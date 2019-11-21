 В Новояворовск подали тепло, Новый Роздол получит завтра, - Гончарук

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром начат нагрев систем, в течение дня в дома жителей города начнет поступать тепло", - написал он.

Он добавил, что в Новом Роздоле продолжаются ремонтные работы: "Бригады работают непрерывно, уже ликвидировали четыре порыва на трассах. Запуск отопления запланирован на завтра".

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По словам Гончарука, почти все работники теплогенерирующих предприятий оформлены на работу и уже получили первые выплаты заработной платы.

Кроме того, как отметил премьер, правительство привлекло к дисциплинарной ответственности руководство АРМА за допущение срыва отопительного сезона в регионе и отстранило его от исполнения обязанностей.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук 13 ноября посетил Львовскую область из-за неготовности к отопительному сезону в Новояворовске и Новом Роздоле.

По данным СМИ, проблемы с отоплением в Новояворовске и Новом Роздоле начались после того, как НАБУ обвинило два теплогенерирующих предприятия, принадлежащие братьям Дубневичам, в хищении газа на сумму 1,5 млрд гривен. Тогда же суд арестовал эти предприятия, а государственное агентство АРМА передало их в управление ООО "Гарант Энерго М" - фирме, которую выбрали на конкурсе. Однако новый управляющий не справился с функциями, поскольку возникли проблемы с кадрами, а часть оборудования ТЭЦ демонтировали старые владельцы.