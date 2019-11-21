 Законопроект о легализации игорного бизнеса может быть принят в первом чтении до конца текущего года, - Арахамия

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в четверг.
"Я всем депутатам нашим, которые ездят на округа, говорю: "Если вы видите нелегальные казино - сообщайте мне и мы будем разбираться пока мы не легализовали этот процесс". Я думаю, что мы до нового года примем в первом чтении соответствующий законопроект", – сказал Арахамия.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины зарегистрировал в парламенте проект закона 2285 о регулировании деятельности в сфере организации о проведения азартных игр. Документ предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений, устанавливает требование о размещении залов с игровыми автоматами исключительно на территории 3-5-звездочных отелей, казино – на территории пятизвездочных. Помимо этого законопроект предлагает установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга, которую должна администрировать налоговая служба.
1) "Слуги урода" принимают под себя закон "об игорном бизнесе";
2) выдавать лицензии будут трем-пяти своим операторам, а все остальные "желающие" будут работать под "крышей лицензии";
3) "слуга урода" монополизирует рынок под себя и аз пять лет соберет на ровном месте большой гешефт;
4) через пять лет, новая власть отменит закон.. и все..
5) Юзик будет крышевать в Кривом Роге "одноруких бандитов" и станет еще толще в два раза;
армагедон и война. на что рассчитывают?