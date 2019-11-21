 Арахамия - правоохранителям: "Если из Киева скажут "туда не ходи, это не расследуй", звоните. Мы их трахнем как следует"

Об этом сообщает "24 канал", информирует Цензор.НЕТ.

"Говорю: "Ребята, если вам кто-то из Киева будет звонить и говорить, что "этого не делай, сюда не ходи"... Например, был прецедент, когда в Николаеве заходили с обысками СБУ, новоназначенный руководитель, в налоговую полицию. И ему говорили: "А тебе что, из Киева не звонили? Сейчас тебе из Киева позвонят. Ты сюда не ходи". Я тогда всех собрал и сказал: "Если кто вам скажет, из Киева вам будут звонить – "туда не ходи, это не делай, это не расследуй", звоните лично мне и мы их трахнем как следует", - рассказал Арахамия.

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При этом нардеп признал, что это не его полномочия. Но заверил, что сделает все, что в его полномочиях, "чтобы это произошло".

"Это феодальная страна, где феодальные князьки говорят, что в Киеве договорились, занесли кому-то и "нас нельзя трогать" – этого уже не будет", - добавил глава фракции "Слуга народа".

По его убеждению, все нардепы, которые ездят в регионы, должны собирать такую информацию, приезжать и докладывать о ней. Даже если это не в их полномочиях, пусть пишут запросы в правоохранительные органы, но надо навести порядок, подчеркнул Арахамия.

Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись беседы мужчин, которые представляются нардепами от СН Юрием Корявченковым, Владимиром Захарченко, Вячеславом Медяником с якобы руководителями полиции Кривого Рога: "Мы в городе Президента. Делай по моей команде, а мы поддержим".