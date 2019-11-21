EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  1374  11
Материалы по теме:
Все про:суд (22721) Штепа (133)

 Прокуратура заявила ходатайство о домашнем аресте Штепы, - адвокат

Орджоникидзевский районный суд Харькова продолжит заседание по делу экс-мэра г.Славянск Донецкой области Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме, 18 декабря.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил адвокат Александр Шадрин.

"Сегодня прокуратура заявила ходатайство о домашнем аресте (Штепы. - Ред.). Мы попросили время на ознакомление с ходатайством. Суд объявил перерыв до 18 декабря", - сказал Шадрин.

Напомним, 6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города. Рассмотрение дела в отношении Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз.

1 июня 2018 года коллегия Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу Штепы удовлетворила ходатайство защитника экс-мэра Славянска Александра Тананакина об отводе председательствующей судьи Виктории Поповой, члена коллегии Елены Саркисян и запасной судьи Елены Бугеры.

До этого дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводский, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕСПЧ обязал Украину выплатить Штепе 3600 евро

Источник: https://censor.net.ua/n3161066
 
 
 Топ комментарии
 
И сколько лет еще эту сепаршу будут судить, наверно до конца жизни...
 показать весь комментарий
 
тоже вариант, когда не получается осудить, то хоть замучать процессом ...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не прошло и 6 лет, а почему так строго то, аж домашний арест.
 показать весь комментарий
 
 
И сколько лет еще эту сепаршу будут судить, наверно до конца жизни...
 показать весь комментарий
 
 
тоже вариант, когда не получается осудить, то хоть замучать процессом ...
 показать весь комментарий
 
 
за столько лет у нее уже на судебные заседания выработался стойкий иммунитет
 показать весь комментарий
 
они идут на рекорд в книгу рекордов Гиннесса, как самое длинное судебное следствие?
 показать весь комментарий
 
Домашний арест просит прокуратура? Ну звери просто.))
 показать весь комментарий
 
"однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание."

НельКапонэ...Зашугала всю судейскую систему.Боятся даже начинать судить,не взирая на огромные зарплаты и льготы. Прокуратура заявила ходатайство о домашнем аресте Штепы, - адвокат - Цензор.НЕТ 8230Узница совести,***..Свободу Неле..И свозите её в солярий,а то она бледная какая то.Так болеет ,бедная,за Украину. Прокуратура заявила ходатайство о домашнем аресте Штепы, - адвокат - Цензор.НЕТ 8230
Прокуратура заявила ходатайство о домашнем аресте Штепы, - адвокат - Цензор.НЕТ 6742
 показать весь комментарий
 
 
" может вам она как кляча, ну а мне так в самый раз. Я на Вачу ехал плача, возвращаюсь веселясь." (В.С.Высоцкий " про речку Вачу")
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх