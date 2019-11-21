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 Наемники РФ в темное время суток перемещают подлежащее отводу вооружение на новые позиции, - разведка

Командование ВС РФ принимает меры для предотвращения снижения боеспособности передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, возросла интенсивность тренировок по управлению огнем артиллерийских расчетов подразделений, расположенных вблизи участков разведения сторон.

"В темное время суток скрыто перемещается на новые позиции вооружение, которое подлежит отводу от линии разграничения. При этом в оставленных окопах противник размещает неисправную технику, эвакуацию которой пытается выдать за выполнение договоренностей по его отводу", - сказано в сообщении.

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Как отметили в ГУР, для того, чтобы скрыть эти "махинации", российское командование ограничило допуск представителей СМИ к линии разграничения под видом угрозы обстрелов подразделениями Объединенных сил.

Источник: https://censor.net.ua/n3161015
 
 
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Конечно перемещают. И будут перемещать, пока Украина не очистится от барыжного дерибана, кацапского влияния и порохоботской брехни, и не станет сильной.
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Станом на 13:30 ваш коментар визнано найдибільнішим за цей день!
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Ну т.е. против того, что Украина должна очистится от барыжного дерибана, кацапского влияния и порохоботской брехни возражений нет, Я так и знал. Растешь ************. Бу-га-га.
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мы порохоботы врот **.....м вас вместе с земоникой д**ил
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Матрос МБАКа "Бердянск" Андрей Эйдер сообщил что русня украла с катера 20 пар поношенных трусов

Наемники РФ в темное время суток перемещают подлежащее отводу вооружение на новые позиции, - разведка - Цензор.НЕТ 3840
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Дык так русня это же ********-фетишисты. Гы.
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А вот при ПАПе такого не было. Это все ЗЕ виноват.
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Непонятно, по каким законам фиЗЕки, в эпоху зубожиння! каждое утро всходило солнце?
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Бо Зе - не лох, лохи ті, що його обрали.
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И что на это ответит Моника-клоун?
Как там его договорняки по отводу войск и прекращению обстрелов?
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У Південно-Китайському морі стався вибух потужністю з Хіросіму з викидом радіації: ЗМІ пишуть про китайську субмарину
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Нимало не сомневался. Озадачило бы обратное.
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