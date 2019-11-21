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 Политика Украины, Экономика
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Все про:занятость (38) зарплата (1932) Гоструд (5)

 Несколько миллионов граждан Украины работают без официального трудоустройства, - Гоструд

В Украине несколько миллионов граждан работают без официального оформления трудовых отношений с работодателем.

Об этом заявил глава Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"По состоянию на сегодня мы можем говорить о нескольких миллионах наших граждан, которые работают вне пределов официальных трудовых отношений", - сказал Чернега, отметив, что таким образом граждане соглашаются на отсутствие социальных гарантий и прав полноценных членов общества.

Чиновник отметил, что высокий показатель теневой занятости, помимо недостатков для самих работников, негативно сказывается на экономике страны.

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При этом Чернега заявил, что в некоторых странах право голоса на выборах имеют только налогоплательщики. "Я думаю, было бы неплохо предусмотреть и у нас такие предохранители, которые бы работали системно и помогали делать Украину лучше, экономически стабильнее, более богатой", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3161055
 
 
 Топ комментарии
 
А пусть еще кассовые аппараты тещам вручат, чтобы чеки выбивали своим зятьям за аренду квартиры, а то как то не справедливо выходит.
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соглашаются работать без социальных гарантий, видимо нет другого выхода, надо как-то выживать
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Декілька мільйонів українців, які (в середньому мають по двоє батьків та двоє дітей мільйони *4) краде у інших завдяки тому, що існуюча в цій країні система податкових : медицини, освіти, пенсій, субсидій, доріг і т.п., дозволяє їм це робити...
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А пусть еще кассовые аппараты тещам вручат, чтобы чеки выбивали своим зятьям за аренду квартиры, а то как то не справедливо выходит.
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Заст. Гол.ВРУ -це і є втілення справедливості. А за перебування в квартирі поруч з таким гіппопотамом, мусить бути податкова пільга.
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соглашаются работать без социальных гарантий, видимо нет другого выхода, надо как-то выживать
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Или не хотят платить налоги, лучше все на руки без налогов.
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Смотря кто, разные бывают случаи, но это не проблема людей, а государственных контролирующих структур
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правильно, значит надо контролировать - если человек живет "безработным" но при этом имеет семью, кушает, ездит отдыхать - автоматом выставить счета на уплату налогов со средней зарплаты.
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да. если человек кушает, то обязан платить налог на еду. к НДС в магазине это отношения не имеет. нужно счётчик на челюсть устанавливать.
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зато субсидії ідуть. майбутня пенсія? та пофігу. інвалідність 2 групи довічна коштує 2000 баксів. отримуєш пенсію, зп в конверті і субсидію, лохи хай працюють.
от так правда на жаль.
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какие ***** субсидии?? мать живет с безработным сыном-отказали в субсидии))
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давай всю историю - на основании чего отказали?
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У меня соседи: одни -мать-безработная, сын - безработный, сожитель матери- безработный. При всем этом они сделали в доме неплохой ремонт, сьездили пару раз на отдых и ...получили субсидию. Голосовали против барыги. Другая - семья из 4-х человек, муж- официально трудоустроен, жена - уход за двумя малолетними детьми. Субсидию не дали. Объяснили, что у мужа "хорошая зарплата". Голосовали за барыгу.
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Декілька мільйонів українців, які (в середньому мають по двоє батьків та двоє дітей мільйони *4) краде у інших завдяки тому, що існуюча в цій країні система податкових : медицини, освіти, пенсій, субсидій, доріг і т.п., дозволяє їм це робити...
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Це без мільйонів що нібито працюють на мінімалку...
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Але це ж можливо виправити за пару днів, бажання не має...
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Когда у нас на заводе решили платить по белому, несколько человек уволились, т.к. не захотели лишаться субсидии или платить алименты
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Как жеж так??? Нам докладывали, шо все с тени повыводили
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А еще несколько миллионв мечтает так работать, ибо люди отчисляющие в казну не видят у себя на местах куда идут их налоги.
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І чого ж це пенсії такі малі, мабуть, злочинна влада краде
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так уже ж главкрадия - Пети - нет, кто ж теперь крадет? Зеленский?
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почему бы не лишить права, все согласны.
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Податки рівно в два рази вищі ніж в Канаді. Тому тільки тінь. Я вже не кажу про те що канадійцям податки "повертаються" в вигляді освіти, медицини та пенсій...
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Яка різниця у скільки разів податки нижчі чи вищі, для людей, що їх не сплачують?
Порівняйте із Швецією.
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В Швеціїї 85% бюджету - соціальні видатки, а податки рівно 61%. У нас тільки прямі податки 42% + приховане оподаткування через завищені тарифи, сбори, пошліни (чи як їх там), марки, итощо і + 20% ПДВ платять навіть бомжі. У нас немає людей які не платять ПДВ! Жоден не може уникнути! В сумі виходить під 80%!!! (При комуняках було 93%) І що взамін? 13,% з витрат бюджету на всі (всі!) соціальні видатки разом. Такого ставлення до народу немає навіть в Китаї та Венесуелі! Це інакше ніж тарифно-податковий геноцид назвати не можна.
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НДС есть во всех странах. В твоей Швеции базовая ставка НДС - 25%.
Ты сейчас конкретно сел в лужу.
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Тут про Канадські податки в порівнянні з українськими https://www.youtube.com/watch?v=wczLsAv07LE
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снизили бы налоговую нагрузку на фонд заработной платы предприятиям с 45% до 10-15%, и бизнес влегкую стал бы платить зарплаты в белую. Денежные потоки, как вода, всегда идут по пути наименьшего сопротивления. Пока будут бешеные налоги, будут жить схемы черного нала. Основы макроэкономики, 1 курс любого экономического факультета.

А если параллельно и зарплаты наемного персонала привести к почасовой оплате труда (нетто) в твердой валюте, как в любой цивилизованной экономике, глядишь и средний класс прорезаться начнет через год-два, и инфляция замедлиться, и качелей курсовых не будет. Но эта фишка ни разу не выгодна суперманагерам-государственникам. Общество станет неуправляемым, бо деньги в карманах заведутся. Общество начнет требовать, чтоб налоги работали на него, как полагается, а не на отдельных уникальных лиц. Власти в этой ситуации в третью позицию придется вставать, а то и вовсе раком - трахать наши люди будут не по-детски, и коррупция как-то сама собой начнет рассасываться. Рано или поздно, реальный апгрейд рынка труда придется делать, жаль, что скорее поздно, чем рано
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В Польше я плачу 32% налога + ЗУС итого по году выходит 42% отчислений. Зрада!
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В Україні сукупне податкове навантаження досягає 52%. І, на відміну від Польщі, у нас ні медицини, ні доріг, ні нормальних пенсій. Зате другі за багатством чинуші, після Росії.
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Агов, ЗекоМанда! Тут треба покращити усе оце!
Все населення (окрім деякихВІП-персон... кому не треба...) - масово звільнити з усіх робіт, перемішати та примусово прикріпити до роботодавців без права звільнення!
Зарплатню скасувати, замість неї - койкомісце, роба та харчові одиниці.
Режим роботи - на необмежений розсуд роботодавця.
Розмноження робочих юнітів контролювати за допомогою примусових експрес-абортів, стерилізації та кастрації. Якщо дозволено народити - діти вилучаються від батьків та направляються на професійно-виховні комбінати на експрес-навчання, і з 10-річного віку - стають до роботи.
Робітників, що втратили працездатність, а також часто хворіють - утилізувати шляхом евтаназії. Тіла переробляти на добрива.
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Уже была такая х*йня. Называлась коммунизмом. Многие бюрократы и номенклатурщики мечтают ее вернуть.
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Ви ґабсолютно вірно зрозуміли мій комент.
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Вся "партія" "слуга народА" працює неофіційно. So what?
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Вот беда. Не хотят подлые холопы платить дань на свой труд. А знатным государственным людям новенький порш хочется, и имение в Конча-Заспе, и детишек образовать где-нибудь в Швейцарии.
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Ні це не біда. Біда, коли ці холопи негребують субсидіями, ведуть дітей до безкоштовних садочків та шкіл, викликають безкоштовну швидку і т.п.
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Бачив я ту "безкоштовну" швидку, коли хворіли мої батьки. УАЗ "буханка" в якій хворий як мячик літає між підлогою і стелею на кожній вибоїні дороги. І "безкоштовну" державну лікарню бачив. Там потрібно купувати всі ліки і платити лікарям та медсестрам за кожен рух, або просто кинуть хворого вмирати. І палати бачив, де ремонт не робився 30 років.
Так що, панове державники та соціалісти, засуньте своє "безкоштовне" собі в портмоне. Я за нормальну страхову медицину, як у розвинутих країнах. Бо "безкоштовна" державна медицина це розсадник злодійства та корупції. Держава монополізувала медицину, звідси всі біди.
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не хотят платить дань - так пусть не пользуются услугами полиции, скорой, детсадов, школ, университетов, и не претендуют на пенсию.
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Панове державники, звісно ви можете любити державу, вірити їй, та віддавати навіть 100% свого заробітку на податки. Але більшість не влаштовує якість та вартість державних послуг. З часом майже всі піддані держави втечуть десь в Європу, податки буде платити нікому, зате кількість корупціонерів залишиться незмінною, навіть виросте. І що ви будете робити тоді?
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ну и кто это сделал??? как исправить, самое смешное что те кто должен следить приходится кумом братом сватом и т.д. Индия возле Украины не стояла(((( поэтому у нас в стране полный бардак - дичайший капитализм с елементами феодализма в социальной стране под лозунгом: Чтобы все скорей повыздыхали(((
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Певно,сам голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега ,вважає себе платником податків,хоча зарплату та інші ніштячки отримує з держбюджету ,тобто за рахунок інших платників податків ?
Цікаво,а що зміниться в країні після звільнення цього незамінного чиновника,разом з усією службою ?
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дай угадаю - ты начнешь платить налоги?
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Дай вгадаю-ти не платиш податків в бюджет України ?
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Несколько миллионов граждан Украины работают ...
Кілька мільйонів громадян України працюють без офіційного працевлаштування, - Держпраці - Цензор.НЕТ 4598
Работают - это уже крамола!
Значит получают за свою работу.
Если есть дензнаки, их нужно отобрать!
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"граждане соглашаются на отсутствие социальных гарантий и прав полноценных членов общества." - проясните мне, о каких социальных гарантиях и правах идет речь?
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