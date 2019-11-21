 Прокуратура заявила ходатайство о домашнем аресте Штепы, - адвокат

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил адвокат Александр Шадрин.

"Сегодня прокуратура заявила ходатайство о домашнем аресте (Штепы. - Ред.). Мы попросили время на ознакомление с ходатайством. Суд объявил перерыв до 18 декабря", - сказал Шадрин.

Напомним, 6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города. Рассмотрение дела в отношении Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз.

1 июня 2018 года коллегия Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу Штепы удовлетворила ходатайство защитника экс-мэра Славянска Александра Тананакина об отводе председательствующей судьи Виктории Поповой, члена коллегии Елены Саркисян и запасной судьи Елены Бугеры.

До этого дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводский, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

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