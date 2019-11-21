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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Россия (74333) ФСБ (1408) шпионаж (836)

 Российский суд арестовал украинского "агента" Артыкова, офицера связи бригады управления Южного военного округа

Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу российского военнослужащего, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - говорится в сообщении.

В ФСБ заявили, что утечка данных могла нанести ущерб обороноспособности России. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России задержан украинский агент - офицер связи бригады ПВО Южного военного округа

По данным СМИ, в госизмене и в работе на украинскую разведку подозревается 28-летний старший лейтенант Руслан Артыков, который служит связистом в 175-й Лунинецко-Пинской бригаде управления ЮВО в Аксае.

В ФСБ обвинили Артыкова в работе на ГУР Минобороны Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3161059
 
 
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сподіваюсь.... Україна не забуде лейтенанта і через багато років
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Пусть Украина включит его в список на обмен, потому что раша его замучит в прямом смысле.
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Держись мужик!!! Они твари, а ты Герой!!!
Не мы на них напали- они к нам в дом пришли!!!
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Напомните, кто сейчас глава СБУ и какие новые члены введены в СНБО и имеют доступ к секретной информации, в том числе и по заграничной агентуре???????
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С другой стороны- может быть просто провал! Но давненько я не слышал о шпионаже в пользу Украины. А замечание очень в точку, но 73 процентов дебилов этого не понять.
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Скормят собакам на Магадане как шпиона Російський суд заарештував українського агента Артикова – офіцера зв'язку бригади управління Південного військового округу - Цензор.НЕТ 4557 вряд ли долго проживет. Или на блат-хату посадят как "хохла"
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Цензор признал в нем украинского агента? забавно,
а что говорит по этому поводу ГУР МОУ?
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не, ну если, как для тебя, такая ситуация является нормой,
то у меня к тебе нет вопросов Російський суд заарештував українського агента Артикова – офіцера зв'язку бригади управління Південного військового округу - Цензор.НЕТ 1143
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Тобто відповіді, що мав сказати ГУР у вас немає?
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а ничего, что слово "агент" указано в кавычках или Зе!бил не читатель, Зе!бил - писатель?
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шо то меня терзает смутное сомнение, а не на него ли МОНИКА, кораблики поменяла?
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Бухарєв отримає другу медаль від ФСБ?
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