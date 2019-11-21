 Труба должен расследовать дела против себя, поскольку в 2014 фабриковал дела против Евромайдана, - Худецкая

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает журналистка Ольга Худецкая.
Она отмечает, что среди дел Майдана есть отдельное направление. Расследование действий правоохранителей, которые занимались незаконными преследованиями майдановцев, фабриковали дела на них, и тому подобное.
"Труба тоже принимал участие. Например, когда милиция заблокировала выезд из Львова автобусов с протестующими в феврале 2014, на место съехались много местных майдановцев. Среди них был Андрей Шевцив, он вел переговоры с милиционерами, чтобы те отпустили автобусы и прекратили незаконные действия. Вскоре Шевцив получил подозрение от Романа Трубы - за якобы блокирование дороги. Труба также поддерживал это подозрение в суде при рассмотрении меры", - сообщила журналистка.
По ее словам, также Труба подавал в суд на местные советы своего района, пытаясь отменить принятые ими решения в поддержку Евромайдана.
"Иванисову на момент совершения преступления был 17 лет, это было его смягчающим обстоятельством. Но у него было две статьи - во-первых, 117-я через 17-ю, это покушение на преступление и не доведение преступления до конца. То есть в начале он предпринял попытку изнасилования, но не смог изнасиловать, там было так написано: "Иванисов не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него причинам - ввиду отсутствия эрекции". Но затем когда у него сразу не получилось, он все-таки изнасиловал и получил 118-ю - изнасилование не естественным способом, то есть заставил потерпевшую сделать минет."
Наріт чекає, що от от «Посадят Порошенка, і начнут раздавать людЯм украдєнниє в офшори дєньгі !!!»
Ну а у ОРДЛОВСЬКИХ буде запой на півроку. От якраз зєвлада там і вибори проведе.
Брехлива антимайданівська сволота.
Такщо, прикрий свого чорного рота.
Послати туди диверсійну групу щоб її взірвати, чи як?
Ви згодні були б піти з тими диверсантами?
Ну невже ти така дурна, чи тобі Масійчучка з Шарієм мозок закодували?
Так тогда к петрушке уточняющие вопросы могут появиться. Труба - это ж его креатура.
А больше всего бесит в этой ситуации как после всего этого этот алкаш ходит с кислым рылом на памятные даты Майдана или на Аллею Небесной Сотни. Мерзавец и лицемер.