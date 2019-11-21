 Существование кибер-армий в больших странах стало обычным явлением, – топ-менеджер международной IT-компании

Существование в больших государствах кибер-армий, совершающих кампании по заражению инфраструктурных объектов и шпионажу, на сегодня стало обычным явлением. Об этом сообщил технический директор международного производителя антивирусного программного обеспечения – словацкой компании ESET – Журай Малчо в интервью УНИАН. "Мы наблюдали ряд кампаний, которые, скорее всего, финансировались другими государствами – хоть мы всегда очень аккуратно подходим к установлению того, кто стоит за определенной атакой, но можем видеть сходство методов и тактики определенных групп атакующих. Сегодня стало уже обычным явлением, что во всех странах, особенно больших, есть свои кибер-армии. Не будем называть конкретные, но они есть", - сказал он.
По словам Малчо, в подобные армии могут попадать молодые IT-специалисты, которых впоследствии обучают более опытные хакеры. При этом, он не исключает, что на сторону злоумышленников могут переходить, в том числе, бывшие сотрудники из сферы кибербезопасности. "С точки зрения кибербезопасности, очень легко злоупотребить той силой, которая есть в твоих руках, потому что поведение киберпреступников легко копировать", - сказал эксперт, добавив, что сам он не замечал подобной смены мировоззрения среди своих коллег. По его словам, во избежание такого сценария, в компании ESET ответственно подходят к подбору сотрудников, чтобы у всего коллектива на первом месте среди приоритетов стояло желание помогать нуждающимся в киберзащите людям. "Для нас очень важны моральные качества наших сотрудников: как они себя ведут, что ищут, - и мы проговариваем это еще на этапе собеседования. Потому, я думаю, очень маловероятно, что наши люди захотят пойти работать на плохих парней. Это может случиться, но мы пытаемся найти людей, которые действительно находятся на светлой стороне", - подытожил Малчо.
Как сообщал УНИАН, по данным ESET, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования. Компания ESET – международный разработчик антивирусного программного обеспечения и решений в области компьютерной безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.
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«16 вересня 2015 року рішенням Президента України Петра Порошенка щодо ТОВ «Лабораторія Касперського Україна» заборонено здійснювати державні закупівлі та використовувати органами державної влади України антивірусних програмних продуктів «Kaspersky» виробництва російських комерційних структур.»