 За групповое изнасилование 22-летней женщины на Волыни задержаны трое мужчин, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.

"Вчера, 20 ноября, в полицию поступило сообщение об изнасиловании 22-летней жительницы области.

В ходе досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч. 3 ст.152 Уголовного кодекса Украины, следователи полиции Волыни установили причастность к совершению группового изнасилования потерпевшей 18-летнего, 20-летнего и 30-летнего жителей области", - сказано в сообщении.

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Полицейские задержали злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Известно, что один из задержанных привлекался к уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным лицам подозрения в совершении группового изнасилования и избрание им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи, определяет наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет.