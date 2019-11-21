 Проданный земельный участок не принадлежит территориальной громаде города Львова, - САП о подозрении Садовому

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"21 ноября 2019 г. прокурорами САП сообщено о подозрении должностным лицам Львовского городского совета, злоупотребления которых во время операций с земельными участками, расположенные на территории Рясно-Руського сельского совета Львовской области, нанесли ущерб гражданам и государству на сумму свыше 93,5 млн гривен. В 2015 году в правоохранительные органы обратились более 60 граждан с заявлениями о незаконном отчуждении принадлежащей им земли. В ходе расследования этих фактов установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что действительно более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского городского совета в нарушение требований действующего законодательства без аукциона по заниженной стоимости, как земли промышленности. Кроме того, выяснилось, что проданный земельный участок вообще не принадлежит территориальной громаде города Львова, а фактически принадлежит к землям Рясно-Руського сельского совета Львовской области, как земля сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении.

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Сейчас чиновникам инкриминируется совершение коррупционного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины, то есть организация злоупотребления и злоупотребление властью или служебным положением, а именно умышленное в интересах третьих лиц использование должностным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным или общественным интересам.

Сразу после вручения подозрений, прокурорами САП вручено ходатайство об избрании указанным лицам меры пресечения.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура официально объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому.