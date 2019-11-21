 Стефанчук вернет с зарплаты все деньги, которые государство компенсировало ему за жилье, - Арахамия

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия журналистам.
"Руслан Стефанчук - очень порядочный, культурный, интеллигентный человек. Он - человек, за которого я буду биться до последнего. Он все делал законно, там есть личная история. Но он вчера написал заявление на имя главы Верховной Рады - вернуть за собственный счет возмещение из его зарплаты", - сказал он.
По мнению Арахамии, Стефанчук имеет полное право претендовать на возмещение средств за аренду жилья со стороны государства, поскольку своей недвижимости в столице у вице-спикера нет, а наживать ее коррупционным путём для первого заместителя председателя Верховной Рады - недопустимо.
"Он не такой как я состоятельный человек, который занимался бизнесом. Не надо из этого делать историю. Он арендовал, он всегда платил. Сейчас берет возмещение. Он мог бы жить в гостинице "Киев", это было бы дороже. Он сделал, как по закону и как было на самом деле. А сейчас его пытаются наказать за то, что он правду написал. Это неправильно с точки зрения этики, я считаю", - добавил Арахамия.
Напомним, ранее гражданское движение "ЧЕСНО" сообщило, что вице-спикер Верховной Рады Стефанчук снимает квартиру у тещи и получает компенсацию из бюджета "за жилье иногородним".
Стефанчук свічку купів за рахунок грошовой компенсацію за оренду житла у своїй тьощи? Скоріше ні.
Таке рило навіть шкарпетки та туалетний папір буде за бюджетні гроші купувати.
PS Это фото, цинично и унизительно.
А ці вшанування ГЕРОЇВ - це посміховисько від фігл'яра з беніного кварталу !
При пораженке такого не было, ни?
велика гамадріла!
В Англии на днях принц, второй сын Елизаветы 2 из-за только слухов о секс скандале отрекся от наследности , а тут ни одно чмо еще не ушло....
Хата для депутата: за що Стефанчук, Скорик і Кабанов отримали компенсацію?
Хоч, в 2011-му мене цікавило питання оренди квартири в Києві. Двушка 70кв. біля метро - тоді коштувала не дорожче 800 зелені. А на околиці - ще й дешевше. Скіки трикімнатна - не знаю, не розглядав...
Не думаю, що з того часу ціни оренди сильно змінились.
1) Якщо все було законно, тобто справді орендував квартиру, то чому повертає?
2) Якщо все було незаконно, то просто "поверне гроші" не підходить. Це кримінальний злочин. Чи я помиляюся?
Та він швидше лусне!
Коли у Франції якийсь можновладець з державних грошей орендував квартиру для зустрічей з хвойдами- то опісля розкриття цього фейлу він пішов у відставку.
Бо це гроші платників податків, і обікрав він усе населення Франції.
А у нас жирний боров попався на крадіжці- його насварили і він обіцяв повернути усе. Хочу, як у Франції.
Когда появились во власти все эти бакановы, ермаки, шефиры, сивохи, юзики - уже стало понятно, что пациент тупой.
В принципе, и кухарка может быть президентом. Если мозги есть и способна учиться. И если назначает специалистов.
Такое мнение огласил минувшей ночью в Фейсбуке известный журналист, главред издания «ОРД» Станислав Речинский.
Но когда кухарка начинает расставлять на госдолжности своих подружек-кухарок…
Когда появились во власти все эти бакановы, ермаки, шефиры, сивохи, юзики - уже стало понятно, что пациент тупой.
Сейчас они Зеленского благополучно и хоронят.
А единственная «кухарка», имевшая хоть какое-то отношение к управленческой деятельности - Богдан, моментально превратился в «Ближайшего» (почти Блаженнейшего).
Сокращение БАЙ ему, кстати, очень подходит. Такой степной тупой бай начал рулить в ручном режиме всем. Естественно, тоже тупо.
- Богдан дает команду Трубе: «Пока есть МВФ, не трогать «Приватбанк» и НБУ. - Кто написал? - БАЙ». Аудио
Хотя бы потому, что это сейчас ежедневно вскрывается.
Заменить сейчас всех на новых, хотя бы что-то соображающих? Пожалуй, что уже поздно.
Крутой был взлет, но и пике началось крутое…
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Ли Кван Ю ТАК И СДЕЛАЛ железный человек а тут сейчас просто желе все кто хочет его футболят а он молча не упираясь им угождает
А не обнародуй самаритянин про аренду угла у тёщи, так бы и жировал на нас с вами.
Это шо общественность должна дерьмо выковыривать из СН?
Может он сам пошевелится и вспомнит где он регистрировал своих "Монстров" и где налоги платил?
і ця порядна і законнослухняна дитина най..бувала державу? порядно і законно?
Классический пример дилетантизма нынешнего режима Зеленского. Противостояние Фонда соцстрахования, который приостановил выплаты и Министерство социальной политики визжащего что деньги есть. Г-жа Соколовская (это типа министр), просто не понимает, что расходование бюджетных средств отличается от траты денег ею в личных целях. Расходование бюджетных средств определяется не только наличием самих средств, но и законодательным обуславливанием их расходования. Деньги предусмотренные бюджетом 2019 закончились. Г-жа Соколовская тупо прозевала этот факт и не внесла предложение по изменению бюджета в установленном порядке. Г-н Гончарук и его "новые лица" радостно хлопая в ладоши уже включили остатки бюджетных средств в состав бюджета 2020. Расходование этих средств в 2019 г. - должностное преступление. Рискнете, г-жа Соколовская ? Там небольшие сроки, можно даже условно получить ...
kurwa, безперервне порушення закону
Зачет перездал.
Опять облом у 8%-ной ботвы за соевый батончик.
холодный зимний вечер... большой ухоженный дом... в кресле, у растопленного камина сидит... теща и у ног ее огромный доберман... тихий скрип двери и в комнату на цыпочках втискивается... муж дочери... теща, поморщив нос, смотрит на этого приймака и тихо говорит собаке:
- Зять!
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