 Мужчина насиловал 14-летнюю падчерицу-сироту на Харьковщине, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.
Правоохранители установили, что родные родители 14-летней девушки умерли. Воспитанием ребенка занимался отчим. Вечером 20 ноября мужчина принудил несовершеннолетнюю к половому контакту. Принятыми мерами полицейские задержали 49-летнего злоумышленника в городе Люботине.
Увидев сотрудников полиции, он пытался покончить жизнь самоубийством, ударив себя ножом в живот. Мужчина был доставлен в больницу.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит от 7 до 12 лет тюремного заключения.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следствие продолжается.
люблю свой жену,
и патчерицу тоооооже...
Может и зэк, но могли и подставить из-за наследства.
Скользкие дела такие - нам тут журники написали, но х.з., может "жертва" была такой что там не только это написала в заявлении.
Вспомним совок - если за Чикатило расстреляли мужика, то есть тупо подставили "улики"..... ну не знаю. Некоторые кричат "на кол" и т.д., правда любой мужик может такой новости удостоиться - хата в пользу "родных", а жёппа - в пользу ментов и зэков.
Нельзя просто так верить новоси, в которой без суда - а+б=сидели на трубэ.
"окна" же была программа - там тупо животные тупые, вот и тут возможно шо так же.
конечно я не оправдываю, если виновен, но шансы что подстава - ого-го