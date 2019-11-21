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 Политика Украины
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Все про:Рабинович (176) Труханов Геннадий (222)

 "Труханов уже наполовину в тюрьме", - Рабинович

Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович во время большого телемарафона "Диалог со страной".

Глава политсилы напомнил одесситам, что он тщательно следит за действиями мэра города, особенно за явно незаконными деяниями как лично городского головы, так и его команды, передает newsone.ua.

"У меня есть целая подшивка по незаконным застройкам в Одессе. Я знаю фамилии застройщиков, знаю ситуацию с Трухановым, который наполовину в тюрьме (его и трогать неудобно)… Поверьте, мы не дадим власти замолчать эти вопросы по Одессе", – пообещал Вадим Рабинович.

Источник: https://censor.net.ua/n3161054
 
 
 Топ комментарии
 
"Труханов уже наполовину в тюрьме"? - Рабинович

О какой половине реччь, верхней или нижней?
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краще б вони обоє були до половини закопані
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"Труханов уже наполовину в тюрьме"? - Рабинович

О какой половине реччь, верхней или нижней?
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Ще згадав альбом та однойменну пісню Chainsaw Dismemberment (Розчленування Бензопилою) нью-йоркської групи Mortician "Труханов уже наполовину в тюрмі", - Рабінович - Цензор.НЕТ 1426


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А скільки було з"їдено місіонерів тубільцями? Чи це нічого особистого - тільки харчування? "Труханов уже наполовину в тюрмі", - Рабінович - Цензор.НЕТ 3038
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Якщо вважати двома половинами одного цілого дух і фізичну оболонку, то вочевидь к тюрмі та половина, котра дух. Бо та поливина, яка тіло непогано почуває себе на волі. Осаільки ми не є надто втажмниченими у духовну сутність, то можемо лише здогадуватися, які муки терпить у тюрмі душа Трухарива.
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Дуже влучне трактування. Парфум Трухи випробовує такі борошна в тюремному висновку, що тулуб на волі аж не може "Хеннессі" з чорною ікрою їх залити "Труханов уже наполовину в тюрмі", - Рабінович - Цензор.НЕТ 3396
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У людини є дві половинки, якщо їх розірвати навпіл, людина перестане жити. Тому є народне прислів"я - Одним цілим (складеним із двох) на один стільчик не сядеш. "Труханов уже наполовину в тюрмі", - Рабінович - Цензор.НЕТ 340
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Левой ... или правой. Кароче Трухе в зоне уже прогулы пишут. )))
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краще б вони обоє були до половини закопані
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нихто бы не расстроился если бы их закопали полностью
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согласен, но только ноги, шоб на поверхности были
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Розпиляти Труху навпіл? Ідея подобається... "Труханов уже наполовину в тюрьме", - Рабинович - Цензор.НЕТ 9640


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Хіба Труху можна розпиляти? Її можна тільки подрібнити і розділити на фракції.

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точнее трухан уже наполовину в госдупе *********!
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Рабинович и труханов.- Энциклопедия злодиив.
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Рабиновича тоже туда запихнуть. Шо один, шо другой, одно говно.
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Это как бы Сралин сказал о "лидер Югославии"(что 50000 бункеров построил).

Рабинович, тебе украинский хлеб поперек тухеса не встает?

Ой, ты же мацу кушаешь..... ну тогда все правильно высрал.

Гои должны страдать. х.з. где еще бывает такое чтобы всякая мразь вещала о порядочности..... ой, да, знаю я такую страну(запевает тужливую песню о звитяге)
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Цензор.НЕТ › Новости › Политика Украины
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Бункери це Албанія, до речі і зараз є, екскурсії туди водять.
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Правильно Вадим Зиновьевич! Поддерживаю и одобряю. Если бы Вы еще целую подшивку отдали правоохранителям с заявлением о совершенном преступлении, то тогда вообще честь и хвала!
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А Рабі не хоче розказати що зараз побудовано на футбольних полях СКА (Київ)?
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Коли потягнуть до вьязниці другу половину, буде диво! - весь Труханов миттєво опиниться десь на Мальдівах чи через море перестрибне до іншого берегу..Рабінович - не сміши людей, кращє розповіси де твої половини перебувають??
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Очень жаль ,что это кацапо- уголовное чмо не там же.
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ха...вы труху еще попробуйте догоните)))...его всегда оЧЧ вовремя предупреждают и он сразу в "командировки".
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"Труханов уже наполовину в тюрьме", - Рабинович" - всю пятую колонну кремлёвского Мясника и свору ворья во главе с Мертвечуком, Рабиновичем и пр. сволотой, завёл в украинскую власть, иародёр Рошен, а теперь Лицедей будет с ними работать, либо отправит их на нары, и вот это мы будем смотреть.
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Редко соглашаюсь с Рабиновичем, но тут поддерживаю на 100%
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Лучше бы сразу в могиле...сэкономил бы всем кучу времени...
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это как? жопа на параше, а голова в раде? "Труханов уже наполовину в тюрмі", - Рабінович - Цензор.НЕТ 1633
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вот если всех отодвинуть от корыта, расчленят друг друга на раз...
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