 Было 20 пар нижнего белья, осталась одна, - матрос бронекатера "Бердянск" Эйдер сообщил о краже россиянами личных вещей

Об этом рассказал член экипажа одного из судов Андрей Эйдер, сообщает Цензор.НЕТ.

"Даже плафоны с лампами украли… Вот у меня вопрос, ладно, плиту для еды (она инвертированная, дорогая), но зачем плафоны воровать? Хотя это такое, у меня осталась всего одна пара нижнего белья, было там пар 20. Вот зачем вам б/у трусы? Вот, чего я не пойму, никогда", - отметил украинский моряк.

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Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"

Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".