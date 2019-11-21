 Украину устроит долгосрочный контракт на транзит российского газа, а не какой-то промежуточный вариант на один год, - Гончарук

Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Гончарук заявил об этом, комментируя предложение "Газпрома" о продлении транзитного контракта с Украиной на год.

"Украину устроит долгосрочный контракт, который, с одной стороны, обеспечивает полноценное использование нашей ГТС, а с другой - энергетическую безопасность Украины и Европы", - сказал Гончарук.

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Премьер подчеркнул, что правительство заинтересовано получить транзит газа с 2020 года на взаимовыгодных условиях. "Мы должны получить не какой-то промежуточный вариант на один год, чтобы россияне могли закончить свою инфраструктуру (обходные газопроводы) и потом политически давили на европейские страны и Украину. Мы хотим прогнозируемых, взаимовыгодных, стабильных условий работы с нашими европейскими партнерами на европейских правилах", - подчеркнул премьер.

"Мы намерены до конца года завершить соответствующую сертификацию и предлагать нашим партнерам контракты на европейских условиях по европейским правилам", – добавил он.

Напомним, с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Украина при участии Еврокомиссии пытается добиться от России подписания нового договора с транзитом газа.