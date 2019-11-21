 "Труханов уже наполовину в тюрьме", - Рабинович

Глава политсилы напомнил одесситам, что он тщательно следит за действиями мэра города, особенно за явно незаконными деяниями как лично городского головы, так и его команды, передает newsone.ua.
"У меня есть целая подшивка по незаконным застройкам в Одессе. Я знаю фамилии застройщиков, знаю ситуацию с Трухановым, который наполовину в тюрьме (его и трогать неудобно)… Поверьте, мы не дадим власти замолчать эти вопросы по Одессе", – пообещал Вадим Рабинович.
О какой половине реччь, верхней или нижней?
І яка з них випробовує борошна у буцигарні?
Рабинович, тебе украинский хлеб поперек тухеса не встает?
Ой, ты же мацу кушаешь..... ну тогда все правильно высрал.
Гои должны страдать. х.з. где еще бывает такое чтобы всякая мразь вещала о порядочности..... ой, да, знаю я такую страну(запевает тужливую песню о звитяге)
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Чи стружку .