 "Слуга народа" в положении о фракции пропишет возможность приостановления членства в ней, - Арахамия

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отвечая на вопрос, каким образом возможно "приостановление" членства во фракции Романа Иванисова, ведь Регламент Верховной Рады такого не предусматривает.

"Регламентом действительно не предусмотрено, но у нас есть еще не утвержденное положение фракции, которое мы только на следующей неделе хотели утверждать. И мы туда добавили этот прецедент, потому что это первый такой прецедент, надеюсь, последний. Но, чтобы мы могли иметь такой порядок. Как это будет выглядеть: это, фактически, будет исключение, а затем включение по заявлению", - рассказал Арахамия.

Он добавил, что соответствующий вопрос был поднят во время исключения из фракции Анны Скороход и Антона Полякова.

"Мы дали нашим юристам задание, чтобы они разработали проект положения о фракции. Мы его проголосуем на следующей фракции и исключим Иванисова", - сказал глава фракции.

Напомним, 19 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова. После этого Генпрокуратура заявила, что информация о судимости Иванисова не является подтвержденной, и попросила СМИ не распространять слова Рябошапки.

Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции в Верховной Раде на время проверки информации о его якобы судимости.

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