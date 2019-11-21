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 Политика Украины
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Все про:Кривой Рог (653) Нацполиция (10439) Арахамия (149) Юрий Корявченков (16)

 Арахамия - правоохранителям: "Если из Киева скажут "туда не ходи, это не расследуй", звоните. Мы их трахнем как следует"

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя разговор своего однопартийца Корявченкова с полицией, рассказал, как приехал в Николаев и побывал на совещании главы ОГА с силовиками.

Об этом сообщает "24 канал", информирует Цензор.НЕТ.

"Говорю: "Ребята, если вам кто-то из Киева будет звонить и говорить, что "этого не делай, сюда не ходи"... Например, был прецедент, когда в Николаеве заходили с обысками СБУ, новоназначенный руководитель, в налоговую полицию. И ему говорили: "А тебе что, из Киева не звонили? Сейчас тебе из Киева позвонят. Ты сюда не ходи". Я тогда всех собрал и сказал: "Если кто вам скажет, из Киева вам будут звонить – "туда не ходи, это не делай, это не расследуй", звоните лично мне и мы их трахнем как следует", - рассказал Арахамия.

Читайте также: "Мы сказали: очень переживаем за Кривой Рог. Никаких угроз", - нардеп Корявченков прокомментировал скандальные аудиозаписи

При этом нардеп признал, что это не его полномочия. Но заверил, что сделает все, что в его полномочиях, "чтобы это произошло".

"Это феодальная страна, где феодальные князьки говорят, что в Киеве договорились, занесли кому-то и "нас нельзя трогать" – этого уже не будет", - добавил глава фракции "Слуга народа".

По его убеждению, все нардепы, которые ездят в регионы, должны собирать такую информацию, приезжать и докладывать о ней. Даже если это не в их полномочиях, пусть пишут запросы в правоохранительные органы, но надо навести порядок, подчеркнул Арахамия.

Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись беседы мужчин, которые представляются нардепами от СН Юрием Корявченковым, Владимиром Захарченко, Вячеславом Медяником с якобы руководителями полиции Кривого Рога: "Мы в городе Президента. Делай по моей команде, а мы поддержим".

Источник: https://censor.net.ua/n3161030
 
 
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а з приводу Труби і Богдана він нічого не хоче сказати?
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Поэтому Труба открывает дела против Пети, а против Портнова не хочет этого делать даже после решений судов?
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Аа з Юзіком, що?
Трахати його будуть всією хракцією? Арахамия - правоохранителям: "Если из Киева скажут "туда не ходи, это не расследуй", звоните. Мы их трахнем как следует" - Цензор.НЕТ 7307
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Трахнем - в понятии ударить или осуществить половое сношение ?
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"телефонуйте мені і ми їх трахнемо ще раз" - Ара хам і я
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И этот про "трахнем." У них что-нибудь другое бывает на уме?
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так чого кричиш? знімай штани, ......хоча можеш і через колготки!
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Что за ахинею он несет? На кого рассчитан этот бред? Даже зебилоидные не могли упасть так низко, чтобы клюнуть на эту туфту. Или все-же могли?
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Арахамия -- ну не ужели так удобно дебил прикидываться?
или пофиг, главное, чтоб при власти?!
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прикидываться?
Ти щось плутаєш, шановний. Він по життю такий. Просто, доки рота не відкривав непомітно було.
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Головний Трахун намалювався... Ти, "опіздувате" у дзеркало себе бачив?
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їм треба абревіатуру змінити з СН на СМ(садо мазо) Арахамия - правоохранителям: "Если из Киева скажут "туда не ходи, это не расследуй", звоните. Мы их трахнем как следует" - Цензор.НЕТ 1088
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Арахамия - правоохранителям: "Если из Киева скажут "туда не ходи, это не расследуй", звоните. Мы их трахнем как следует" - Цензор.НЕТ 2428Трахалка не виросла, зебилік. Арахамия - правоохранителям: "Если из Киева скажут "туда не ходи, это не расследуй", звоните. Мы их трахнем как следует" - Цензор.НЕТ 2428
До речі, ми це хто, твій куратор з запоребрику*, чи вже місцевий від бені?
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трахні жиробаса йузіка!!!
він вже не тільки телефонував, він надав прямий наказ начальнику поліції Кривого Рогу!
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А возвращение какой шхуны ждет эта небритая свинья?
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Еще один зелёный дебил проявил себя во всей своей красе....
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Ребята, якщо до вам прийдуть із обшуком Гебісти, чи ДБР і не прості, а з Києва, ви обов'язково не забудьте подзвонити до ВРУ.
Там є такий важний чувак, який усі повідомлення чекає Може він найде час, між замовлення шалав і про вас згадає..
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"Если из Киева скажут "туда не ходи, это не расследуй", звоните. Мы их трахнем как следует, тогда не спешите трахера одного с 1995 года и второго бородатого выгонять хоть на что-то сгодятся (анальный табу).
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Наркоманы...педофилы...казнокрады...трахальщики...сводники...и **..ны секретутов!

73% дурников шо дальше?
Кого вы еще ПОНАВЫБИРАЕТЕ?
мудрый вы наш нарИд!))))
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Понавибирали гомосєків... тільки і шукають кого би трахнути.
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