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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2912) МВД (7996) Геращенко Антон (991) Князев (382)

 Геращенко об отставке Князева и его замов: Президент хотел обновления, и Аваков принял такое решение

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что отставка главы Нацполиции Сергея Князева и трех его заместителей была запланированным решением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет TheБабель в материале ""Мочить" в первую очередь будут нас". Один день с замглавы МВД Антоном Геращенко.

Отвечая на вопрос не была ли отставка Князева и трех его замов частью компромиса Авакова с новой властью, чтобы остаться на должности, Геращенко сказал: "Нет, давно запланированное решение. Президент хотел обновления, и министр принял такое решение".

Говоря о повторном назначении Авакова на пост, Геращенко заявил, что не все общество требовало отставки министра, а лишь его часть.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Аваков назначил Князева своим советником, а Трояна - замглавы Нацполиции. ФОТОрепортаж

Также, отвечая на вопрос, были ли случаи, когда Аваков остался им недоволен, Геращенко сказал: "Бывали. Иногда я не обладаю достаточным объемом (информации. - Ред.) для определенных заявлений. Там, где нужно было промолчать, я говорил".

Напомним, 24 сентября глава Нацполиции Сергей Князев написал заявление об отставке на имя министра внутренних дел Арсена Авакова.  Позже глава МВД Арсен Аваков сообщил, что Князев продолжит работу в должности советника министра на общественных началах, вне штата, и члена коллегии МВД.

Источник: https://censor.net.ua/n3161058
 
 
 Топ комментарии
 
Рюкзаков дважды революционер, об отставке не может идти и речи.
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Судя по фотке похудела Антонина, неужели перестал тарелки в ресторанах вылизывать.))
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Адвоката сына тоже неплохо устроил - губернатором Харьковской области.
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Хіба не всі вимагали відставки Авакова ?
Ви опитування проводили ?
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Антошка прав, не все общество конечно, а лишь его часть - процентов так 90..95
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Після попередніх зелених призначень. тут задумаєшся як би гірше не стало. Хоча Рюкзаков подлюга ще та.
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Рюкзаков дважды революционер, об отставке не может идти и речи.
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Но он же их потом хорошо устроил. Даже шестерок, Аброськина с Трояном.
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Адвоката сына тоже неплохо устроил - губернатором Харьковской области.
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Судя по фотке похудела Антонина, неужели перестал тарелки в ресторанах вылизывать.))
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Антошке меньше крошек с властного стола стало перепадать
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А какие вопросы к Авакову? Он устраивал Петю, устраивает и Вову.
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Президент хотел обновления, и Аваков принял такое решение/Геращенко разъясняет украинцам игры восточных людей.
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если спросить у общества, то часть против будет где-то 90%, как минимум
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Князева генералом сделал Пепа. Интересно что Князев "Народився 18 жовтня 1971 року в селищі Мстьора у Владимирській області Росії. В дошкільному віці з батьками переїхав до міста Біла Церква на Київщині". То есть мокша. Геращенко про відставку Князєва і його заступників: Президент хотів оновлення, і Аваков ухвалив таке рішення - Цензор.НЕТ 9635
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Зебілядям, видно, прислали заміну із ФСБ. Це вже було при януковощу.
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