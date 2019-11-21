 В случае нерезультативной работы финансирование правоохранителей в 2021 году можем уменьшить вдвое, - Арахамия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Это не угроза - это факт, который касается всех силовиков. Все силовики приходят и хотят увеличить финансирование на 30-40%, свой бюджет. И объясняют, зачем им это нужно. Но если нет вообще расследования дел, то зачем их тогда финансировать? Зачем государству финансировать настолько много, что все уже запутались сколько у нас "трехбуквенных" названий. Необходимо их тогда сокращать, объединять и иметь меньше органов, но более эффективных", - заявил Арахамия.
По его словам, общество требует наказания виновных по резонансным делам и если правоохранители не продемонстрируют результата, то в бюджете на 2021 он прогнозирует сокращение их бюджета наполовину.
"Мы в два раза сократим им бюджет. Я думаю, что будет так - это мой прогноз", - добавил Арахамия.
Неудомки уже расписались в своем неумении управлять. Что значит "нерезультативной работы"? Где понятные всему обществу показатели этой самой результативности?
Общество и сегодня не понимает, зачем Нацполиции десятки вертолетов, самолетов, если вечером в Киеве становится опасным ходить вблизи торгово-развлекательных центров, а даже днем в метро полным-полно лиц с опасно-деградировавшим выражением лица.
їх 73% . і не тільки в метро...
21.11.2019 г.
Классический пример дилетантизма нынешнего режима Зеленского. Противостояние Фонда соцстрахования, который приостановил выплаты и Министерство социальной политики визжащего что деньги есть. Г-жа Соколовская (это типа министр), просто не понимает, что расходование бюджетных средств отличается от траты денег ею в личных целях. Расходование бюджетных средств определяется не только наличием самих средств, но и законодательным обуславливанием их расходования. Деньги предусмотренные бюджетом 2019 закончились. Г-жа Соколовская тупо прозевала этот факт и не внесла предложение по изменению бюджета в установленном порядке. Г-н Гончарук и его "новые лица" радостно хлопая в ладоши уже включили остатки бюджетных средств в состав бюджета 2020. Расходование этих средств в 2019 г. - должностное преступление. Рискнете, г-жа Соколовская ? Там небольшие сроки, можно даже условно получить
А скажи мені, мій Зебільний земляк, як по твоєму, мусора будуть піднімати після твоїх заяв свої показники? Ну тобі може й пофіг, ти ж у нас недоторканний (оцініть цей розводняк із зняттям недоторканності), а простим людям ці показники тепер боком вилізуть...