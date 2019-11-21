 Российский суд арестовал украинского "агента" Артыкова, офицера связи бригады управления Южного военного округа

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - говорится в сообщении.
В ФСБ заявили, что утечка данных могла нанести ущерб обороноспособности России. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
По данным СМИ, в госизмене и в работе на украинскую разведку подозревается 28-летний старший лейтенант Руслан Артыков, который служит связистом в 175-й Лунинецко-Пинской бригаде управления ЮВО в Аксае.
В ФСБ обвинили Артыкова в работе на ГУР Минобороны Украины.
Не мы на них напали- они к нам в дом пришли!!!
а что говорит по этому поводу ГУР МОУ?
то у меня к тебе нет вопросов