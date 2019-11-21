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 Общество, Спорт
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Все про:Динамо (720) расизм (149) Шахтер (552) штраф (870)

 Расизм на матче "Динамо"-"Шахтер": киевлян наказали игрой без болельщиков и штрафом в 500 тыс. Тайсон пропустит матч

Киевское "Динамо" наказано одним домашним матчем без зрителей (плюс один матч без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона 2019-2020) и штрафом в размере 500 тыс. грн за поведение своих фанов, которое возмутило капитана донецкого "Шахтера" Тайсона во время матча 14-го тура УПЛ.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ

При этом согласно принятому Контрольно-дисциплинарным комитетом Украинской ассоциации футбола решению, сам Тайсон, удаленный с поля за неприличный жест в адрес зрителей на трибунах, отстранен на одну игру и еще на две условно.

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Напомним, во время футбольного матча между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" с трибун звучали расистские выкрики в адрес игроков "горняков". Матч остановили на некоторое время. Капитан "Шахтера" бразилец Тайсон показал фанатам киевлян средний палец, за что получил красную карточку.

ФК "Шахтер" после матча осудил и призвал остановить проявления расизма и нетерпимости на стадионах.

Киевское "Динамо" в свою очередь заявило, что выступает против проявлений расизма и нетерпимости на стадионах, и призывает не спешить с обвинениями в адрес своих болельщиков за произошедшее во время матча 10 ноября против "Шахтера" до проведения расследования.

Источник: https://censor.net.ua/n3161041
 
 
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Это уже давно не футбол . Бизнес , ничего личного .
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Давно не цікавлюся футболом, але збірна зіграла чудово. Після відбіркових побачив таку картину: хлопчаки (років по 10) самотужки поставили сякі-такі ворота, намалювали "розмітку" та грали допізна. Щовечора проходжу повз них: не за комп'ютерами, а бігають за м'ячем
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я розумію, якби вони кацапів дражнили...
а цих чорнобривців навіщо ?
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Ці чорнобривці ( по всьому світі) охрініли. Не так сказав, глянкв чи послав, а не дай Бог вдарив - усьо - расизм і далі " полилось гівно по трубам"...
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вот же было в первой ссылке написано
имитировали обезьяньи крики, когда мяч оказывался у кого-то из темнокожих игроков команды. Запись об этом была сделана в рапорте делегатом УЕФА.
каких таких кацапов они могли дразнить?
Кацапов - страшно. А нигера можно. Толерантность ))
Источник: https://censor.net.ua/p3158867
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Кацапов они тоже не боятся, когда надевают колготки на головы.
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- Папа, а, что это за негры играют за футбольную команду "Шахтёр"?
- Это не негры, сынок, это шахтёры Донбасса. Просто они вышли из забоя, после смены, не приняли душ и сразу на поле.
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Є положення при прямій червоній карточці--мінімум два пропуски. Ідіти ,за гроші ахметова --чево ізволіте.
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Такого правила нет уже лет как 10 !!!!
Проснитесь и найдите другую тему для провокаций
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Одну игру пропускают. Вы когда последний раз футбол смотрели?
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Противостояния будут. Во избежания доминирования. Пока мир не объединится.
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б*же. .... обезьяны на трибунах освистали обезьян(всю команду) в бутсах.....
но бабло крутится, а решения мутятся. я х.з. каким нужно быть ливерпульцем чтобы толкаться в толпе таких же дураков из-за беганины чудаков, которые за каждый пинок по мячу имеют как дядь Вася за год махания метлой во дворе
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Странно. Более всех, на расизм, имею право я! Бо я в течение 6 месяцев в году- не вижу ни единой белой женщины! Вокруг меня- миллионы негров. Но! Они не вызывают у меня никакой антипатии. Наверное, мне повезло. Я общаюсь исключительно с дружелюбными и всегда улыбающимися неграми. Они- всегда готовы помочь, если шо. Я- плачу им тем же, если шо. А такое "если шо"- возникает раз в три дня, как минимум.
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