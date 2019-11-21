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 Политика Украины
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Все про:ВР (24038) Конституция (2058) КС (1390)

 КС признал законопроект Зеленского о создании института уполномоченных Рады не соответствующим Конституции

Конституционный суд Украины признал не соответствующим требованиям ч.1 ст.157 Конституции Украины внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект №1016, который предлагает внести изменения в статьи 85 и 101 Конституции относительно уполномоченных Верховной Рады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КС.

Отмечается, что при этом в соответствующем выводе по конституционному обращению Верховной Рады суд признал законопроект соответствующим требованиям ч.2 ст.157 и целиком - ст.158 Конституции Украины.

В заключении суда указывается, что предложенные законопроектом изменения в статьи 85 и 101 Конституции предусматривают введение нового вида парламентского контроля, который может выйти за пределы контроля над соблюдением конституционных прав и свобод человека и потенциально может представлять риск чрезмерного вмешательства парламента через уполномоченных за соблюдением Конституции и законов без соблюдения баланса частных и публичных интересов, в частности в предпринимательскую деятельность, в деятельность институтов гражданского общества, органов государственной власти и органов местного самоуправления, а значит, может привести к нарушению и ограничения прав и свобод человека и гражданина.

"Конституционный суд Украины предостерегает от введения такого контроля над соблюдением Конституции Украины, что противоречит Конституции Украины и может привести к юридической неопределенности, поскольку это несовместимо с принципом верховенства права - одной из основных гарантий соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Для человека и гражданина такая неопределенность является угрозой произвола со стороны органов публичной власти и их должностных лиц", - говорится в заключении КС.

Кроме того, введение нового вида парламентского контроля через институт уполномоченных Рады может привести к сужению сферы деятельности и полномочий уполномоченного Верховной Рады по правам человека (омбудсмена), а также к ограничению права граждан обращаться за защитой своих прав к омбудсмену.

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В заключении отмечается, что внесение в Конституцию предложенных изменений приведет к установлению неопределенных границ полномочий Рады вопреки конституционному принципу разделения государственной власти и к нарушению системы сдержек и противовесов между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти, что является угрозой для обеспечения прав и свобод человека и гражданина.

КС констатирует, что предложенные в законопроекте изменения не направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины, однако они не согласуются с конституционными принципами верховенства права и разделения государственной власти, принципами демократического, правового государства и в случае введения будут угрожать правам и свободам человека.

Заключение КС является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Напомним, 3 сентября парламент включил в повестку дня и направил на заключение Конституционного суда законопроект №1016 о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции Украины относительно уполномоченных Верховной Рады Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3161011
 
   
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Опа на турборежим буксовать начал.
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Это ты нам такое счастье обрести помог
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Вау, КС вибрикується. Не схотів свою частку влади передати зеленим посіпакам.
А намутив же з поясненнями, стрьомно прямо сказати - це наш город, брись звідси. КС признал законопроект Зеленского о создании института уполномоченных Рады не соответствующим Конституции - Цензор.НЕТ 9708
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"Я вам нічево нє должен"
https://youtu.be/4yuWDvOsV94
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Уполномоченные Рады - это Кабинет Министров.

и он уже давно есть.

понавыбирает быдло юристов крыворожских, а стране потом мучайся
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У них трускавецькі дипломи, а це не абищо.
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Що швидко робиться, те криве родиться, якщо безмазгофф.
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так это смотрящие, что ли?
так бы и сказали, они одобрят
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КС не собирается потокать соросятам решил набирать себе балы по другой стороне барикад
За Украину. Безопасней и можно подвиг совершить с 13ст.Зачтется. Шанс загреметь с соросятами велик.
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