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 Политика Украины, Общество
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Все про:ПДД (337) Геращенко Антон (991) штраф (870) Бахматов (2)

 "Мочить" в первую очередь будут нас... Основное пиар-дерьмо польется на полицию, - Геращенко обсудил с Бахматовым систему штрафов по видеофиксации

Замглавы МВД Антон Геращенко на встрече с советником мэра Киева Виталия Кличко Максимом Бахматовым обсудили вопросы наказания водителей за нарушения на дорогах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет TheБабель в материале ""Мочить" в первую очередь будут нас". Один день с замглавы МВД Антоном Геращенко.

Как отметил Бахматов, что сейчас у него идет дискуссия с замдиректора по транспортной инфраструктуре КГГА Дмитрием Рахматуллиным "по поводу защиты центральной улицы от пидарасов". Как оказалось, речь идет о водителях, которые неправильно паркуются и хамят полицейским. Получается, что на практике, чтобы защитить последних, с каждым ходят по трое бойцов Муниципальной стражи.

После этого Бахматов, Геращенко, а также руководители профильных департаментов обсудили проблемы с эвакуацией машин и отправкой штрафов с 1 января. 

"Чтобы нас не так сильно не любили, я предложил министру с ноября по январь провести информационную кампанию на ТВ с посылом, что с нового года нарушать правила будет дорого", - сказал он.

На встречче также поднимался еще один спорный вопрос: чтобы эвакуировать машину, полиции нужно привлечь двух понятых.

"Хочу посмотреть в чистые, светлые глаза того, кто это придумал", - сиронизировал Геращенко, и общим решением норму договариваются убрать.

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После этого Бахматов поинтересовался, будет ли стресс-тест системы штрафов по видеофиксации. Если нет, большие риски получить судебные иски от несогласных со штрафами водителей.

"Мы должны потестить это с адвокатами, автомобилистами и активистами, которые любят нас дрючить и тренировать просто из любви к искусству", - говорит Бахматов.

"Ну, "мочить" в первую очередь будут нас, - отвечает Геращенко. - У вас ведь только камеры, а основное пиар-дерьмо польется на полицию".

Напомним, с нового года в Киеве заработает видеофиксация нарушений правил дорожного движения. Штрафы водители будут получать по почте.

Источник: https://censor.net.ua/n3161051
 
 
 Топ комментарии
 
Кругом одни пидорасы, один Тоха д'Артаньян
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Мочи не мочи ты с зеСобаковым всплывете все равно. Любители рюкзаков...
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а народ відразу про кортежі подумав
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Кругом одни ********, один Тоха д'Артаньян
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Мочи не мочи ты с зеСобаковым всплывете все равно. Любители рюкзаков...
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Как отметил Бахматов, что сейчас у него идет дискуссия с замдиректора по транспортной инфраструктуре КГГА Дмитрием Рахматуллиным "по поводу защиты центральной улицы от *********".Источник:https://censor.net.ua/n3161051



хренасе новости на цензоре
... а меня за Куiв забанили(
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Это ты о "Тхоре"? Или о себе? Или просто, с одной "конторы"?
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"по поводу защиты центральной улицы от *********". Как оказалось, речь идет о водителях, которые неправильно паркуются и хамят полицейским - о чудо ! сами себя штрафовать начнут
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скажу так. Там де є місце для парковки (або поруч) слід штрафувати, там де не має - зробіть. Саме цим має займатись міська влада, а не штрафуванням.
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Теперь тебе поверит только сокамерник. Не забывай причмокивать. Адью
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Так еще пошлину подымите на обжалование постановы по КАСУ и судей накормите, и водителям не скучно будет . .
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а что не так с заднеприводными? рюкзачные мусора - очьень важно полностью этому соответствуют.
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Когда вы,*********,казнокрадов по тюрьмам рассадите,а то занялись хитрожопой видеофиксацией,кассовыми аппаратами,стукачеством и эвакуацией машин,вас что для этого избирали?
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Гера, а где ваши титушки аваковско-нацжоновские в инкубаторской одёжке?! "Мочити" насамперед будуть нас... Основне піар-лайно поллється на поліцію, - Геращенко обговорив із Бахматовим систему штрафів за відеофіксаціями - Цензор.НЕТ 2028 Ага, в ПТУ контрольные. Некогда! "Мочити" насамперед будуть нас... Основне піар-лайно поллється на поліцію, - Геращенко обговорив із Бахматовим систему штрафів за відеофіксаціями - Цензор.НЕТ 7759 Хотите авакяна вместо шмаркли протянуть под хаос?! Хрен. Неполучицца.
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Тому і за правління урода Авакова на дорогах за п'ять років загинуло біля 18 тис. людей, а це а півтора раза більше ніж на війні. Ублюдок Аваков переживав ,щоб їх "НЕ МОЧИЛИ"!!!
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