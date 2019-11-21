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 Происшествия, Общество
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Все про:ветераны (625) прокуратура (3754) убийство (5389) Панов Игорь (2)

 Избиение ветерана АТО Панова переквалифицировали на умышленное убийство

Прокуратура переквалифицировала на умышленное убийство избиение ветерана АТО Игоря Панова, повлекшее его смерть.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ранее действия подозреваемых были квалифицированы как покушение на умышленное убийство двух лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 15 п.п.1,12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

В связи с тем, что один из пострадавших 20 ноября 2019 скончался в больнице от нанесенных телесных повреждений, действия подозреваемых дополнительно квалифицированы как умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц (п.12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Оба подозреваемых по решению суда находятся под стражей без права на залог.

Санкция статьи предусматривает от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Смотрите также: Умер жестоко избитый в Киеве ветеран АТО Игорь Панов, - волонтер Руденькая. ФОТО

11 ноября волонтер Татьяна Руденька сообщила, что в ночь с 9 на 10 ноября в Киеве было совершено нападение на ветерана АТО, воина 90-го батальона Игоря Панова и его жену. Пострадавших доставили в Киевскую городскую клиническую больницу №17, где прооперировали. Супруги были в коме и на аппаратах искусственной вентиляции.

11 ноября в полиции сообщили, что задержали подозреваемых в избиении Панова и его жены - это мужчины 1989 и 1990 г.р. Правоохранители установили, что 9 ноября вечером между сыном и матерью во время телефонного разговора возник конфликт, после чего тот приехал к ней. Во время очередной ссоры он пытался ее избить, поэтому за женщину вступился его отчим. Позже пасынок позвал своего друга, с которым они нанесли супругам телесные повреждения и скрылись.

Источник: https://censor.net.ua/n3161057
 
 
 Топ комментарии
 
Не будет наказаний тех кто виновен на Донбассе. Будут убийства уже внутри страны.
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За умышленное убийство , надо давать пожизненно!
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ну он вообще то свою мать избил. отчим то такое. любящий сынок, хорошо воспитали.
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За умышленное убийство , надо давать пожизненно!
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Да смертная казнь нужна, для таких вот случаев...
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Нет , категорически нет ! Убивать нельзя. Это не по христианским ценностям. И убить его , это для него очень хорошо,а так пускай мучается до конца жизни в тюрьме .
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Цікава логіка: вбити -- не по-християнськи, а нехай мучиться до кінця життя -- взірець християнського милосердя Побиття ветерана АТО Панова перекваліфікували на умисне вбивство - Цензор.НЕТ 1387
Я не проти вас, але суперечності в логіці мають бути усунені
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Если вы так продираетесь к моим словам , то я скажу , что он совершил приступление, и пускай за это несёт ответственность до конца жизни своей . Без мучается .
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Не ставтеся так серйозно до моїх слів Побиття ветерана АТО Панова перекваліфікували на умисне вбивство - Цензор.НЕТ 9953
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я считаю что просто посадить и не кормить, вот это будет тема, только вода, а там сколько протянет, сколько Бог даст
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Не будет наказаний тех кто виновен на Донбассе. Будут убийства уже внутри страны.
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завдяки Зеленському ?
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якісь відморожені придурки вбили людину..
це виховання таке чи гени ?
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ну он вообще то свою мать избил. отчим то такое. любящий сынок, хорошо воспитали.
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Может быть шизофреник? Хотя - дружбан тоже отмороженный....
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