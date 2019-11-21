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 Политика Украины
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Все про:Львов (3560) майдан (3955) преступления против Майдана (37) Труба (206)

 Труба должен расследовать дела против себя, поскольку в 2014 фабриковал дела против Евромайдана, - Худецкая

Активист Майдана Андрей Шевцив получил подозрение от директора ГБР Романа Трубы в "блокировании дороги", когда в 2014 вел переговоры с милиционерами, которые заблокировали выезд автобусов с активистами из Львова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает журналистка Ольга Худецкая.

Она отмечает, что среди дел Майдана есть отдельное направление. Расследование действий правоохранителей, которые занимались незаконными преследованиями майдановцев, фабриковали дела на них, и тому подобное.

"Труба тоже принимал участие. Например, когда милиция заблокировала выезд из Львова автобусов с протестующими в феврале 2014, на место съехались много местных майдановцев. Среди них был Андрей Шевцив, он вел переговоры с милиционерами, чтобы те отпустили автобусы и прекратили незаконные действия. Вскоре Шевцив получил подозрение от Романа Трубы - за якобы блокирование дороги. Труба также поддерживал это подозрение в суде при рассмотрении меры", - сообщила журналистка.

По ее словам, также Труба подавал в суд на местные советы своего района, пытаясь отменить принятые ими решения в поддержку Евромайдана.

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Труба должен расследовать дела против себя, поскольку в 2014 фабриковал дела против Евромайдана, - Худецкая 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161063
 
   
 Топ комментарии
 
Та видно, що це за індик...
Брехлива антимайданівська сволота.
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Тогда вопрос, как же ему удалось пройти строгий отбор и получить приказ о назначении от Порошенко.
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А импотентом от слуги урода Труба не хочет заняться?
"Иванисову на момент совершения преступления был 17 лет, это было его смягчающим обстоятельством. Но у него было две статьи - во-первых, 117-я через 17-ю, это покушение на преступление и не доведение преступления до конца. То есть в начале он предпринял попытку изнасилования, но не смог изнасиловать, там было так написано: "Иванисов не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него причинам - ввиду отсутствия эрекции". Но затем когда у него сразу не получилось, он все-таки изнасиловал и получил 118-ю - изнасилование не естественным способом, то есть заставил потерпевшую сделать минет."

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Некоторые "неестественным способом" себе неплохую политическую карьеру сделали. Труба має розслідувати справи проти себе, оскільки у 2014 році фабрикував справи проти Євромайдану, - Худецька - Цензор.НЕТ 3643
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Трубу потрібно звільнити, чим раніше, тим краще.
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Та ви що ! Це ж команда по «Посадкє Порошенка в тюрьму.»
Наріт чекає, що от от «Посадят Порошенка, і начнут раздавать людЯм украдєнниє в офшори дєньгі !!!»
Ну а у ОРДЛОВСЬКИХ буде запой на півроку. От якраз зєвлада там і вибори проведе.
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Та видно, що це за індик...
Брехлива антимайданівська сволота.
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воно буде переслідувати майданівців.
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На жаль, Майдан, яаий переміг у битві, не втримав перемогу. Революція тоді перемагає остаточно, коти уміє захищатися. Майдан виявив великодушність, незнищивши до кінця злочинне єство антимайдану. Розгублені і розбиті злочинці отримали час на відновлення і, накопичивши сили і мімікрувавши, пішли в атаку. Це була зокрема і головна помилка Порошенка і інших політиків, якиє приввв ьо влади Майдан. Гадюку мало вбити - їй потрібно відрубати і спалити голову з отруйними зубами. Ось отруйні зуби і роблять свою чорну роботу.
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Та Порошенко був при владі й до Майдану та після... власне, на Майдан їх привів, вони самі за рахунок Майдану, його жертв стали ближчими в черзі до державного корита. й тільки.
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Ксюша, а нагадайте мені і усім, а який засранець призначав Трубу. І я дуже сумніваюсь що його не перевіряли і про все це не знали...
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16 Ноября 2017 года был избран глава Госбюро расследований - победителем конкурса на пост директора ГБР стал экс-прокурор Роман Труба. Всего в конкурсе участвовали 19 претендентов, отобранных из более чем 50 участников. В том числе, одним из вероятных претендентов на пост главы Госбюро был военный прокурор Анатолий Матиос.
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А хто привів у цю владу онаністів, користувачів проститутками, гвалтівників, **********, та й тих же нових юристів високопосадівців?
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эти "слуги уродов" - зашкварились меньше чем за пол года, такого даже янык не смог)))
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удачный день, чтобы выпороть этого крысёныша.
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А кто ж его на эту должность поставил ?!!!
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Конкурсна комісія. Тут питання не в трюоиу, єто по тавив, а в тому, як був ьопущений до конкурсу і чому не поніс відповідальність за незаконні дії на посаді прокурора Пустомитівського району.
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Тогда вопрос, как же ему удалось пройти строгий отбор и получить приказ о назначении от Порошенко.
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а вот это как раз и есть реальные претензии к Порошенко, что попролазили такие кадры...а не всякие блеяния о липецких фабриках и торговле на крови
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А як ви на місці Порошенка змогли б вирахувати таку трубу? Подивіться на Пристайка, зараз він міністр МЗС. Працював консулом у Австралії, в посольстві США, послом у Канаді, послом України в НАТО, половину свого життя прожив на Заході, жінка з дітьми живуть у Франції, діти громадяни Франції. Здавалось би стовідсотково прозахідна людина, а ставши міністром у слуги просуває "запит суспільства на дружбу з росією".
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там не тільки це...не зміг побудувати справді незалежні органи на кшалт НАБУ та ДБР, вони виявилися на 100% залежні...але те, що коїться зараз, то просто капець
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Ні, ліпецька фабрика Порошенка до останнього працювала на кацапстані, сплачуючи подати в бюджет мордору, натомість у Маріуполі Порошенко закрив кондитерку ще на початку 2014-го, і відтоді не відновлював її роботу.
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Квартра Зеленского в Крыму также "сплачує подптки в бюджет Мордору". И кинобизнес в Раше.
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Значить він така сама наволоч як і порошенко.
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Тітко, за Порошенка проголосувало 4,5 МІЛЬЙОНА українців.
Такщо, прикрий свого чорного рота.
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Ти Україну з Підоруссією не порівнюй.
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А що міг Порошенко зробити з тією ЛИПЕЦЬКОЮ фабрикою, на ворожій території?
Послати туди диверсійну групу щоб її взірвати, чи як?
Ви згодні були б піти з тими диверсантами?
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Закрити ще наприкінці 2013 -го на початку 2014-го як зробив це в Маріуполі, до війни.
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Порошенку було нєхєр робити, під час боїв на Майдані, як закривати свою фабрику в Росії?
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А в Маріуполі тоді чому закрив, якщо йому було не до фабрик тоді...
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Маріуполь, то УКРАЇНА.
Ну невже ти така дурна, чи тобі Масійчучка з Шарієм мозок закодували?
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до якого "останнього"? Ти що мелеш, дурепко? Вже років зо 3-4 не працює...до речі, з приводу "податків"...будь-яка фірма, зо працює за кордоном, сплачує місцеві податки та вивозить прибуток...чула про таке?
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Заседание началось с опозданием, но в полном составе. Полтора десятка камер сфокусировались на лицах и руках 9 членов комиссии, однако приступать к развязке конкурса длившегося полтора года они, казалось, не спешили. Глава комиссии Роман Майданик зачитал обращение Алексея Горащенкова, который попросил комиссию рассматривать его кандидатуру не только на должность главы ГБР, но и на первого заместителя и заместителя. Помощника президента в списки включили. А вот дальше начались выяснения тонкостей регламента. Напряжение снял нардеп Евгений Дейдей, член комиссии по квоте "Народного фронта": "Коллеги, давайте уже определяться и переходить к голосованию, страна ждёт новый орган!". Комиссионеры обменялись неловкими смешками и таки перешли к основной части заседания. Драматичности ситуации добавило то, что голосование проходило в алфавитном порядке. Первым шансов возглавить Госбюро расследований лишился Горащенков - 2 голоса "за". Немного погодя Македон отреагировал разочарованной улыбкой в ответ на четыре поднятых руки в поддержку его кандидатуры. За Матиоса тоже проголосовали только два члена комиссии. Чем ближе список подходил к фамилии Трубы, тем напряженнее становилась атмосфера. На 9 поднятых рук за его кандидатуру зал отреагировал непроизвольным нервным смехом и быстрым клацаньем затворов фотокамер. Проголосовавшие рассматривали друг друга несколько секунд и потом как ни в чём не бывало перешли к следующей кандидатуре.
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Тож у підсумку усі 9 були куплені з їх особистим гімном в купі.
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дак он и щас вовсю фабрикует дела...за то и брали
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если соя скиглит, значит Труба молодец.
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хіба, для таких смердючих кацапів, як ти
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Труба має довести свою повну незалежність. якщо посадить Порошенка, то незалежний та чесний він
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ну да. и Портнов с Коломойским белые и пушистые.
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такі самі тварюки. в ідеалі мали би сидіти в одній камері з порошенком.
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Достойные друзья у главы Офиса Президента. Впрочем, как и сам глава.
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И как он с таким послужным списком умудрился пройти "конкурс" на должность директора ГБР?
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После публикации этой информации - труба Трубе,а самое главное - прорисовывается личина Зе команды!!
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Всю эту шваль вместе с зелЯй на ростов!будем гнать
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сєпарська козломорда харя! як і всі призначенці зєлєбєні! Констатуємо: при владі зараз парашинська наволоч, яка тягне українців в рософашистське кодло на забій- факт!
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Но к его то назначению Зеля точно отношения не имеет.
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Труба должен расследовать дела против себя поскольку в 2014 фабриковал дела против Евромайдана, - Худецкая

Так тогда к петрушке уточняющие вопросы могут появиться. Труба - это ж его креатура.
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Не его. Там все намного сложнее. ты видишь все это только потому, что Порох его утверждал, и не видишь того, почему это произошло и почему Труба вообще был допущен ко всему этому.
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Получается, что мародёр назначал его на должность зная все эти факты, а знать о них он не мог.
А больше всего бесит в этой ситуации как после всего этого этот алкаш ходит с кислым рылом на памятные даты Майдана или на Аллею Небесной Сотни. Мерзавец и лицемер.
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При "мародере" оно сидело тихо и боялось пукнуть.
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угу, сиділи отримували велечезну зарплатню, займались корупцією та болт клали на народ.
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Народ который раз за разом выбирает проходимцев, достоин того чтоб на него клали.
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Ой! А яка ж гнида цю гниду своїм прєзіковським указом у 2018 році призначила на посаду?
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"Труба должен расследовать дела против себя, поскольку в 2014 фабриковал дела против Евромайдана, - Худецкая" - всё сходится, как раз и за эти "заслуги" перед Украиной и взял Шоколадный Трубу в свою команду, а теперь они как крысы пытаются сбежать с тонущего корабля и каждый пытается первым кладануть другого, чтобы выйти сухим из воды.
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И Петя Порохосвинья взял такого человека на работу?
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