 Арахамия - правоохранителям: "Если из Киева скажут "туда не ходи, это не расследуй", звоните. Мы их трахнем как следует"

Об этом сообщает "24 канал", информирует Цензор.НЕТ.
"Говорю: "Ребята, если вам кто-то из Киева будет звонить и говорить, что "этого не делай, сюда не ходи"... Например, был прецедент, когда в Николаеве заходили с обысками СБУ, новоназначенный руководитель, в налоговую полицию. И ему говорили: "А тебе что, из Киева не звонили? Сейчас тебе из Киева позвонят. Ты сюда не ходи". Я тогда всех собрал и сказал: "Если кто вам скажет, из Киева вам будут звонить – "туда не ходи, это не делай, это не расследуй", звоните лично мне и мы их трахнем как следует", - рассказал Арахамия.
При этом нардеп признал, что это не его полномочия. Но заверил, что сделает все, что в его полномочиях, "чтобы это произошло".
"Это феодальная страна, где феодальные князьки говорят, что в Киеве договорились, занесли кому-то и "нас нельзя трогать" – этого уже не будет", - добавил глава фракции "Слуга народа".
По его убеждению, все нардепы, которые ездят в регионы, должны собирать такую информацию, приезжать и докладывать о ней. Даже если это не в их полномочиях, пусть пишут запросы в правоохранительные органы, но надо навести порядок, подчеркнул Арахамия.
Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись беседы мужчин, которые представляются нардепами от СН Юрием Корявченковым, Владимиром Захарченко, Вячеславом Медяником с якобы руководителями полиции Кривого Рога: "Мы в городе Президента. Делай по моей команде, а мы поддержим".
Трахати його будуть всією хракцією?
или пофиг, главное, чтоб при власти?!
Ти щось плутаєш, шановний. Він по життю такий. Просто, доки рота не відкривав непомітно було.
До речі, ми це хто, твій куратор з запоребрику*, чи вже місцевий від бені?
він вже не тільки телефонував, він надав прямий наказ начальнику поліції Кривого Рогу!
Там є такий важний чувак, який усі повідомлення чекає Може він найде час, між замовлення шалав і про вас згадає..
73% дурников шо дальше?
Кого вы еще ПОНАВЫБИРАЕТЕ?
мудрый вы наш нарИд!))))