 Было 20 пар нижнего белья, осталась одна, - матрос бронекатера "Бердянск" Эйдер сообщил о краже россиянами личных вещей

Об этом рассказал член экипажа одного из судов Андрей Эйдер, сообщает Цензор.НЕТ.
"Даже плафоны с лампами украли… Вот у меня вопрос, ладно, плиту для еды (она инвертированная, дорогая), но зачем плафоны воровать? Хотя это такое, у меня осталась всего одна пара нижнего белья, было там пар 20. Вот зачем вам б/у трусы? Вот, чего я не пойму, никогда", - отметил украинский моряк.
Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"
Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".
опричнины, царской охранки,
ЧеКа, ГПУ, НКВД,
закончив - в подвале Лубянки.
(C)
Даже место на форуме Цензора - и то воруют порошнявые, зафлуживая и препятствуя нормальному диалогу нормальных людей, а не лахто-пециных фейкометателей.
---
повтор заспамленного порохоботами.
киевляне! пройдитесь по мусорникам снизу
Даже место на форуме Цензора - и то воруют порошнявые, зафлуживая и препятствуя нормальному диалогу нормальных людей, а не лахто-пециных фейкометателей.
Прав был Петлюра про вошек и гнидок. Сто лет прошло, а сии всё копошаться и никак их не вывести с украинской земли...
Це поняття тобі не доступне.
Всі нормальні люди давно розібрались з російською мантрою "про баригу", і про "Вальцмана", і тільки скажені українофоби продовжують.
Нічого, правда завжди проявляється.
І так, карму ніхто не відміняв.
в Украине - за порохло.
Менталитет брехунов-мышебратов русской равнины - карма, *ля.
Тож який імідж України створювало це гнусяве *********** в світі, ставлячи ТАКІ номери?
Це преЗЕдент?!
Ні, гидотна мразота!!!
https://www.youtube.com/watch?v=2y14WLd6YFY
Прав был Петлюра про вошек и гнидок. Сто лет прошло, а сии всё копошаться и никак их не вывести с украинской земли...
---
повтор заспамленного порохоботами.
Гнидки сосут Украину - я ей помогаю.
В том числе выводить гнидок помогаю,
хоть рыгов, хоть ющерят, хоть подбарыжных.
И кацапских вшей заодно.
Даже место на форуме Цензора - и то воруют порошнявые, зафлуживая и препятствуя нормальному диалогу нормальных людей, а не лахто-пециных фейкометателей.
---
повтор заспамленного порохоботами.
Отвечаю: зашло 20 парашников. 19 из них забрали труселя, а 20-й их вообще не носит, поэтому они одни и остались.
Нижня білизна - це одна з найперших речей, яка буде поцуплена. Ти не знав?
Пів московії і досі лопухом підтираються, а ти про білизну ...
" чем думали украинские офицеры когда принимали катера без описи и без видеосъемки?"
Видеосъемку кацапы вести запретили, передавали "или так, или вообще никак", подписывать что-либо отказались. Не забывайте, что передавали в море в присутствии военных кораблей РФ и в отстутствии функционирующих военных кораблей Украины.
Какие отбитые отморозки служат на кораблях РФ вы, надеюсь, видели по заснятому ими же видео тарана нашего буксира.
- Чавой-та ни бельмеса не разумею, и кудой енту одёжу, шут яго дери...
Тож не ліпи свої недоліки на нормальних людей.
Якщо ти боягуз, то це не значить, що інші люди такі ж , як ти.
то что совершает РФ это нарушение Международного гуманитарного права, нарушение правил ведение войны, совершает военные преступления ...
более тупого сравнения, чем с Порошенко придумать сложно ...
русотвари медленно но планомерно, поглощают Украину.
Типовий кацап.
По многочисленным просьбам радиослушателей передаём песню для "русских братьев" https://www.youtube.com/watch?time_continue=171&v=FQfEbBgpipA&feature=emb_title
Вчера в 10:25 ·
ИСЧЕЗНУВШУЮ ШКОЛЬНИЦУ НАШЛИ В ВЫГРЕБНОЙ ЯМЕ.
Девочка провалилась в туалет, но ей удалось выжить.
гепатит. Причем и С, и В. Об этом сообщила его адвокат Александра
Маркова. - Андрей принес эпикриз, который ему выдали во время
отправления из "Матросской тишины"
Если трусы и пропали, то их вероятно сожгли в целях дезинфекции. Второе, нафига Андрею 20 штук трусов? Стирать влом?
Про гальюн вообще позор. ФСБшники, перед отплытием катеров, их помещения на видео сняли. Толчки на месте, прикрученные болтами к палубе. Почему украинские военные, принимавшие суда, не отметили недостачи оборудования, и подписали акт? А расставаясь, чуть не целовались с агрессором: "Давайте пацаны, удачи". Нафига эти дешевые фейки? У кацапов пердаки не рвет, они смотрят видео в своих новостях, и потешаются.