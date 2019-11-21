 Расизм на матче "Динамо"-"Шахтер": киевлян наказали игрой без болельщиков и штрафом в 500 тыс. Тайсон пропустит матч

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
При этом согласно принятому Контрольно-дисциплинарным комитетом Украинской ассоциации футбола решению, сам Тайсон, удаленный с поля за неприличный жест в адрес зрителей на трибунах, отстранен на одну игру и еще на две условно.
Напомним, во время футбольного матча между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" с трибун звучали расистские выкрики в адрес игроков "горняков". Матч остановили на некоторое время. Капитан "Шахтера" бразилец Тайсон показал фанатам киевлян средний палец, за что получил красную карточку.
ФК "Шахтер" после матча осудил и призвал остановить проявления расизма и нетерпимости на стадионах.
Киевское "Динамо" в свою очередь заявило, что выступает против проявлений расизма и нетерпимости на стадионах, и призывает не спешить с обвинениями в адрес своих болельщиков за произошедшее во время матча 10 ноября против "Шахтера" до проведения расследования.
а цих чорнобривців навіщо ?
имитировали обезьяньи крики, когда мяч оказывался у кого-то из темнокожих игроков команды. Запись об этом была сделана в рапорте делегатом УЕФА.
каких таких кацапов они могли дразнить?
Кацапов - страшно. А нигера можно. Толерантность ))
Источник: https://censor.net.ua/p3158867
- Это не негры, сынок, это шахтёры Донбасса. Просто они вышли из забоя, после смены, не приняли душ и сразу на поле.
Проснитесь и найдите другую тему для провокаций
но бабло крутится, а решения мутятся. я х.з. каким нужно быть ливерпульцем чтобы толкаться в толпе таких же дураков из-за беганины чудаков, которые за каждый пинок по мячу имеют как дядь Вася за год махания метлой во дворе