EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  1514  12
Материалы по теме:
Все про:правоохранительные органы (579) Садовый (451) САП (1194)

 Проданный земельный участок не принадлежит территориальной громаде города Львова, - САП о подозрении Садовому

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении должностным лицам Львовского городского совета.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"21 ноября 2019 г. прокурорами САП сообщено о подозрении должностным лицам Львовского городского совета, злоупотребления которых во время операций с земельными участками, расположенные на территории Рясно-Руського сельского совета Львовской области, нанесли ущерб гражданам и государству на сумму свыше 93,5 млн гривен. В 2015 году в правоохранительные органы обратились более 60 граждан с заявлениями о незаконном отчуждении принадлежащей им земли. В ходе расследования этих фактов установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что действительно более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского городского совета в нарушение требований действующего законодательства без аукциона по заниженной стоимости, как земли промышленности. Кроме того, выяснилось, что проданный земельный участок вообще не принадлежит территориальной громаде города Львова, а фактически принадлежит к землям Рясно-Руського сельского совета Львовской области, как земля сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В любой цивилизованной стране мира молятся, привлекают инвестора, а у нас бьют, - Садовый об объявлении ему подозрения. ВИДЕО

Сейчас чиновникам инкриминируется совершение коррупционного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины, то есть организация злоупотребления и злоупотребление властью или служебным положением, а именно умышленное в интересах третьих лиц использование должностным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным или общественным интересам.

Сразу после вручения подозрений, прокурорами САП вручено ходатайство об избрании указанным лицам меры пресечения.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура официально объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому.

Проданный земельный участок не принадлежит территориальной громаде города Львова, - САП о подозрении Садовому 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161060
 
 
 Топ комментарии
 
Що поганого у тому, щоб землю не продавати іноземцям? Нащо нам іноземні покупці на нашу землю?
 показать весь комментарий
 
Здравия всем! Вот вам то о чем я писал ранее , что касаемо Земли. Прежде чем продавать активы, их нужно инвентаризировать, создать кодастер, классифицировать и создать условия и правила перехода из одной классификации в другую. Можно ли в поле строить производство? По логике- да! Ну не среди жилых домов и кварталов - верно? А если это чистое поле? И это поле относится к пахотным землям, но там - никто работать не хочет! Нет необходимости в этом! Как перевести пахотные земли в коммерческую? Кто имеет на это право? Я задаю обычные вопросы, которые здесь решаются на раз два! А у вас полный бардак. Хотите мою версию? Вот я прочел причину обьявления подозрения- и скажу так- Кому то из окружения слуг эта земелька приглянулась! Вот и все! Ее хотят забрать для будущей продажи заказчику.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Якщо перед виборами: "СН"- за прозорий ринок землі,"Голос" виступив за вільний ринок землі,то"Батьківщина" взагалі хотіла захапати цей ринок.Вона не соромилась озвучувати,"Щоб власниками землі були виключно громадяни України,хто на землі працює, зможе її викупити в держави, хто нею володіє, зможе продати її державі, ну й інвестиції-оренда-розвиток-єдиний податок".Навіть Пітерки-ті втиху прихоплювали сотні тис.га. земельки,боячись,що Жюлька їх у цьому переграє.Тому маніпулятор "мораторіями"-- для лохів.
 показать весь комментарий
 
Що поганого у тому, щоб землю не продавати іноземцям? Нащо нам іноземні покупці на нашу землю?
 показать весь комментарий
 
 
Коли роздавали ваучери на підприємства то теж співали - не допустити іноземний капітал в Україну бо будемо рабами. Що з того вийшло - олігархат.
 показать весь комментарий
 
Так получается Садовой незаконно отобрал землю а затем продал её инвестору, а теперь еще и строит из себя жертву произвола прокуратуры.
 показать весь комментарий
 
 
не факт... не на стільки він дурний..... там, швидше за все, голова сільради с Рясна Руська отримав хороший відкат..... ну не купила б іноземна контора землю з липовими документами
 показать весь комментарий
 
Ага, ты ещё от Овоща послушай о законности
 показать весь комментарий
 
Здравия всем! Вот вам то о чем я писал ранее , что касаемо Земли. Прежде чем продавать активы, их нужно инвентаризировать, создать кодастер, классифицировать и создать условия и правила перехода из одной классификации в другую. Можно ли в поле строить производство? По логике- да! Ну не среди жилых домов и кварталов - верно? А если это чистое поле? И это поле относится к пахотным землям, но там - никто работать не хочет! Нет необходимости в этом! Как перевести пахотные земли в коммерческую? Кто имеет на это право? Я задаю обычные вопросы, которые здесь решаются на раз два! А у вас полный бардак. Хотите мою версию? Вот я прочел причину обьявления подозрения- и скажу так- Кому то из окружения слуг эта земелька приглянулась! Вот и все! Ее хотят забрать для будущей продажи заказчику.
 показать весь комментарий
 
 
Дивись в корінь.
Відносно ринку землі. Навіщо вигадувати велосипед, можна взяти за зразок один ринків землі держав Європи і від нього танцювати. Це саме простіше і прозоріше.
 показать весь комментарий
 
ваша версія невірна..

Бо ви припускаєте те,що Садовий хоч колись вів себе чесно ,без "відкату"("долі")

https://portal.lviv.ua/news/2016/06/21/prodati-ne-svoye-chergova-zemelna-afera-lvivskih-chinovnikiv-na-140-milyoni

НАРЕШТІ АНДРІЙКО ПОПАВСЯ. )))))))))))))))))))

на документі його особистий підпис !
 показать весь комментарий
 
1987-1989 - служба в Советской Армии. Полк связи Военно-воздушных сил, который находился на территории Москвы. Специальность механик-телеграфист. Полк обслуживал дальнюю стратегическую авиацию. Завершил службу старшим сержантом.

Характер - нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения.
Отличный семьянин; связей, порочивших его, не имел.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх