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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Порошенко (17901) Туск (511) Труба (206) Богдан Андрей (223)

 Когда власть использует правосудие против оппонентов - это трагедия для всей страны, - Туск о разговоре глав ГБР и ОП о деле Порошенко

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что любая попытка запугать представителей оппозиции - будет поводом для беспокойства в Евросоюзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой", об этом он заявил на пресс-конференции в Загребе, комментируя украинский кассетный скандал, в котором руководитель офиса президента инструктирует директора ГБР как вести дело пятого президента Порошенко.

"Я надеюсь, что Украина останется той страной, где правоохранительные и судебные органы уважают верховенство права и где нет места политически мотивированным преследованиям", - сказал он.

Туск также заявил, что слышал о кассетном скандале в Киеве: "Я слышал об этом потенциальном скандале. Хоть я и не имею информации об отдельных деталях или общем контексте, но мое первое впечатление, что это действительно опасно".

Дональд Туск, партия которого является оппозицией в Польше, заявил, что лично знает, что такое политические преследования.

"Поверьте мне, я знаю, о чем говорю, потому что у меня есть свой собственный опыт по этому поводу ... Всегда когда власть или люди во власти используют систему правосудия против политических оппонентов, это в любом случае или в средне- или в долгосрочной перспективе станет трагедией не только для жертв преследований, но и для всей страны", - подчеркнул он.

Туск, который все эти 5 лет был адвокатом Украины в Евросоюзе, также добавил, что следит за событиями в Киеве: "вы знаете, сколько эмоций и мыслей мы инвестировали в Украину. Я думаю мне не надо объяснять, как я лично переживал за все, что происходит в Украине. Мы всегда очень внимательно наблюдаем за событиями в Киеве".

Напомним, вчера Telegram-канал "Трубу прорвало" опубликовал записи разговоров людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и главой Офиса Президента Андрея Богдана.

На записях Труба вероятно обсуждал Богданом производство в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Аутентичность аудиозаписей мы проверим, но для отстранения Трубы нет оснований, - Рябошапка о "прослушке" главы ГБР

Источник: https://censor.net.ua/n3161028
 
 
 Топ комментарии
 
Алексей Арестович
3 ч. ·

- Дело Трубы и Юзика показало, что никакой перезагрузки системы нет и в помине. Наоборот, система воспроизводился в ещё более циничном варианте: под сладкие разговоры про «...больше никогда никаких договорняков»;
- Увольнение Алёны Зеркаль, с комментарием о том, что Зеленский вообще не рассматривает никаких вариантов, кроме мира с Россией, показывает, что Зеленский прогнулся под нерукопожатного диктатора, являющегося спонсором и организатором международного терроризма; убивающего и собственных граждан, желающего уничтожить Украину; причём, прогнулся в ситуации, когда двух-трёх лет не хватило, чтобы додавить его системой санкций и приговоров международных судов;
- история с отсутствием соболезнования погибшему комбригу в течении суток, неявка на похороны, отказ лететь на военном самолёте, показывает, что Зеленский армию ненавидит и боится, армию, верховным главнокомандующим которой он является и которую ему вести в бой, если что. Это значит, что армию он разрушает и будет разрушать далее даже против своей воли, подсознательно;
- небритость в рамках официального протокола показывает, что наше чудо не понимает, что означает «этикет» и какое значение он имеет, что он - лицо страны, персональное олицетворение Украины на международной арене. Это значит, что устойчивой и эффективной дипломатии не будет, у шпаны она не получается;
- явка вместо похорон боевого комбрига на встречу трёх разобранных россиянами железяк, выдача возвращения искалеченных кораблей, которую россияне провели в рамках передачи вещдоков по уголовному делу против наших моряков, за большой внешнеполитический успех, за выполнение Кремлем своих международных обязательств означает, что чудо готово, скорее, вылизать Путину, нежели отдать дань своим погибшим солдатам, что Зеленский подыгрывает и будет подыгрывать Кремлю за счёт чести и достоинства украинского народа.
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В Украине уже полгода, как нет никакой власти. Есть ОПГ, которой нарид передал функции власти.
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Это верно. Но есть и обратная сторона медали: роя другим яму, сам в нее угодишь обязательно. Так было всегда и всегда так будет. Вопрос времени.
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Алексей Арестович
3 ч. ·

- Дело Трубы и Юзика показало, что никакой перезагрузки системы нет и в помине. Наоборот, система воспроизводился в ещё более циничном варианте: под сладкие разговоры про «...больше никогда никаких договорняков»;
- Увольнение Алёны Зеркаль, с комментарием о том, что Зеленский вообще не рассматривает никаких вариантов, кроме мира с Россией, показывает, что Зеленский прогнулся под нерукопожатного диктатора, являющегося спонсором и организатором международного терроризма; убивающего и собственных граждан, желающего уничтожить Украину; причём, прогнулся в ситуации, когда двух-трёх лет не хватило, чтобы додавить его системой санкций и приговоров международных судов;
- история с отсутствием соболезнования погибшему комбригу в течении суток, неявка на похороны, отказ лететь на военном самолёте, показывает, что Зеленский армию ненавидит и боится, армию, верховным главнокомандующим которой он является и которую ему вести в бой, если что. Это значит, что армию он разрушает и будет разрушать далее даже против своей воли, подсознательно;
- небритость в рамках официального протокола показывает, что наше чудо не понимает, что означает «этикет» и какое значение он имеет, что он - лицо страны, персональное олицетворение Украины на международной арене. Это значит, что устойчивой и эффективной дипломатии не будет, у шпаны она не получается;
- явка вместо похорон боевого комбрига на встречу трёх разобранных россиянами железяк, выдача возвращения искалеченных кораблей, которую россияне провели в рамках передачи вещдоков по уголовному делу против наших моряков, за большой внешнеполитический успех, за выполнение Кремлем своих международных обязательств означает, что чудо готово, скорее, вылизать Путину, нежели отдать дань своим погибшим солдатам, что Зеленский подыгрывает и будет подыгрывать Кремлю за счёт чести и достоинства украинского народа.
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І Зеркаль порохобот... Всі, хто проти бубочки- є порохоботами і агентами кремля.
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И Гончарук тоже. Голосовал на выборах за Пороха
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Ще не запам'ятав всіх "слуг", довелось гуглити.
Проте все одно: Страшне!
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По имеющейся информации, в ВВС Украины, уже идет продвижение стандартов питания для л/с, СССРовского дерьма. (по крайней мере, в довольно известных частях). И это только начало. Ваш зепрезедент, банально боится ВСУ и наверное, в глубине души ненавидит.
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У х#йла навчився двійників за собою тягати, щоб "если что" не своєю бошкою ризикувати?Коли влада використовує правосуддя проти опонентів - це трагедія для всієї країни, - Туск щодо розмови глав ДБР і ОП про справу Порошенка - Цензор.НЕТ 9373
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В Украине уже полгода, как нет никакой власти. Есть ОПГ, которой нарид передал функции власти.
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Не народ а народонаселение!
Никакого НАРОДА нет!

У нас 73% устали от войны и хотят под НГ жрать оливье с тазика и смотреть Голубой огонек!
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Это верно. Но есть и обратная сторона медали: роя другим яму, сам в нее угодишь обязательно. Так было всегда и всегда так будет. Вопрос времени.
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Нормальні політики в нормальних країнах після ТАКОГО подають у відставку, але не у нас... Зелені ви нічим не кращі за януковичиських чи порохнявих...
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Они хуже янека и на много хуже Пороха. Уже, всего лишь за полгода. Каждый день зашквар какой-то
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трагедія - це коли до влади в країні, що знаходитсья у стані війни з ***********, приходить президент, який ніколи не служив, коли в РНБО збираються відверті сєпари, коли бородата бабуся ***** диктує країні, як жити далі.
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...і ще цей бородатий хуцпіст відверто пропонує продати Україну кацапам за 100 млрд. - а кров та смерті "никчемные гои забудут за 5-10 лет, это ж не драгоценная кошерная кровь, в самом деле".
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Вы не в Европе,сэр. Здесь иная реальность. Все так запутано.А вы еще даже в подробности не вдавались. И правильно ! - Ужаснетесь.
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У нас всегда так было, при любом президенте, такая система, что друзьям - все, врагам - закон.
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Зеленского выбирали президентом чтобы он контроллировал и не давал спустить на тормозах расследование преступлений и финансовых махинаций прошлой власти.
Он выполняет это.
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та тут нынешняя за полгода уже на пожизненное заработала
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Европейцы и тем более американцы намного лучше нас знает кто где и что украл. Если они так защищают Пороха значит они знают, что нихера он не крал, а это всего лишь фантазии зебыдла и даунских каналов, типа 1+1
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Новини 1+1: "кров, вбивство, розчленування, страшне, а у Київському зоопарку народилась пандочка"
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Напряму віддаючи вказівки юридично непідконтрольним йому установам? А ригота портнов яку роль грає у цьому спектаклі?
І ще- де та межа, до якої можна красти, брати хабарі, шахраювати? Яка це сума?
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Во-первых, если президент лично назначает главу ДБР - то даже юридически это уже не совсем неподконтрольный ему орган.
Во-вторых, никаких доказательств подлинности записей еще нет, например расписки "лолиты" и как на них реагировали причастные никто не забыл.
И в третьих, даже на этих записях можно максимум услышать про контроль ОП над самим наличием следствия против Пети, а не указания на его итоговый результат.
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Клоуны, аферисты, решалы, взяточники, проститутки, извращенцы, педофилы, насильники, предатели и сепаратисты при власти! - вот трагедия нашей страны.....
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надо было вашему пете бизнес продавать а не прятать , где то по плохозрячим трастам ... посидел на бюджетных деньгах , заработал ...теперь надо ответить
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ти - дебіл, який ні в зуб ногою в бізнесі? Можливо, найбільше, що ти продавав в своєму житті - дубльонку, з якої виріс?
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Интересное явление. На фоне клоуна зели вор петя стремительно превращается в великомученика.
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Гыыыыы, пэтя оппонент. Гыыыы.
Та пэтя политические помои в выгребной яме, а не оппонент.
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для зеленопузых это найвысшая степень оргазма
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Поддержка европейским политиком вора и корупционера, будет мощным пятном на его репутации .
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Йде звичайне досудове розслідування .. петя злісно уникає допитів як в ДБР, так і в військовій прокуратурі.. Пан Туск не хоче закликати петю співпрацювати з органами досудового розслідування?
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Когда будет вызван хоть на один допыт Портнов, тогда видимо и Пеця сходит
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Так луценко сказав, що портнов майже святий, і нічого на нього немає.. Ти не віриш кумові самого петі?
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Трагедія, це коли два пранкери на підсосі у ПЄСдюків створюють аудіофейк , потім це розтиражовують "змі" . А головний ПЄСдюк їде у Європу і дає то послухати Президентам , вводячи їх в оману фейком
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сейчас получаю моральное удовлетворение, когда смотрю по ТВ как Зека-Манду поливают на одни и те же темы и с пророссийских каналов 112 и ньюсван и с проукраинских каналов Еспрессо, пятый и прямой, чуть меньше пинчуковские . И только на плюсах все гуд. Такого единения не было на ТВ никогда. Это о чем то да и говорит....
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Говорит, что так называемые "проукраинские" выполняют задание **** .
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Не тот случай..... Тут преступное бездействие, сговор группы лиц, сдача интересов страны и мародерство!
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Туск не должен вмешиваться в наши внутренние дела со своими комментариями.
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