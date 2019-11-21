 Несколько миллионов граждан Украины работают без официального трудоустройства, - Гоструд

Об этом заявил глава Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"По состоянию на сегодня мы можем говорить о нескольких миллионах наших граждан, которые работают вне пределов официальных трудовых отношений", - сказал Чернега, отметив, что таким образом граждане соглашаются на отсутствие социальных гарантий и прав полноценных членов общества.
Чиновник отметил, что высокий показатель теневой занятости, помимо недостатков для самих работников, негативно сказывается на экономике страны.
При этом Чернега заявил, что в некоторых странах право голоса на выборах имеют только налогоплательщики. "Я думаю, было бы неплохо предусмотреть и у нас такие предохранители, которые бы работали системно и помогали делать Украину лучше, экономически стабильнее, более богатой", - добавил он.
от так правда на жаль.
Порівняйте із Швецією.
Ты сейчас конкретно сел в лужу.
А если параллельно и зарплаты наемного персонала привести к почасовой оплате труда (нетто) в твердой валюте, как в любой цивилизованной экономике, глядишь и средний класс прорезаться начнет через год-два, и инфляция замедлиться, и качелей курсовых не будет. Но эта фишка ни разу не выгодна суперманагерам-государственникам. Общество станет неуправляемым, бо деньги в карманах заведутся. Общество начнет требовать, чтоб налоги работали на него, как полагается, а не на отдельных уникальных лиц. Власти в этой ситуации в третью позицию придется вставать, а то и вовсе раком - трахать наши люди будут не по-детски, и коррупция как-то сама собой начнет рассасываться. Рано или поздно, реальный апгрейд рынка труда придется делать, жаль, что скорее поздно, чем рано
Все населення (окрім деякихВІП-персон... кому не треба...) - масово звільнити з усіх робіт, перемішати та примусово прикріпити до роботодавців без права звільнення!
Зарплатню скасувати, замість неї - койкомісце, роба та харчові одиниці.
Режим роботи - на необмежений розсуд роботодавця.
Розмноження робочих юнітів контролювати за допомогою примусових експрес-абортів, стерилізації та кастрації. Якщо дозволено народити - діти вилучаються від батьків та направляються на професійно-виховні комбінати на експрес-навчання, і з 10-річного віку - стають до роботи.
Робітників, що втратили працездатність, а також часто хворіють - утилізувати шляхом евтаназії. Тіла переробляти на добрива.
Так що, панове державники та соціалісти, засуньте своє "безкоштовне" собі в портмоне. Я за нормальну страхову медицину, як у розвинутих країнах. Бо "безкоштовна" державна медицина це розсадник злодійства та корупції. Держава монополізувала медицину, звідси всі біди.
Цікаво,а що зміниться в країні після звільнення цього незамінного чиновника,разом з усією службою ?
Работают - это уже крамола!
Значит получают за свою работу.
Если есть дензнаки, их нужно отобрать!