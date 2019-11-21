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Все про:изнасилование (648) подростки (172) Нацполиция (10439) Харьковщина (1422)

 Мужчина насиловал 14-летнюю падчерицу-сироту на Харьковщине, - Нацполиция

На Харьковщине 49-летний мужчина насиловал 14-летнюю падчерицу, когда его поймали, то он пытался покончить с собой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

Правоохранители установили, что родные родители 14-летней девушки умерли. Воспитанием ребенка занимался отчим. Вечером 20 ноября мужчина принудил несовершеннолетнюю к половому контакту. Принятыми мерами полицейские задержали 49-летнего злоумышленника в городе Люботине.

Увидев сотрудников полиции, он пытался покончить жизнь самоубийством, ударив себя ножом в живот. Мужчина был доставлен в больницу.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит от 7 до 12 лет тюремного заключения.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следствие продолжается.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161034
 
 
 Топ комментарии
 
Может баллотироваться на местных выборах от Слуги народа. Достойный член.
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так его в депутаты надо, а не на зону, 73% одобряют
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О, новый Слуга урода готов
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Редакторы, почему в каждом сообщении об изнасиловании всегда одно и то же фото? Ужас какой-то - эту несчастную постоянно насилуют?
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сьогодні день гвалтівник? чи малинки захотілось? тьфу!
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так его в депутаты надо, а не на зону, 73% одобряют
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Может баллотироваться на местных выборах от Слуги народа. Достойный член.
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Це ще невідомо - фото члена в новині не вивалили. Може, цюцюренко там такий собі...
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Цензор, це достойні тебе новини ??? Вже друга ...
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це щоби пецеботи змогли висратися, в них нема іншого ресурсу!
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Та вони від гімна балдєють. Для них воно як наркотік.
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Зеля таких жалеет, не подписал закон о хим. кастрации.
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так а шо хімкастрація - панацея ? поки приймаєш ліки - прутень відпочинає, а хто контролювати буде, перевіряти, чи працює? отож... такий собі закон - а ось щодо публічного розголосу - то оце потрібно, щоб жоден суддя-хабарник не виправдав!
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якась епідемія - масове зазіхання на малолітніх дівчаток
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Зеко-Мандат СН цьому новому депутатові!
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Ну,это в общем то предсказуемо. Как не крути,а природа берет свое. Что мы и видим. Сиротку жаль. Но кто ее кормить бесплатно будет. Понапридумывали красивой этики коммунистов...- А она нихера не работает. Я не оправдываю того козла.Потому как неволить , глупо. Ситуация в таких случаях должна решаться самовыбором - уйти в приют или терпеть. Иначе не получится. Жизнь жестока к тому,за кем никого нет.
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Почитаешь новости, складывается впечатление, что это не страна, а заповедник больных животных.....
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Спокiiiiiiйно чвирло !На зоні скуштуєш петушатіни а потім вздернешься
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Я так понимаю, появление уже второй новости от полиции на эту тему призвано показать, что, мол, депутат от слуг народа, изнасиловавший несовершеннолетнюю, ничего "необычного" не сделал?
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...яааа люблю свою страну,
люблю свой жену,
и патчерицу тоооооже...
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Тю дурний. Йому ж в ;Слуга народа; пряма дорога!
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моей дочери было 9 лет когда её домогался мой троюродный брат...дружили семьями...выяснилось всё месяц назад.теперь этот ***** пойдёт под суд,а я приложу все силы чтоб тварь сдохла.ниому нельзя доверять.
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Я был не прав, но ты меня простил, Оставив боль, обиды за дверями. Скажи мне брат -ты где ж так долго был, А впрочем что там - ты сегодня с нами. )) - Приятель он просто больной.Отнесись к нему как к пациенту. Хорошо ,что ничего не случилось.
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Увидев сотрудников полиции, он пытался покончить жизнь самоубийством, ударив себя ножом в живот. Мужчина был доставлен в больницу. Источник: https://censor.net.ua/n3161034\\\\\\\\\

Может и зэк, но могли и подставить из-за наследства.
Скользкие дела такие - нам тут журники написали, но х.з., может "жертва" была такой что там не только это написала в заявлении.
Вспомним совок - если за Чикатило расстреляли мужика, то есть тупо подставили "улики"..... ну не знаю. Некоторые кричат "на кол" и т.д., правда любой мужик может такой новости удостоиться - хата в пользу "родных", а жёппа - в пользу ментов и зэков.
Нельзя просто так верить новоси, в которой без суда - а+б=сидели на трубэ.
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его ж тебе тварь не хватало??? вокруг тысячи баб годами не траханы
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Та нормальный мужик, главное, что не гей. Ведь именно их духовный православный украинский народ считает главной угрозой семейным ценностям. А не таких педофилов, матерей, выбрасывающих младенцев на помойку, алкашей, издевающихся над семьей и прочих персонажей, про которых каждый день читаешь в новостях.
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там чет закон вроде приняли - вот и (возможно) мужик уже и потерял хату и стал "петухом"(если ментам "занесли").
"окна" же была программа - там тупо животные тупые, вот и тут возможно шо так же.
конечно я не оправдываю, если виновен, но шансы что подстава - ого-го
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