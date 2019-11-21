 Избиение ветерана АТО Панова переквалифицировали на умышленное убийство

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ранее действия подозреваемых были квалифицированы как покушение на умышленное убийство двух лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 15 п.п.1,12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).



В связи с тем, что один из пострадавших 20 ноября 2019 скончался в больнице от нанесенных телесных повреждений, действия подозреваемых дополнительно квалифицированы как умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц (п.12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).



Оба подозреваемых по решению суда находятся под стражей без права на залог.



Санкция статьи предусматривает от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

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11 ноября волонтер Татьяна Руденька сообщила, что в ночь с 9 на 10 ноября в Киеве было совершено нападение на ветерана АТО, воина 90-го батальона Игоря Панова и его жену. Пострадавших доставили в Киевскую городскую клиническую больницу №17, где прооперировали. Супруги были в коме и на аппаратах искусственной вентиляции.

11 ноября в полиции сообщили, что задержали подозреваемых в избиении Панова и его жены - это мужчины 1989 и 1990 г.р. Правоохранители установили, что 9 ноября вечером между сыном и матерью во время телефонного разговора возник конфликт, после чего тот приехал к ней. Во время очередной ссоры он пытался ее избить, поэтому за женщину вступился его отчим. Позже пасынок позвал своего друга, с которым они нанесли супругам телесные повреждения и скрылись.