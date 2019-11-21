 "Труханов уже наполовину в тюрьме", - Рабинович

Глава политсилы напомнил одесситам, что он тщательно следит за действиями мэра города, особенно за явно незаконными деяниями как лично городского головы, так и его команды, передает newsone.ua.

"У меня есть целая подшивка по незаконным застройкам в Одессе. Я знаю фамилии застройщиков, знаю ситуацию с Трухановым, который наполовину в тюрьме (его и трогать неудобно)… Поверьте, мы не дадим власти замолчать эти вопросы по Одессе", – пообещал Вадим Рабинович.