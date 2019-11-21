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 Политика Украины, Экономика
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Все про:законопроект (2256) игорный бизнес (296) Арахамия (149) Слуга народа (502)

 Законопроект о легализации игорного бизнеса может быть принят в первом чтении до конца текущего года, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что законопроект о легализации игорного бизнеса может быть принят в первом чтении до конца 2019 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в четверг.

"Я всем депутатам нашим, которые ездят на округа, говорю: "Если вы видите нелегальные казино - сообщайте мне и мы будем разбираться пока мы не легализовали этот процесс".  Я думаю, что мы до нового года примем в первом чтении соответствующий законопроект", – сказал Арахамия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Больше половины украинцев против легализации азартных игр, - данные опроса

Как сообщалось, Кабинет министров Украины зарегистрировал в парламенте проект закона 2285 о регулировании деятельности в сфере организации о проведения азартных игр. Документ предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений, устанавливает требование о размещении залов с игровыми автоматами исключительно на территории 3-5-звездочных отелей, казино – на территории пятизвездочных. Помимо этого законопроект предлагает установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга, которую должна администрировать налоговая служба.

Источник: https://censor.net.ua/n3161020
 
 
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Вы там поторопитесь! Это очень актуально! Вопросы тарифов, повышения уровня жизни украинцев, армии, деокупации - подождут....
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Закон о торговле Землей и об легализации игорного бизнеса принимаются практически одновременно. Гениально! Оцените красоту игры. Законопроект о легализации игорного бизнеса может быть принят в первом чтении до конца текущего года, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9953
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Не забувайте про, конче "необхідний", "Закон про подвійне громадянство", яке планують прийняти до кінця року
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Немає в країні нічого важливішого для "слуг урода", як продаж української землі, державного майна і легалізація грального бізнесу .. Мародери, бандюки, педофіли і шулера повинні почувати себе як "гаспада", а не як їх "слуги" 😕
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а расчет очень простой:
1) "Слуги урода" принимают под себя закон "об игорном бизнесе";
2) выдавать лицензии будут трем-пяти своим операторам, а все остальные "желающие" будут работать под "крышей лицензии";
3) "слуга урода" монополизирует рынок под себя и аз пять лет соберет на ровном месте большой гешефт;
4) через пять лет, новая власть отменит закон.. и все..
5) Юзик будет крышевать в Кривом Роге "одноруких бандитов" и станет еще толще в два раза;
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Больше половины украинцев против легализации азартных игр /Так, говорите, было обещано народовластие, каждый украинец президент, референдумы? Обещать не значит жениться-отвечают слуги народа Коломойского.
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казна пуста. а денег хочется.... самые тяжкие грехи могут списать два фктора:
армагедон и война. на что рассчитывают?
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І хто ж вам дав добро, на прийняття цього "закону"? Де ж "народовладдя", "мивсіпрезиденти"? І це влаштовується ради сотіні мільйонів доларів, які для бюджету, тьху
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Хорошо бы ещё проституцию легализовать, и марьиванну... Тогда и преподаватели про зарплату в 4000 евро не вспомнят, и пенсионеры про повышение тарифов ЖКХ забудут... Жила бы страна родная,- и нету других забот!
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