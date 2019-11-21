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 За групповое изнасилование 22-летней женщины на Волыни задержаны трое мужчин, - полиция

В Волынской области полицейские по подозрению в групповом изнасиловании местной жительницы задержали троих мужчин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.

"Вчера, 20 ноября, в полицию поступило сообщение об изнасиловании 22-летней жительницы области.

В ходе досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч. 3 ст.152 Уголовного кодекса Украины, следователи полиции Волыни установили причастность к совершению группового изнасилования потерпевшей 18-летнего, 20-летнего и 30-летнего жителей области", - сказано в сообщении.

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Полицейские задержали злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Известно, что один из задержанных привлекался к уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным лицам подозрения в совершении группового изнасилования и избрание им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи, определяет наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3161013
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
ну теперь им прямой путь в зедепутаты открыт
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А при хряке-мародере такого не было. За 5 лет ни одна целка не пострадала. Гы.
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А к Стрелку такого вопроса нет? Ваще то высерами страдаете вы **********.
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А к чему был высер мудилы под ником "Стрелок"?
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Может потому что ты мудила не в состоянии вспомнить что именно в партии Слуга урода есть не только сепары, корупционеры, шлюхи, сутенеры, а и животные которые отсидели срок за изнасилование несовершеннолетней. не?
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Среди них должен быть депутат от слуги....
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А шо закон о принудительной кастрации педофилов БУБОЧКА отверг?
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А шо, Ostap-Suleyman-Berta-Maria-Bender-Bey Hewlett-Packard не следит за новостями из первоисточников? Уточняет под подъездом и в очереди за колбасою?
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Насколько болен этот сайт можно судить по комментам выше и ниже.))
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якщо вона, не дай бог, сепарка--це однозначно перемога!
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Бери вище - порохоботка! Біжи швиденько за бухлом. І хвеєрверків пару візьми.
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Ты сам то проверься. Но если хочешь побыстряку, то напости еще чего-нибудь. За групповое изнасилование 22-летней женщины на Волыни задержаны трое мужчин, - полиция - Цензор.НЕТ 2587
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болен не сайт а население, выбирающее во время войны россией клоуна. Россия не общепризнанных границ государств, ни международных законов, ни своих договоров - да что там - даже все библейские заповеди им чужды - они чума 21 века !
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"клоун" у власти - результат порошенковского неуемного ************* и воровства, Зеленский это сам Пете и сказал в начале дебатов!
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Хай учаться кукарєкать....там відчують як воно слабку жінку груповою силою брать. Тварі.
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колись дуже давно, в 90-х, троє моїх знайомих бухали в гаражі з ще одною моєю знайомою, ну звісно усих потягнуло на секс. дівчина була й не проти, але хотіла в нормальних умовах в неї вдома. ціна питання - проїхати одну зупинку тролейбусом але хлопці хотіли тут і негайно! результат - заява, слідство та по 8 років кожному!
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Хай би собі мозгів докупили...якщо на таке тяне грповухою. Там я думаю їх навчили....
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Не задовільнили вони її значить та ще і бухла не залишили . Тому і заяву на цих придурків накатала . А завтра "мадам" проспиться і забере свою заяву назад. І кінець цій любовній історії 😃
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