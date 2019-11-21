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 Происшествия, За рубежом
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 Было 20 пар нижнего белья, осталась одна, - матрос бронекатера "Бердянск" Эйдер сообщил о краже россиянами личных вещей

С захваченных в Керченском проливе украинских кораблей пропало не только оборудование и сантехника, но и нижнее белье экипажа.

Об этом рассказал член экипажа одного из судов Андрей Эйдер, сообщает Цензор.НЕТ.

"Даже плафоны с лампами украли… Вот у меня вопрос, ладно, плиту для еды (она инвертированная, дорогая), но зачем плафоны воровать? Хотя это такое, у меня осталась всего одна пара нижнего белья, было там пар 20. Вот зачем вам б/у трусы? Вот, чего я не пойму, никогда", - отметил украинский моряк.

Смотрите также: В России заявили, что плохое состояние возвращенных кораблей - проблема Украины. ВИДЕО

Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"

Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".

Было 20 пар нижнего белья, осталась одна, - матрос бронекатера Бердянск Эйдер сообщил о краже россиянами личных вещей 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161019
 
 
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Новий всеукраїнський флешмоб: "Принеси старий унітаз під посольство РФ - допоможи наддержаві встати з колін!"

Было 20 пар нижнего белья, осталась одна, - матрос бронекатера "Бердянск" Эйдер сообщил о краже россиянами личных вещей - Цензор.НЕТ 4046
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Может у них не осталось целых трусов после того, как пердаки разгорались?
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Андрей, учи матчасть! "Умом россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная страсть -*******, все ******* и не верить". Дамы и Бутусов, простите мой французский.
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Россия блуждала "особым путём",

опричнины, царской охранки,

ЧеКа, ГПУ, НКВД,
закончив - в подвале Лубянки.


(C)
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И кацапы и порошнявые - все воруют у украинской армии и украинского народа... Одним миром руским поганым мазаны.

Даже место на форуме Цензора - и то воруют порошнявые, зафлуживая и препятствуя нормальному диалогу нормальных людей, а не лахто-пециных фейкометателей.
---
повтор заспамленного порохоботами.
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Русня оказалась еще и **********-фетишистами. Ща небось лежать и труселя нюхают и тащатся. Гы.
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поосторожнее с обобщениями на пе**растов, а то петерасты, занюхавшие до дыр президентские портки порошенка, могут обидиться и заспамить. Было 20 пар нижнего белья, осталась одна, - матрос бронекатера "Бердянск" Эйдер сообщил о краже россиянами личных вещей - Цензор.НЕТ 2559
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Новий всеукраїнський флешмоб: "Принеси старий унітаз під посольство РФ - допоможи наддержаві встати з колін!"

Было 20 пар нижнего белья, осталась одна, - матрос бронекатера "Бердянск" Эйдер сообщил о краже россиянами личных вещей - Цензор.НЕТ 4046
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только хотел написать подобное
киевляне! пройдитесь по мусорникам снизу
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И кацапы и порошнявые - все воруют у украинской армии и украинского народа... Одним миром руским поганым мазаны.
Даже место на форуме Цензора - и то воруют порошнявые, зафлуживая и препятствуя нормальному диалогу нормальных людей, а не лахто-пециных фейкометателей.
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В День Гідності і Свободи потрібно нагадати зелеботам що вони вонючі пі**ари, а їхній заднєприводний ze'ass-сцарь- зрадник 73%, у вас- ні гідності ні волі, ви- раби і вільними уже ніколи не станете, ви самі себе такими зробили: родилися людьми, стали рабами, а здохнете зе-сміттям
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Украинскую Гиднисть и Свободу всё хотят аппроприировать барыгопоклонники во имя петиного возврата к дерибану у Корыта. Было 20 пар нижнего белья, осталась одна, - матрос бронекатера "Бердянск" Эйдер сообщил о краже россиянами личных вещей - Цензор.НЕТ 6883

Прав был Петлюра про вошек и гнидок. Сто лет прошло, а сии всё копошаться и никак их не вывести с украинской земли...
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Що ти, зебобік, знаєш про "гідність"?
Це поняття тобі не доступне.
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Брехать и спамить, как порохобот - це не гиднисть, а кацапость внутри гнидок, что пакостят Украине во имя Барыги у Корыта.
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"Брехать и спамить" - це якраз те, за що ти отримуєш криваві російські рублі.
Всі нормальні люди давно розібрались з російською мантрою "про баригу", і про "Вальцмана", і тільки скажені українофоби продовжують.
Нічого, правда завжди проявляється.
І так, карму ніхто не відміняв.
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Кто на росиси за пуйло,
в Украине - за порохло.


Менталитет брехунов-мышебратов русской равнины - карма, *ля.
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Вітаю всіх зедебілів з шостою річницею номеру про ********* палички, і ставлю патріотичний кліп того періоду на слова гімну України. Зі святом, зебеніки.

Тож який імідж України створювало це гнусяве *********** в світі, ставлячи ТАКІ номери?
Це преЗЕдент?!
Ні, гидотна мразота!!!

https://www.youtube.com/watch?v=2y14WLd6YFY
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Украинскую Гиднисть и Свободу всё хотят аппроприировать барыгопоклонники во имя петиного возврата к дерибану у Корыта. Было 20 пар нижнего белья, осталась одна, - матрос бронекатера "Бердянск" Эйдер сообщил о краже россиянами личных вещей - Цензор.НЕТ 3392

Прав был Петлюра про вошек и гнидок. Сто лет прошло, а сии всё копошаться и никак их не вывести с украинской земли... Было 20 пар нижнего белья, осталась одна, - матрос бронекатера "Бердянск" Эйдер сообщил о краже россиянами личных вещей - Цензор.НЕТ 3392

---
повтор заспамленного порохоботами.
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слабО ментуло, порохоботное.
Гнидки сосут Украину - я ей помогаю.
В том числе выводить гнидок помогаю,
хоть рыгов, хоть ющерят, хоть подбарыжных.
И кацапских вшей заодно.
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И кацапы и порошнявые - все воруют у украинской армии и украинского народа... Одним миром руским поганым мазаны.

Даже место на форуме Цензора - и то воруют порошнявые, зафлуживая и препятствуя нормальному диалогу нормальных людей, а не лахто-пециных фейкометателей.

---
повтор заспамленного порохоботами.
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ЖГИТЕ ЕЩЕ РЕБЯТА! ТАМ ЗА ПОРЕБИКОМ ПЕРДАКИ РВУТСЯ УЖЕ
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Может у них не осталось целых трусов после того, как пердаки разгорались?
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У них просто воды нет теплой, поэтому и носят, желтым спереди, коричневым сзади. И тут вот она, свежая обновка Було 20 пар спідньої білизни, залишилася одна, - матрос бронекатера "Бердянськ" Ейдер повідомив про крадіжку росіянами особистих речей - Цензор.НЕТ 6878
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"было там пар 20. Вот зачем вам б/у трусы?"

Отвечаю: зашло 20 парашников. 19 из них забрали труселя, а 20-й их вообще не носит, поэтому они одни и остались. Было 20 пар нижнего белья, осталась одна, - матрос бронекатера "Бердянск" Эйдер сообщил о краже россиянами личных вещей - Цензор.НЕТ 6529
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Россияне еще 40 лет эти трофеи носить будут на своих жопах, а потом на палках по Красной площади. Если, конечно, Раша не развалится.
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Суббота. Банный день. Замена нижнего белья: первый дивизион меняется бельём со вторым.
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Было 20 пар нижнего белья, осталась одна, - матрос бронекатера "Бердянск" Эйдер сообщил о краже россиянами личных вещей - Цензор.НЕТ 8370
Нижня білизна - це одна з найперших речей, яка буде поцуплена. Ти не знав?
Пів московії і досі лопухом підтираються, а ти про білизну ...
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а навіщо їх розуміти? розуміти можна лише розумних істот - а то ж росіяни, які тонем.ьі
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А россияне уже обвинили украинцев и предъявили видео. Вот чем думали украинские офицеры когда принимали катера без описи и без видеосъемки??? Где бл. профессионализм офицера???
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Там видео склеено из кусков, снятых в разное время в разных местах без указания даты съемки. Более того - в видео есть отрывок со съемкой украинских катеров, пришвартованных у берега - то есть видео снятое не при передаче.

" чем думали украинские офицеры когда принимали катера без описи и без видеосъемки?"
Видеосъемку кацапы вести запретили, передавали "или так, или вообще никак", подписывать что-либо отказались. Не забывайте, что передавали в море в присутствии военных кораблей РФ и в отстутствии функционирующих военных кораблей Украины.
Какие отбитые отморозки служат на кораблях РФ вы, надеюсь, видели по заснятому ими же видео тарана нашего буксира.
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Видимо у того, кто подписывал акт, с собой тоже с десяток труселей запасных было
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Понятно что кацапы обманывают, но доказать уже ничего нельзя. Просто лоханулись или некомпететно приступили к делу.
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Ви забули відмітити. що дивним чином відео показує тільки ті речі. що були вкрадені)
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Опровергнуть можешь? Нет. А мог бы если бы была опись или видео с украинской стороны. Как котят развели.
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Тим більш цікаво на яких умовах відбувалась передача.
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В Н.Новгороде недавно достроили пассажирский параходъ. Блогеры высмеяли, что на весь корапль всего 3 унитаза. Теперь понятно откуда их сняли Было 20 пар нижнего белья, осталась одна, - матрос бронекатера "Бердянск" Эйдер сообщил о краже россиянами личных вещей - Цензор.НЕТ 845

Было 20 пар нижнего белья, осталась одна, - матрос бронекатера "Бердянск" Эйдер сообщил о краже россиянами личных вещей - Цензор.НЕТ 4358
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Похож. Один такой унитаз по размерам как сотни петиных катеров. Но по стоимости они вероятно не сильно отличаются
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это корма., чудик. Про три унитаза - чушь, от которой даже не смешно. только дегенерат в это поверит. теплоход "Мустай Карим" соответствует уровню пятизвездочного отеля. На лайнере для пассажиров будут работать несколько ресторанов, библиотека, конференц-зал, спа-салон, бары и большая открытая прогулочная зона-солярий на верхней палубе.
Было 20 пар нижнего белья, осталась одна, - матрос бронекатера "Бердянск" Эйдер сообщил о краже россиянами личных вещей - Цензор.НЕТ 9779



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Да ну? А по воде он сможет плыть или только по рельсам как на картинке?
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а ты гуглом воспользуйся и посмотри. лайнер "Мустай Карим" в поиск
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Тогда вопрос, если на паРашке строят такие крупные суда и прочие корабли, а мы катерочки еле-еле вымучиваем, то зачем им наши унитазы? Було 20 пар спідньої білизни, залишилася одна, - матрос бронекатера "Бердянськ" Ейдер повідомив про крадіжку росіянами особистих речей - Цензор.НЕТ 4520
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Наверняка труселя забрали кацапские самки - на сувениры. Всё-же это вещи настоящих мужиков, а не своих алкашей.
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Кацап (крутить в лапах б/у трусєля):
- Чавой-та ни бельмеса не разумею, и кудой енту одёжу, шут яго дери...
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Вообще Эйдеру стоит подать отдельный иск против Кремля. Лишать матроса смены труселей это бесчеловечно.
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Кацапы даже нижним бельем не брезгует...значит под посольство РФ в Киеве впридачу к старым унитазам киевлянам надо притащить старое нижнее белье(кидать за забор)....так сказать,помочь сверхдержаве встать с колен😁
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а зачем ему 20 пар труселей ? он на этой лоханке в кругосветку собирался ? а если в ожидании боёв, так лучше бы памперсами запасся.
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Вообще-то они передислоцировались на новое место службы. И вообще-то нормальные люи меняют трусы ежедневно.
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и стирают раз в месяц
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Не всі ж такі сирливі, як ти.
Тож не ліпи свої недоліки на нормальних людей.
Якщо ти боягуз, то це не значить, що інші люди такі ж , як ти.
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ну понятно - вы у своих трусов определяет где перед, а где зад по цвету.
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Экий чистоплотный матрос, сколько же пар трусов у него дома, если на работе аж 20 ?
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По сравнению с порошенковским дерибаном - мелочь кацапская.
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это не сравнимые вещи, не нужно путать теплое и мягкое ...,
то что совершает РФ это нарушение Международного гуманитарного права, нарушение правил ведение войны, совершает военные преступления ...
более тупого сравнения, чем с Порошенко придумать сложно ...
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А чьи труселя? Всего экипажа, или одного матроса? 20 штук, многовато для одного. А одни трусы оставили. Почему? Надо бы разобраться.
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Не обращайте внимания. Это... способно в дерьме и грязном белье разобраться, не более.
русотвари медленно но планомерно, поглощают Украину.
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Уж ты бы не оставил, чувырло ты козломордое😁
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Сами же вояки за сутки разграбили свои корабли, не зная, что всё зафиксировано украинской приёмной комиссией. Идиоты.
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а вот и лахтинская нулёвочка - оторвалась от предписанного методичкой порохоботства и фыркнула по-скрепному.
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Я уверен, что мародёрили , такие же тупые отсталые недолюди как вы. Хотели крысы, свои же корабли ограбить, и чтобы за это ни чего не было.
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Если ты веришь кацапам, то с тобой всё ясно. Сам небось казламордый?
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Какие кацапы? У них ума хватило пригласить коммисию, а эти дебилы видать этого не знали.
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Ти "увйєрєн" тому, що сам вчинив би саме так.
Типовий кацап.
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Время таки военное, захват трофеев обычное дело, трусы тоже сгодятся в хозяйстве.
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20 пар трусов. Герой основательно подготовился к штурму.
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Ага,кацапи традиционно ходят без трусов и ссуп по подьездах,ублюдочная нация люмпенов.
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То твої друзі ретельно готовляться до судового "мочилова", тому і пруть все з кораблів - чужі труси та гальюни. А на кожному кораблі існують запаси речей для екіпажу
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Идти на кацапов без 20 пар нижнего белья недальновидно.
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А ти, кацапське рило, змінюєш білизну один раз на місяць? Тому від тебе такий сморід Було 20 пар спідньої білизни, залишилася одна, - матрос бронекатера "Бердянськ" Ейдер повідомив про крадіжку росіянами особистих речей - Цензор.НЕТ 8982
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Мало вас-кацапов под Грозным чеченцы покромсали,всего то 12 000 лаптеногих,Кадыров за это из рук пелофила-Путина получил звание Герой России : )))
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На Гестаповщине в дифиците любые трусы,путинская программа-импортозамещение не функционирует и бюджетники-росиянцы питаются на помойках просрочкой,такого видео на Ютубе навалом.
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Унітази вже несуть під кацапську амбасаду в Києві? Підкиньте їм ще трусів. Так буде цікавіше Було 20 пар спідньої білизни, залишилася одна, - матрос бронекатера "Бердянськ" Ейдер повідомив про крадіжку росіянами особистих речей - Цензор.НЕТ 9463
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До чого ж гидка нація ці кацапо-собаки,навіть засраті унітази і особисті труси замародерили,ТВАРЮКИ!!!
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Не замародерили, а взяли как военные трофеи.
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Да,в Грузию трижды вламывались чтобы коврами,штанами,майками,трусами и вином разжиться,ублюдки путинские.
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Ну вот как раз грузинские трусы закончились, а тут и подвернулись украинские.
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А как же акт приема-передачи? про гальюны и так далее? Чо то мне кажется если всплывет такой акт, кому то будет плохо и не до смеха
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Петрозаводск говорит

Вчера в 10:25 ·

ИСЧЕЗНУВШУЮ ШКОЛЬНИЦУ НАШЛИ В ВЫГРЕБНОЙ ЯМЕ.
Девочка провалилась в туалет, но ей удалось выжить.
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У арестованного в России раненого военнопленного украинского моряка Андрея Эйдера обнаружили
гепатит. Причем и С, и В. Об этом сообщила его адвокат Александра
Маркова. - Андрей принес эпикриз, который ему выдали во время
отправления из "Матросской тишины"

Если трусы и пропали, то их вероятно сожгли в целях дезинфекции. Второе, нафига Андрею 20 штук трусов? Стирать влом?
Про гальюн вообще позор. ФСБшники, перед отплытием катеров, их помещения на видео сняли. Толчки на месте, прикрученные болтами к палубе. Почему украинские военные, принимавшие суда, не отметили недостачи оборудования, и подписали акт? А расставаясь, чуть не целовались с агрессором: "Давайте пацаны, удачи". Нафига эти дешевые фейки? У кацапов пердаки не рвет, они смотрят видео в своих новостях, и потешаются.
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