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 Политика Украины, Общество
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Все про:майдан (3955) Пашинский (682) расстрел (329) суд (22721) преступления против Майдана (37)

 "Никакой команды на штурм не было", - Пашинский дал показания по делу о расстрелах на Майдане

Святошинский районный суд Киева допросил бывшего народного депутата Украины Сергея Пашинского в качестве свидетеля по делу о расстрелах на улице Институтской в центре Киева в феврале 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

Отмечается, что допрос проводится в режиме видеоконференции, поскольку бывший нардеп находится в следственном изоляторе.

В ходе допроса Пашинский, в частности, рассказал, что ему не было известно о выстрелах по милиционерам в 6 утра 20 февраля. Отвечая на вопрос о том, кто дал команду на штурм милиционеров, он сказал: "Думаю, что никакой команды на штурм не было, это было стихийное движение".

Кроме того, экс-нардеп сказал, что ему "не известно ни о каком оружии в Пассаже (Пассаж между улицами Крещатик и Заньковецкой в центре Киева – ИФ)".

Также в ходе допроса он сказал, что ему неизвестно, под чьим контролем находилось здание консерватории. "На Майдане не было главных и смотрящих", - заявил Пашинский.

Как ожидается, в 14:00 часов суд допросит в качестве свидетеля по делу об убийстве людей 20 февраля 2014 года во время Евромайдана председателя Верховной Рады 8-го созыва Андрея Парубия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Расследование дела о приказах расстреливать людей на Майдане завершено в начале 2019 года, необходимо решение Рады, разрешающее заочное осуждение, - Луценко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3161025
 
 
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Твари В день Гідності, проводить подобные суды это только с подачи гниды Портнова.
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А какая связь между преступлениями Пашинского и днем Гідності?
Яичницу с божьим даром не надо путать
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Ну, божий дар в тебя разве что с черного хода заходил)
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виляет Пашинский. Скоро и правда о том, откуда в людей стреляли откроется.
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Пашинскому можно верить )) Зачем ваще его спрашивать .Будет ложь,пока доказательств не предъявят.
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Расстрел Майдана не мог бы произойти без провокаций на Грушевского, которые пытался остановить Кличко. Тогда иудейские провокаторы (ветераны армии Израиля, как признал сам Натаньяху) начали забрасывать призовников с внутр. войск коктейлями Молотова. Идти на Грушевского в выходные смысла никакого не было. Но некоторые активисты типа Кобы призвали с трибуны Майдана идти на Грушевского. Они и знают кто стрелял.
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Специально выбрали день для судилища.Как низко и цинично..((
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А по поводу винтовок что выносили при нем и Парубие он ничего сказать не хочет.
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А по поводу своей ублюдочности добавить не желаешь?
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Прокурорских лишить звания , за повторение издевательства над ЕвроМайданом, как в процессе на ВФЯ .
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Якби не почалиби стріляти по ментах, то усіх майданівців по всій країні просто повбивали б, а України уже не було б, була би малоросія.
Честь і хвала тим хто відважився на цей поступок, адже до сцени Майдану лишалось 30-40 метрів.
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Самооборона, и ничего более. И вообще, как сказал "самый лучший министр" :мусора не люди
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.....у меня перед глазами КАДРЫ ХРОНИКИ как человек уже лежит , а ТОЛПА БЕРКУТОВ пробигает и КАЖДЫЙ слышите КАЖДЫЙ БЕРКУТЕНОК норовит УДАРИТЬ этого уже наверное готового ЧЕЛОВЕКА ((((( откуда такое ЗВЕРСТВО ???(((( и ПРАВЕЛЬНО что МАЙДАН тогда ПОБЕДИЛ !!! бежит толпа беркутят и пи....т уже ЛЕЖАЧЕГО !!! мрази !!!
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В свое время на сайте http://911tm.9bb.ru проводилось обсуждение расстрела Майдана. Там был странный момент - на расстоянии нескольких метров от погибших спокойно работала сьемочная группа с России , и они даже не пригибались во время стрельбы. Оператор был уверен что Беркут стреляет поверху, а снайперы стреляют только по протестующим. Возможно эта сьемочная группа указывала в кого именно стрелять.
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За преступления, соевершенные на Майдане, а тем более за смерть людей должны ответить абсолютно все к этому причастные, в том числе и такие гниды как пашинский и парубий.
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Бред. Есть куча видео, когда со сцены Майдана командуют куда и сколько людей должны направиться.
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Крыса должна заплатить по полной, за свою красивую жизнь.
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такое чувство шо президент Украины Портянка ..............
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