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 Политика Украины, Общество
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Все про:Львовщина (1783) отопительный сезон (280) Гончарук_Алексей (303)

 В Новояворовск подали тепло, Новый Роздол получит завтра, - Гончарук

В Новояворовск на Львовщине сегодня начали подавать тепло.

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром начат нагрев систем, в течение дня в дома жителей города начнет поступать тепло", - написал он.

Он добавил, что в Новом Роздоле продолжаются ремонтные работы: "Бригады работают непрерывно, уже ликвидировали четыре порыва на трассах. Запуск отопления запланирован на завтра".

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По словам Гончарука, почти все работники теплогенерирующих предприятий оформлены на работу и уже получили первые выплаты заработной платы.

Кроме того, как отметил премьер, правительство привлекло к дисциплинарной ответственности руководство АРМА за допущение срыва отопительного сезона в регионе и отстранило его от исполнения обязанностей.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук 13 ноября посетил Львовскую область из-за неготовности к отопительному сезону в Новояворовске и Новом Роздоле.

По данным СМИ, проблемы с отоплением в Новояворовске и Новом Роздоле начались после того, как НАБУ обвинило два теплогенерирующих предприятия, принадлежащие братьям Дубневичам, в хищении газа на сумму 1,5 млрд гривен. Тогда же суд арестовал эти предприятия, а государственное агентство АРМА передало их в управление ООО "Гарант Энерго М" - фирме, которую выбрали на конкурсе. Однако новый управляющий не справился с функциями, поскольку возникли проблемы с кадрами, а часть оборудования ТЭЦ демонтировали старые владельцы.

В Новояворовск подали тепло, Новый Роздол получит завтра, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161010
 
 
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Слава великому Кормчему! Слава партии слуг мудрого нариду!
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уровень это как меркель сообщает верхне гамбурске в два дома по объездной дали тепло на всю германию В Новояворовск подали тепло, Новый Роздол получит завтра, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9396
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позорище шолупень !страна верх тарамашками идет ты же идиот премьер
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Держава у смартфоні від Зєбілів - в двох скринах

В Новояворовск подали тепло, Новый Роздол получит завтра, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8704 В Новояворовск подали тепло, Новый Роздол получит завтра, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5679
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Так це круто та екологічно! Навіть Тесла призедента і та робить більше шкоди довкіллю.
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