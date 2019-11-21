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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3722) награда (1207) указ (379) военнослужащие (4360)

 Зеленский в честь Дня Десантно-штурмовых войск ВСУ наградил орденами и медалями 25 военнослужащих, - указ

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым постановил наградить государственными наградами 25 военнослужащих.

Соответствующий указ №854/2019 опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга и по случаю Дня десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины", - отмечается в документе.

Президент отметил военных орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество" и медалями "За воинскую службу Украине", "Защитнику Отечества".

Всего государственными наградами отмечены 25 военнослужащих.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцам как никогда нужно единство для защиты своей независимости и свободы, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3161005
 
 
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Зеленский на встречу с моряками нацепил патч 72 бригады, который ему подарили. Я помню, как все освистывали Порошенко за тактическую кобуру на бедре. Порошенко сделал работу над ошибками и больше не играл "крутого воЕна". То что делает Зеленский, смешнее и намного печальнее

Зеленский в честь Дня Десантно-штурмовых войск ВСУ наградил орденами и медалями 25 военнослужащих, - указ - Цензор.НЕТ 367
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Нацепил? Он разве в пинжаке? Он в военной форме на которой этот патч висел изначально. Так, что не ***** **************.
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Тешь самолюбие, но не дозируй удовольствия! Зеленський на честь Дня Десантно-штурмових військ ЗСУ нагородив орденами і медалями 25 військовослужбовців, - указ - Цензор.НЕТ 1758
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слышь убогое - на оливу НГ цепляют патчи НГ Зеленський на честь Дня Десантно-штурмових військ ЗСУ нагородив орденами і медалями 25 військовослужбовців, - указ - Цензор.НЕТ 2856
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Ну я же вам всем *********** написал, что бы вы не *******. Вам нравится когда это много раз повторяют? Дебилы ***.
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Алексей Арестович
2 ч. ·

- Дело Трубы и Юзика показало, что никакой перезагрузки системы нет и в помине. Наоборот, система воспроизводился в ещё более циничном варианте: под сладкие разговоры про «...больше никогда никаких договорняков»;
- Увольнение Алёны Зеркаль, с комментарием о том, что Зеленский вообще не рассматривает никаких вариантов, кроме мира с Россией, показывает, что Зеленский прогнулся под нерукопожатного диктатора, являющегося спонсором и организатором международного терроризма; убивающего и собственных граждан, желающего уничтожить Украину; причём, прогнулся в ситуации, когда двух-трёх лет не хватило, чтобы додавить его системой санкций и приговоров международных судов;

- история с отсутствием соболезнования погибшему комбригу в течении суток, неявка на похороны, отказ лететь на военном самолёте, показывает, что Зеленский армию ненавидит и боится, армию, верховным главнокомандующим которой он является и которую ему вести в бой, если что. Это значит, что армию он разрушает и будет разрушать далее даже против своей воли, подсознательно;
- небритость в рамках официального протокола показывает, что наше чудо не понимает, что означает «этикет» и какое значение он имеет, что он - лицо страны, персональное олицетворение Украины на международной арене. Это значит, что устойчивой и эффективной дипломатии не будет, у шпаны она не получается;
- явка вместо похорон боевого комбрига на встречу трёх разобранных россиянами железяк, выдача возвращения искалеченных кораблей, которую россияне провели в рамках передачи вещдоков по уголовному делу против наших моряков, за большой внешнеполитический успех, за выполнение Кремлем своих международных обязательств означает, что чудо готово, скорее, вылизать Путину, нежели отдать дань своим погибшим солдатам, что Зеленский подыгрывает и будет подыгрывать Кремлю за счёт чести и достоинства украинского народа.
- Если вам это нравится, я на знаю, чем вам помочь.
- Если не нравится: Майдан, 19.00, сегодня.
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Пошло дерьмо по трубам. Но Зюзий этого не замечает. Думает пересидеть
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Бумеранг.Комменты под прошлыми статьями на тему "Порошенко наградил……" /гибрид медальки вешать умеет/ читал статью Во сколько Украине обходятся медальки. /мне медальки даром не нужны,/ Кинуть косточку шестёркам ,то дело святое / награждённому лучше бы дало не висюльку а краденными у него же деньгами/Вот такая работа как раз для его: ленточки резать, медальками награждать, грозные заявы на СМИ выкладывать... Любит наш гидрант это дело.
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