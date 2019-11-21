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Все про:Песков (983) Донбасс (19988) ЧВК_"Вагнера" (94)

 В Кремле заявили, что российских войск на Донбассе "не было и нет"

Спикер Администрации президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз повторил риторику официальных российских властей о том, что российских войск якобы нет на территории Донецкой и Луганской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Зеркало Недели".

"Войск РФ на Донбассе не было и нет, но это не значит, что у наших военных нет каналов получения информации из приграничных районов", - цитируют Пескова российские государственные агентства.

Напомним, в августе 2018 года ГПУ обнародовала доказательства военной агрессии России в Донбассе. Как сообщили в Генпрокуратуре, украинские военнослужащие в Донецкой области нашли образцы минно-взрывных устройств, которые не находятся на вооружении и не используются Вооруженными силами Украины. С учетом места обнаружения указанных образцов вооружения, их использование на территории Донецкой области свидетельствует о военной агрессии Вооруженных сил Российской Федерации и подконтрольных им незаконным вооруженным формированиям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противник испытывает новейшие системы вооружения армии РФ, используя Донбасс как огромный военный полигон, - Хомчак

Вместе с тем в мае СБУ обнародовала очередные доказательства присутствия наемников российской частной военной компании "Вагнер" на Донбассе. По данным спецслужбы, в частности, "вагнеровцы" принимали участие в боях за Луганский аэропорт в 2014 году и под Дебальцево в 2015.

Президенты Украины и Франции Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора 15 ноября обсудили предстоящий саммит "нормандской четверки", который должен состояться 9 декабря в Париже. По данным Le Figaro, целью саммита является "открытие новой последовательности имплементации Минских договоренностей".

14 июля в Париже и 2 сентября в Берлине состоялись встречи внешнеполитических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России с целью восстановления работы "нормандского формата". Встреча лидеров "нормандской четверки" была запланирована на 17 сентября, но ее отменили по инициативе России.

Президент РФ Владимир Путин не принимал участия в работе "нормандской четверки" с марта 2018 года, когда было сделано совместное заявление лидеров четырех государств. Последняя на сегодняшний день встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России состоялась в Берлине в октябре 2016 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3161006
 
 
 Топ комментарии
 
Там есть "другая сторона". Спросите у пианистки, она в теме.
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Про Пескова в данной ситуации можно сказать только одно: Ему ссут в глаза, а он говорит: "Это Божья роса!"
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росіян в Донбасє нєт, так сказав їх президент. На підтвердження цих слів записали їх в архів.Лютий Орест
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Там есть "другая сторона". Спросите у пианистки, она в теме.
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А Путин есть был и будет или также не было нема и не будет....
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Саме так. І що найгврше, він у це щиро вірить, бо ватник. І інших аргументів не сприймає ментально. І це- біда. Ворогами він вважає Софію Федину, Марусю Звіробій, Петра Порошенка, зрештою. Він щиро вірить, що саме патріоти (у нього - націоналісти, аби партія війни) нп дають йому закінчити цю війну. І чим більше у нього невдач, тим бвльше він ненавидить... ні, не кацапів і колаборантів, а патріотів. І це не лише його трагедія особиста, це трагедія держави завдяки вибору 73 відсотків інертних зебілів
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Как с такими разговаривать ? - Задушить и дело с концом !
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Обоих. Нεχερ за спиной народа договариваться.
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Зелик расчитывает переубедить тезку?
На что он вообще расчитыват, ЗАЧЕМ так рвется к пуйлу?
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чого саме хоче досягти клован з оточенням на "нормандській" зустрічі, з якими такими відкритими ідеями і пропозиціями він з обсосами туди їде, окрім капітуляції, кабали і втрати державності, як наслідок отого всього?
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С каких это ПОР можно переубедить АГРЕССОРА в его НЕПРАВОТЕ??? Его нужно ПОБЕДИТЬ или проиграть, согласившись на ВСЕ ЕГО УСЛОВИЯ.
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Убедить можно не агрессора, а партнеров из ЕС и США в том, что мы очень хотим мира, а РФ очень не хочет мира, в связи с чем нужно говорить не о снятии санкций, а об их усилении.
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Ты это серьёзно?? Какого хрена ЕС и США лезть в прямую КОНФРОНТАЦИЮ с рашей???
Ты ЗАБЫЛ, что есть так называемый МЕМОРАНДУМ о поддержке УКРАИНЫ. В том числе и РАШЕЙ подписанный... А санкции это лишь блошиные укусы для раши.. И эти "санкции" легко обходят. Вспомни турбины СИМЕНС для Крыма...
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видать его спонсор предоплату уже у ху@ла взял, теперь зиц-председатель "зе" должен задокументировать факт купли-продажи страны, оттого и рвется, бо основная сумма бабла видимо после подписания обещана ... никто никого ни в чем не собирался и не будет убеждать, это шоу для пипла, ведь надо ж как то обосновывать "лохторату" такую тягу обняться с ху@лом
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Зеленский и Сивоха может подтвердить , что там шахтеры и трактористы.Спасибо ЗЕбилам.
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Толь ДЕзеБИЛАМ непонятно, что ещё НИКОГДА в мире война не оканчивалась простыми переговорами... Окончание войны возможно лишь при ПОБЕДЕ одной из сторон, которая ДИКТУЕТ условия мира.
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не было и нет, а ті, що є,то виключно дабравольци, шахтери, камбайнери і атпускники. Ми цю матру вже чули, кацапи, вам самим не смішно?
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А Буки, Ураганы, Иглы и т.п. в булошных продаются....
Было уже....Знаем....
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Так нах блаЗЕнь тогда с ними договаривается о прекращении огня и отведении?
Или он не в курсе, что "их там нет"?
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Он вообще такого мнения, что если Украина перестанет стрелять и отведёт войска, то война (непонятно с кем) закончится, при полном удовледотворении раши, которая конечно по утверждению честнейшего путлера не имеет к этому никакого отношения.
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Кабаева:
-Вова, почему ты не смыл после себя говно в туалете?
Пыня:
-А ты докажи, что оно моё!
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А Александров, Ерофеев, Агеев, псковские десантники, обгоревшие буряты (привет чита, привет улан уде), кадыровцы и т.д. - это все потомственные трактористы и шахтеры ага))))
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буряты и кадыровцы могут быть добровольцами. а вот ерофеев и александров. это да.
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Парадоксы кацапской логики: солдаты, офицеры, техника, оружие, боеприпасы, снаряжение там есть, но войск - нет.
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Ото і весь нормандський формат з формулами...
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Якщо це сказала велика умниця В.Войнович, то тут добавити нічого!
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Він такий "патріот" ,як я Волочкова. Цей ублюдок слугує грошам в першу чергу.Совісті у нього не має не тільки в голові,а і в душі. Це звичайний ВИЛУПОК роду людського. І такі тільки там зараз поряд з Путлєром. Це не люди в енцеклопедичному розумінні. Це- ТВАРІ!
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Ничего нового... Поинтересуйся гражданством детей всех обитателей кремля (в том числе и путлера)... Врядли найдёшь хоть одного имеющего гражданство только раши и проживающего в раше... ИСТИННЫЕ ПАТРИОТЫ...
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Інтересно,а чого тоді там робили артелеристи-курсанти з Подольського артучилища з Підмосковія? А пачками всяку солдатню-виловлювали, а диверсантів- розвідників пачками ловили, а майор з цілою машиною і накладними з озброєнням у польвій формі, а розбита в щент Амросіівка,а Широкіне,а Марінка снарядами та Птурами відутюжена випуску 2012 року? Хто небудь скаже на "форматі" це упирю?
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Тільки дрони від них залітають. А більше нічого.
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пуйло жив..., значит его на домбасе не было... не было его, значит не было и его орды... - логика песочного прихвостня простая...
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Про що планують перемовини в Нормандії? Хто? Дві країни- посередника і ще одна, яка заперечує ФАКТ того, що вона є агресором, будуть вмовляти бубочку припинити "громадянський конфлікт"? То чого туди пертись? Ще й обстріли, ще й напад з території мордору. Важкопоранені воїни
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І це може підтвердити дружбан Зельцмана, він зуб дає, мішок з лайном Сивуха.
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Если Зенелох не верит что на лугандоне рашисты то так скажет и вся продажная Европа все зависит от Президента но Патриота
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То есть:
Все договоренности и подписанные документы с Рашкой, о прекращении огня, отводе войск, перемирии и тд и тп
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ.
Рашка заранее сливает в унитаз любые результаты Нормандских переговоров.
И остается только вопрос:
НАХ Украина подписала те "формулы штайнмаера", прекращала огонь, отводила войска и НАХ будет еще кучу обязательств подписывать на Нормандской встрече?
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Нужно ему бошки руских ванек по почте отправлять.
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Песков всё прекрасно знает, но озвучивает почему-то усами.
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Ага..... а десантуру и ФСБ-ов обменивали.... Склероз у этих "усов"..... пора на покой...
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Идиотизм в квадрате. Любая армия имеет каналы получения информации из приграничных районов. Но не любая армия меняет своих военнослужащих на военнослужащих другой страны. И Главнокомандующий не каждой армии заявляет про "заблудившихся".
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....вспоминаю кадры хроники про ПЕРВЫЕ бои когда УКРАИНЦЫ брали в плен их ПАЧКАМИ и СЛАВА УКРАИНЦАМ и их ГУМАНИЗМУ !!!! тащили по тылам русских пленных , кормили , перевязывали !!!! какие МЫ были НАИВНЫЕ тогда !!!! у НАС пидступный и жестокий ВРАГ ему НЕТ ПОЩАДЫ !!! если их в Украине НЕТ , то это их ПРИГОВОР !!! удачи в бою ....
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РФ - Розсадник Фашизму, населена дикунами і варварами.
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Та це ми вже знаємо. Нам Сівоха і Єрмак сказали. Ще вчительки із Луганська говорили. Але чомусь утіль із російських воїнів їде на росію. Чому це так? І чому горіли в танках буряти-танкісти і курський БУК тут розійшовся по пасажирських літаках?
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