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 Политика Украины
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Все про:правоохранительные органы (579) финансирование (1373) Арахамия (149)

 В случае нерезультативной работы финансирование правоохранителей в 2021 году можем уменьшить вдвое, - Арахамия

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что высокий запрос общества на наказание для виновных должен конвертироваться в эффективную работу правоохранителей, иначе их финансирование в 2021 году будет сокращено в два раза, а некоторое органы и вовсе могут быть распущены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это не угроза - это факт, который касается всех силовиков. Все силовики приходят и хотят увеличить финансирование на 30-40%, свой бюджет. И объясняют, зачем им это нужно. Но если нет вообще расследования дел, то зачем их тогда финансировать? Зачем государству финансировать настолько много, что все уже запутались сколько у нас "трехбуквенных" названий. Необходимо их тогда сокращать, объединять и иметь меньше органов, но более эффективных", - заявил Арахамия.

По его словам, общество требует наказания виновных по резонансным делам и если правоохранители не продемонстрируют результата, то в бюджете на 2021 он прогнозирует сокращение их бюджета наполовину.

"Мы в два раза сократим им бюджет. Я думаю, что будет так - это мой прогноз", - добавил Арахамия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161024
 
 
 Топ комментарии
 
В 2021 році виновними будете вже ви. "Это не угроза - это факт" (с)
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Хроника одного Президента ...

21.11.2019 г.

Классический пример дилетантизма нынешнего режима Зеленского. Противостояние Фонда соцстрахования, который приостановил выплаты и Министерство социальной политики визжащего что деньги есть. Г-жа Соколовская (это типа министр), просто не понимает, что расходование бюджетных средств отличается от траты денег ею в личных целях. Расходование бюджетных средств определяется не только наличием самих средств, но и законодательным обуславливанием их расходования. Деньги предусмотренные бюджетом 2019 закончились. Г-жа Соколовская тупо прозевала этот факт и не внесла предложение по изменению бюджета в установленном порядке. Г-н Гончарук и его "новые лица" радостно хлопая в ладоши уже включили остатки бюджетных средств в состав бюджета 2020. Расходование этих средств в 2019 г. - должностное преступление. Рискнете, г-жа Соколовская ? Там небольшие сроки, можно даже условно получить
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Вітаю Арахамія. Ти лідер у рейтингу довбо.бів від команди Зе.
А скажи мені, мій Зебільний земляк, як по твоєму, мусора будуть піднімати після твоїх заяв свої показники? Ну тобі може й пофіг, ти ж у нас недоторканний (оцініть цей розводняк із зняттям недоторканності), а простим людям ці показники тепер боком вилізуть...
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Совет форумчанПравила форума
 
купив два -три вертолет--можна легко отказаться от десятка приор. во будет єкономия
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Ви знаєте... такі двері потрібно і нам в Собезах встановити, а то задовбали ці жебраки, як напаркують паскуди джипів, хрен проїдеш...
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Сначала уменьшить финансирование вдвое, потом вчетверо...
Неудомки уже расписались в своем неумении управлять. Что значит "нерезультативной работы"? Где понятные всему обществу показатели этой самой результативности?
Общество и сегодня не понимает, зачем Нацполиции десятки вертолетов, самолетов, если вечером в Киеве становится опасным ходить вблизи торгово-развлекательных центров, а даже днем в метро полным-полно лиц с опасно-деградировавшим выражением лица.
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"полным-полно лиц с опасно-деградировавшим выражением лица"

їх 73% В случае нерезультативной работы финансирование правоохранителей в 2021 году можем уменьшить вдвое, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7146. і не тільки в метро...
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Распустить, сократить...У тебя тут ближайшая зима будет трудная, а ты про 2021.
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В 2021 році виновними будете вже ви. "Это не угроза - это факт" (с)
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Хроника одного Президента ...

21.11.2019 г.

Классический пример дилетантизма нынешнего режима Зеленского. Противостояние Фонда соцстрахования, который приостановил выплаты и Министерство социальной политики визжащего что деньги есть. Г-жа Соколовская (это типа министр), просто не понимает, что расходование бюджетных средств отличается от траты денег ею в личных целях. Расходование бюджетных средств определяется не только наличием самих средств, но и законодательным обуславливанием их расходования. Деньги предусмотренные бюджетом 2019 закончились. Г-жа Соколовская тупо прозевала этот факт и не внесла предложение по изменению бюджета в установленном порядке. Г-н Гончарук и его "новые лица" радостно хлопая в ладоши уже включили остатки бюджетных средств в состав бюджета 2020. Расходование этих средств в 2019 г. - должностное преступление. Рискнете, г-жа Соколовская ? Там небольшие сроки, можно даже условно получить
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Щас Зеленський подзвонить Баканову і з чортом, який пише такі пости... розберуться
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Та нового року місяць залишився - можна потерпіти.
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Вітаю Арахамія. Ти лідер у рейтингу довбо.бів від команди Зе.
А скажи мені, мій Зебільний земляк, як по твоєму, мусора будуть піднімати після твоїх заяв свої показники? Ну тобі може й пофіг, ти ж у нас недоторканний (оцініть цей розводняк із зняттям недоторканності), а простим людям ці показники тепер боком вилізуть...
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Шутник! Он надеется, что они сохранят свою шоблу до 21 года?
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Очень умно , очень . Кидаться подобными заявлениями , для потери поддержки со стороны силовиков очень грамотное заявление .
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А чого їм боятись? Мусара які хоч показники намалюють... То нехай тепер ті, на кому вони їх малювати будуть турбуються...
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Это тонкий намек на длинные обстоятельства....типа не будете охранять зелю-урежим пайку.
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Ну и правильно , распустим всю полицию ❗️ У меня только один вопрос , товарисч знает куда потом идет пооцентов 50-75 после увольнения из органов? Может ему книжку какую- нибудь почитать на досуге по теме.
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І що? Піти в злочинці, це перший реальний крок у кар'єрі депутата
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Результативность работы будут организовывать также как с Трубой?
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Охрана слуг народа Коломойского народу украинскому стоит не дёшево.Главу ОП Богдана, вопреки закону, охраняют сотрудники Управления госохраны/ очередное видео с кортежем Зеленского вызвало резкую реакцию соцсетей .9 октября 2019 -В кортеже насчитали более 30 автомобилей, включая «скорую» и несколько машин охраны.
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Ну і придуркі ці прислуги коломойського і путіна.
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