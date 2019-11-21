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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11373) прожиточный минимум (144) Окружной админсуд Киева (37)

 Окружной админсуд Киева признал противоправными действия Кабмина при установлении прожиточного минимума на 2019 год

Окружной административный суд Киева обязал Кабинет министров Украины пересмотреть прожиточный минимум на 2019 год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд признал противоправными действия Кабинета Министров Украины по установлению прожиточного минимума на 2019 без проведения научно-общественной экспертизы сформированных набора продуктов питания, продовольственных продуктов и услуг. Также суд признал противоправными действия Правительства по разработке и одобрении проекта Закона Украины "О Государственном бюджете на 2019" от 15.09.2019 №9000, его представление в Верховную Раду Украины с нарушением порядка установления размера прожиточного минимума и других социальных стандартов и гарантий.

"В своем решении Окружной административный суд города Киева обязал Кабинет министров установить прожиточный минимум в соответствии с положениями законов "О прожиточном минимуме" и "О государственных социальных стандартах и ​​государственных социальных гарантиях", - сообщили в суде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прожиточный минимум должен составлять более 4000 гривен, но это будет возможно, только когда экономика вырастет на 33%, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3161007
 
   
 Топ комментарии
 
Пропоную маленьку поправку- ті, хто встановлюють прожитковий мінімум, мають на нього жити разом зі своїми родичами!
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В зв'язку з недостатнім фінансуванням МО України, грошова компенсація за піднай'ом житла буде виплачена в цьому місяці не у повному обсязі. Доплата буде проведена додатково.
Ви зробили це разом!
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Пропоную маленьку поправку- ті, хто встановлюють прожитковий мінімум, мають на нього жити разом зі своїми родичами!
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Для особо одаренных. Речь о госбюджете на 2019 год, который составляла банда Порошенко-Гройсмана. Дата 15.09.2019 указана ошибочно. Правильная дата - 15.09.2018.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64598
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Не порть общую картину. Осадочек уже остался. На заменну "барыги" пришло быдло.
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пусть Окружной Админ суд отменит царские указы об отделении Московии от Орды..
и монголам будет приятно, и нам хоть какая-то польза будет от этого бепредельного суда..
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да не кол вошел.... а вышел у кого как фантазия играет.... неприятно Гончаруку чай не самокатик.... а на колу сидеть больно же... Окружной админсуд Киева признал противоправными действия Кабмина при установлении прожиточного минимума на 2019 год - Цензор.НЕТ 9353 это его перл ограничение повышений тарифа на тепло-- НЕ несет повышение этих самых тарифов Окружной админсуд Киева признал противоправными действия Кабмина при установлении прожиточного минимума на 2019 год - Цензор.НЕТ 3602 --но в поясении пресс службы Минэнерго мотивацией для снятия Постановы 560 Гройсмана об установлении для областных городов предельной границы тарифа на тепло и горячей воды по жалобам Ассоциации городов мол эта Постанова 560 мешает нам ПОДНЯТЬ Окружной админсуд Киева признал противоправными действия Кабмина при установлении прожиточного минимума на 2019 год - Цензор.НЕТ 4662 те самые ТАРИФЫ НА ТЕПЛО И ГОРЯЧУЮЮ ВДУ ПО ПРОСЬБЕ ЗЕДЕЛЕБИЛОВ 73%... и тут же Гончарук "поносит" мы отменили ограничение повышений--- но повшаться они Не будут... но просьба была от мэров городов и ворсоветов снять ограничения ибо они мешают поднять те самые тарифы.. уф даже ыдам такое сложно только не для Зелебобиков....
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Прожитковий мінімум на 2019 рік устанавлували в 2018.
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"О Государственном бюджете на 2019" от 15.09.2019 №9000

Який уряд був 15.09.2019?
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В зв'язку з недостатнім фінансуванням МО України, грошова компенсація за піднай'ом житла буде виплачена в цьому місяці не у повному обсязі. Доплата буде проведена додатково.
Ви зробили це разом!
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Десь добра половина армійців голосувала за слуг. Провести опитування серед особового складу, і відповідно до результатів призначати грошову компенсацію. Так має бути справедливо.
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Минулого тижня спілкувався з хлопцями з 25 бригади. Кажуть, що ненависть до Зеленського зашкалює.
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Ненависть-це погана штука. Особливо в рядах армійців. Вона затьмарює розум та зводить з глузду. Потрібне чітке усвідомлення проблеми, шляхів її вирішення та профілактики в майбутньому.
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Был 2027, станет 2189 - небывалый рывок!
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Що, прожитковий мінімум виявився завеликий? Окружной админсуд Киева признал противоправными действия Кабмина при установлении прожиточного минимума на 2019 год - Цензор.НЕТ 5725
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ти його нарешті знайшов? то ознака поправки.
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У нас пенсія можу бути меншою за прожитковий мінімум, а відмазкою чинуш:" Ви мало заробляли в часи СРСР". При тому підіймають, мінімальну пенсію, на 74 грн, а максимальну - на 740.
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А как сопоставить : прожиточный минимум 2189 - а пенсия минимальная 1563 гривны??? Причем эти цифры утверждаются не амерами или марсианами - нашей ВР!
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Шикарний хід від зеленої нечисті! .... "Слуги урода" вже встигли так прократися, що про жодне підвищення соціальних стандартів не може йти навіть мови . А це підвищення пенсій, мінімальної зарплати, соціальних допомог. Дійшло вже до того, що перестали платити вже визначену допомогу при народженні дітей . Зате Калошмойський і його банда мародерів, гвалтівників, наркоманів, педофілів катаються, як сир в маслі. І їм ще мало.....

Вітаю всіх зебілоїдів - ВИ це "сделали"
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Эпоха бедности прошла!

Наступает Эпоха Нищеты!!!

Спасибо Зебобикам!
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Вообщето по нормативу ООН прожиточный минимум для центральной и восточной Европы составляет 5 баксов в день. Геноцид продолжается, это по данным ООН, но на войну все спишут.
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спасибо зрителям квартала
нам .... не хватало
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Не порть общую картину. Осадочек уже остался. На заменну "барыги" пришло быдло.
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ДиЗЕнтерийные, не гоните беса. Прож. минимум в год по три раза меняется.
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