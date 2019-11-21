 Когда власть использует правосудие против оппонентов - это трагедия для всей страны, - Туск о разговоре глав ГБР и ОП о деле Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой", об этом он заявил на пресс-конференции в Загребе, комментируя украинский кассетный скандал, в котором руководитель офиса президента инструктирует директора ГБР как вести дело пятого президента Порошенко.
"Я надеюсь, что Украина останется той страной, где правоохранительные и судебные органы уважают верховенство права и где нет места политически мотивированным преследованиям", - сказал он.
Туск также заявил, что слышал о кассетном скандале в Киеве: "Я слышал об этом потенциальном скандале. Хоть я и не имею информации об отдельных деталях или общем контексте, но мое первое впечатление, что это действительно опасно".
Дональд Туск, партия которого является оппозицией в Польше, заявил, что лично знает, что такое политические преследования.
"Поверьте мне, я знаю, о чем говорю, потому что у меня есть свой собственный опыт по этому поводу ... Всегда когда власть или люди во власти используют систему правосудия против политических оппонентов, это в любом случае или в средне- или в долгосрочной перспективе станет трагедией не только для жертв преследований, но и для всей страны", - подчеркнул он.
Туск, который все эти 5 лет был адвокатом Украины в Евросоюзе, также добавил, что следит за событиями в Киеве: "вы знаете, сколько эмоций и мыслей мы инвестировали в Украину. Я думаю мне не надо объяснять, как я лично переживал за все, что происходит в Украине. Мы всегда очень внимательно наблюдаем за событиями в Киеве".
Напомним, вчера Telegram-канал "Трубу прорвало" опубликовал записи разговоров людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и главой Офиса Президента Андрея Богдана.
На записях Труба вероятно обсуждал Богданом производство в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.
3 ч. ·
- Дело Трубы и Юзика показало, что никакой перезагрузки системы нет и в помине. Наоборот, система воспроизводился в ещё более циничном варианте: под сладкие разговоры про «...больше никогда никаких договорняков»;
- Увольнение Алёны Зеркаль, с комментарием о том, что Зеленский вообще не рассматривает никаких вариантов, кроме мира с Россией, показывает, что Зеленский прогнулся под нерукопожатного диктатора, являющегося спонсором и организатором международного терроризма; убивающего и собственных граждан, желающего уничтожить Украину; причём, прогнулся в ситуации, когда двух-трёх лет не хватило, чтобы додавить его системой санкций и приговоров международных судов;
- история с отсутствием соболезнования погибшему комбригу в течении суток, неявка на похороны, отказ лететь на военном самолёте, показывает, что Зеленский армию ненавидит и боится, армию, верховным главнокомандующим которой он является и которую ему вести в бой, если что. Это значит, что армию он разрушает и будет разрушать далее даже против своей воли, подсознательно;
- небритость в рамках официального протокола показывает, что наше чудо не понимает, что означает «этикет» и какое значение он имеет, что он - лицо страны, персональное олицетворение Украины на международной арене. Это значит, что устойчивой и эффективной дипломатии не будет, у шпаны она не получается;
- явка вместо похорон боевого комбрига на встречу трёх разобранных россиянами железяк, выдача возвращения искалеченных кораблей, которую россияне провели в рамках передачи вещдоков по уголовному делу против наших моряков, за большой внешнеполитический успех, за выполнение Кремлем своих международных обязательств означает, что чудо готово, скорее, вылизать Путину, нежели отдать дань своим погибшим солдатам, что Зеленский подыгрывает и будет подыгрывать Кремлю за счёт чести и достоинства украинского народа.
Проте все одно: Страшне!
Никакого НАРОДА нет!
У нас 73% устали от войны и хотят под НГ жрать оливье с тазика и смотреть Голубой огонек!
Он выполняет это.
І ще- де та межа, до якої можна красти, брати хабарі, шахраювати? Яка це сума?
Во-вторых, никаких доказательств подлинности записей еще нет, например расписки "лолиты" и как на них реагировали причастные никто не забыл.
И в третьих, даже на этих записях можно максимум услышать про контроль ОП над самим наличием следствия против Пети, а не указания на его итоговый результат.
Та пэтя политические помои в выгребной яме, а не оппонент.