 В Кремле заявили, что российских войск на Донбассе "не было и нет"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Зеркало Недели".
"Войск РФ на Донбассе не было и нет, но это не значит, что у наших военных нет каналов получения информации из приграничных районов", - цитируют Пескова российские государственные агентства.
Напомним, в августе 2018 года ГПУ обнародовала доказательства военной агрессии России в Донбассе. Как сообщили в Генпрокуратуре, украинские военнослужащие в Донецкой области нашли образцы минно-взрывных устройств, которые не находятся на вооружении и не используются Вооруженными силами Украины. С учетом места обнаружения указанных образцов вооружения, их использование на территории Донецкой области свидетельствует о военной агрессии Вооруженных сил Российской Федерации и подконтрольных им незаконным вооруженным формированиям.
Вместе с тем в мае СБУ обнародовала очередные доказательства присутствия наемников российской частной военной компании "Вагнер" на Донбассе. По данным спецслужбы, в частности, "вагнеровцы" принимали участие в боях за Луганский аэропорт в 2014 году и под Дебальцево в 2015.
Президенты Украины и Франции Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора 15 ноября обсудили предстоящий саммит "нормандской четверки", который должен состояться 9 декабря в Париже. По данным Le Figaro, целью саммита является "открытие новой последовательности имплементации Минских договоренностей".
14 июля в Париже и 2 сентября в Берлине состоялись встречи внешнеполитических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России с целью восстановления работы "нормандского формата". Встреча лидеров "нормандской четверки" была запланирована на 17 сентября, но ее отменили по инициативе России.
Президент РФ Владимир Путин не принимал участия в работе "нормандской четверки" с марта 2018 года, когда было сделано совместное заявление лидеров четырех государств. Последняя на сегодняшний день встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России состоялась в Берлине в октябре 2016 года.
На что он вообще расчитыват, ЗАЧЕМ так рвется к пуйлу?
Ты ЗАБЫЛ, что есть так называемый МЕМОРАНДУМ о поддержке УКРАИНЫ. В том числе и РАШЕЙ подписанный... А санкции это лишь блошиные укусы для раши.. И эти "санкции" легко обходят. Вспомни турбины СИМЕНС для Крыма...
Было уже....Знаем....
Или он не в курсе, что "их там нет"?
-Вова, почему ты не смыл после себя говно в туалете?
Пыня:
-А ты докажи, что оно моё!
Все договоренности и подписанные документы с Рашкой, о прекращении огня, отводе войск, перемирии и тд и тп
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ.
Рашка заранее сливает в унитаз любые результаты Нормандских переговоров.
И остается только вопрос:
НАХ Украина подписала те "формулы штайнмаера", прекращала огонь, отводила войска и НАХ будет еще кучу обязательств подписывать на Нормандской встрече?
Путинизм как он есть