюсом, в пределах 5 процентов к предыдущему году, то последние два месяца мы фактически работаем с серьезным минусом. В первом квартале следующего года мы так же не рассчитываем на какое-то оживление рынка. В лучшем случае, по нашим оценкам и по мировым прогнозам, спрос на сталь может восстановиться во второй половине 2020 года. Но это опять же довольно оптимистичный прогноз, – отметил председатель Федерации металлургов Украины.

"Мы с такими кризисными явлениями уже сталкивались. В последний раз в 2015 году. Более затяжной он был в 2008-м. По большому счету, наши предприятия знают, как противостоять подобным кризисам. Но, к сожалению, придется экономить практически на всем. Каждый доллар в себестоимости будет иметь решающее значение", – подчеркнул Сергей Беленький

Источник: https://censor.net.ua/n3161068
 
 
 Топ комментарии
 
И где-то, в далеких странах, тихонько заплакали Ахметов, Пинчук и Коломойский....
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Что за чушь? Беленький хочет сказать, что олигархи заводят из оффшоров бабос ради того, чтобы плавить сталь и продавать ее в убыток. Такому в каком университете учат?
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недолго мучилась старушка в злодейских опытных руках./Резкое повышение ренты на добычу железной руды, с одной стороны, действия представителей Игоря Коломойского в Верховной Раде, с другой, - Медведчука со своими деятелями. Они так остановят металлургические комбинаты, и это приведет к очень существенным убыткам для государства. Десятки тысяч людей останутся без работы.
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И где-то, в далеких странах, тихонько заплакали Ахметов, Пинчук и Коломойский....
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Что за чушь? Беленький хочет сказать, что олигархи заводят из оффшоров бабос ради того, чтобы плавить сталь и продавать ее в убыток. Такому в каком университете учат?
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Да это очередной намек на отмены повышения ренты на добычу руды.
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Очень странно, Ахметов рыдает что работает в убыток по всем фронтам но состояние растет рекордными темпами.
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Ахметов зарабатывает на продаже дорогой электроэнергии украинцам.
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недолго мучилась старушка в злодейских опытных руках./Резкое повышение ренты на добычу железной руды, с одной стороны, действия представителей Игоря Коломойского в Верховной Раде, с другой, - Медведчука со своими деятелями. Они так остановят металлургические комбинаты, и это приведет к очень существенным убыткам для государства. Десятки тысяч людей останутся без работы.
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беленький тоже состоит в какой то потужной и мыролюбной ассоциации?
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наступает очередной экономический кризис?
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та вы уже достали .... бедные миллионеры и миллиардеры ... обвалите им опять гривну ... бо им на еще одну маленькую страну или остров денег не хватает ...
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Мы видим в последние месяцы особенно, что спрос на сталь очень сильно уменьшился на мировых рынках, а поскольку мы 85 процентов своей продукции экспортируем, соответственно это не могло не сказаться на работе наших предприятий. .... а разве часные сталелитейные шараги в Украине покупают газ по мировых ценах.платят зарплаты такие же .как немецкие сталевары РУРа ,плотят такие же налоги и такую же зарплату ...?
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Бедненькие бедняжечки! А давайте мы им их убытки из бюджета компенсируем! А то ведь недоедают, сиротки!
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Удивите украинцев и мир- постройте жд в каждое село, чтобы ездила маршрутка, как в Борисполь. Но нет. лучше особняк в США или яхту .
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