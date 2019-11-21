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 Политика Украины
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 Украину устроит долгосрочный контракт на транзит российского газа, а не какой-то промежуточный вариант на один год, - Гончарук

Украину устроит заключение только долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, в котором прописаны взаимовыгодные для всех сторон условия.

Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Гончарук заявил об этом, комментируя предложение "Газпрома" о продлении транзитного контракта с Украиной на год.

"Украину устроит долгосрочный контракт, который, с одной стороны, обеспечивает полноценное использование нашей ГТС, а с другой - энергетическую безопасность Украины и Европы", - сказал Гончарук.

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Премьер подчеркнул, что правительство заинтересовано получить транзит газа с 2020 года на взаимовыгодных условиях. "Мы должны получить не какой-то промежуточный вариант на один год, чтобы россияне могли закончить свою инфраструктуру (обходные газопроводы) и потом политически давили на европейские страны и Украину. Мы хотим прогнозируемых, взаимовыгодных, стабильных условий работы с нашими европейскими партнерами на европейских правилах", - подчеркнул премьер.

"Мы намерены до конца года завершить соответствующую сертификацию и предлагать нашим партнерам контракты на европейских условиях по европейским правилам", – добавил он.

Напомним, с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Украина при участии Еврокомиссии пытается добиться от России подписания нового договора с транзитом газа.

Источник: https://censor.net.ua/n3161049
 
   
 Топ комментарии
 
Рашке просто нечего качать в долгосрочной перспективе, потребление трубопроводного газа уже снижается в ЕС вытесняемое СПГ, так что все идет к тому что стороны не договорятся.
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"Мы должны получить не какой-то промежуточный вариант на один год, чтобы россияне могли закончить свою инфраструктуру (обходные газопроводы) и потом политически давили на европейские страны ..," - это и зеленому ежу понятно))))
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а чого ж тебе тільки зараз прорвало? п'ять минулих років мовчав і чмокав в засос і у дьосни?
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Без железных яиц ничего не выйдет . Ничего не выйдет .
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Есть подозрение, что умышленно саботируют подписание нового контракта. Чтобы Европа компенсировала недостающий газ (если транзит прекратится) за счет поставок из США. Интересно, сможем ли мы покупать в этом случае "европейский" газ по реверсу. Или также придется брать американский по ценам "Нью-Йорк плюс".
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Рашке просто нечего качать в долгосрочной перспективе, потребление трубопроводного газа уже снижается в ЕС вытесняемое СПГ, так что все идет к тому что стороны не договорятся.
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2014 godu gazprom prodoval 349 dolarov za kub metr,a v 2018 za 246 $ za kub metr eto v Evropu.Mozet v rosiji povysili cenu dlia svojix grazdan eto ja neznaju?
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Da net v rosiji toze snizilas cena s 90 dolarov do 63 dolarov za kub.m.V Ukrainu,Belorus za 162 prodovali 2018 godu,a bylo 262 v 2014 godu
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Напрасно Леха влез в эту газовую тему..... На самокате у него лучше получается.....
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Кацы так пекутся о цене газа для Украины предлагая всяческие скидки, а сами страдают от его нехватки. Все для Украины, все для братТев, мля... Україну влаштує довгостроковий контракт на транзит російського газу, а не якийсь проміжний варіант на один рік, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3911
Україну влаштує довгостроковий контракт на транзит російського газу, а не якийсь проміжний варіант на один рік, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1632

Україну влаштує довгостроковий контракт на транзит російського газу, а не якийсь проміжний варіант на один рік, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6112
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У Рашки, только месторождение на Ямале, при полной загрузке СП-2, будет качать газ 50 лет. А там пока больше и не разведывали. Про СПГ- чушь. СПГ вытеснить магистральный газ не в состоянии. Это как пользоваться водопроводом, или носить воду ведрами. И по секрету, прошлой зимой США 4 танкера ямальского газа купили.
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magistralnyje dorogi jest.Desevle jest zyzeny gaz v dani moment.Evropa mozet priniat do 150 miliardov zyzenogo gaza v god v dani moment,ecio strojit 5 novyx terminalov budet okolo 180 miliardov v god.Amerika gde to 15 miliardov v etom godu prodast v ******,za 3 goda plan u nix 80 miliardov v god Evrope.V etom godu terminali Evropi mozet priniat 150 miliardov kub metrov,poxoze na to i jest.rosija okolo 200 miliardov prodala v proslom godu v etom budet mense
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они нордстрим не успевают запустить. посему идут на подписание а зеля прогнется и заключит на год. чмо.
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