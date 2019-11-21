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 Политика Украины
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Все про:Горловка (2331) ранение (2256) Донбасс (19988) Бутусов Юрий (1917) Национальная гвардия (1285)

 6 нацгвардейцев были ранены 20 ноября близ Зайцево при обстреле наемниками РФ из АГС. Эвакуация проходила под интенсивным огнем, - Бутусов

Стали известны обстоятельства ранения шести бойцов бригады быстрого реагирования Нацгвардии.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Вчера в результате российского обстрела были ранены сразу шесть нацгвардейцев, это произошло под Горловкой, близ села Зайцево. Во время смены постов наблюдения на одном из опорных пунктов противник открыл огонь из автоматического станкового гранатомета. Позиция противником пристреляна уже давно. Попадание пришлось прямо в траншею, где проходили бойцы", - сообщил журналист.

"Ранения в основном в ноги. Благодаря своевременной эвакуации и помощи медиков-волонтеров бойцы получили качественную помощь, доставлены в больницу, угрозы их жизни нет, конечности будут сохранены", - отметил главред "Цензор.НЕТ".

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"Российские войска продолжили интенсивный обстрел и постарались не допустить эвакуацию раненых. В результате разгорелся интенсивный огневой бой, с применением с обеих сторон всего спектра тяжелых пехотных вооружений. Эвакуация проходила под обстрелом. Российские войска регулярно проводят атаки и обстрелы в районе Зайцево. Напомню, село разделено линией фронта на две части", - резюмировал Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/n3161002
 
 
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ну що вовине *пєрєстать стрєлять і дагаварітса* з пуйлом па срєдінке працює. бо ані змі, ані оп , ані генштаб про то ані слова
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генштаб Хомчака зараз поранених не вважає за втрати.
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Сивохо: «Пришло время исправлять ошибки, прощать и просить прощения у жителей Донбасса.»
В цих?

6 нацгвардейцев были ранены 20 ноября близ Зайцево при обстреле наемниками РФ из АГС. Эвакуация проходила под интенсивным огнем, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8319 6 нацгвардейцев были ранены 20 ноября близ Зайцево при обстреле наемниками РФ из АГС. Эвакуация проходила под интенсивным огнем, - Бутусов - Цензор.НЕТ 77916 нацгвардейцев были ранены 20 ноября близ Зайцево при обстреле наемниками РФ из АГС. Эвакуация проходила под интенсивным огнем, - Бутусов - Цензор.НЕТ 79086 нацгвардейцев были ранены 20 ноября близ Зайцево при обстреле наемниками РФ из АГС. Эвакуация проходила под интенсивным огнем, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8552
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Баба неопределенного веса и возраста еще бы попробовала горца салом перекрестить.
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Только вчера читал победные статьи о продвижении нацгвардейцев вперед в районе Горловки и вот уже эвакуация раненых оттуда.
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Это война ,щирi патриоты. Если не разъединить войска ,в данном случае с позорными уступками, х-ло будет вести её бесконечно долго и потери неминуемы. Сидеть за клавиатурой и возмущаться то Зе , то потерям -это стало одним из любимых национальных заняний ,,патриотов,,. То -то кацапы ,читая ваши коменты,радуются ,- мы их бомбим ,а они своё руководство обсирают.
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Надо ждать отвода украинских войск от Зайцево(разведение)?
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А в Зайцево ,в магазині кожного дня продається копчений сом,копчені баракуда,там сільський магазин доволі непоганий...Також є охотхозяйство,кожного року випускають маленьких кабанчиків,є два невеличких озерця...
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