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 Политика Украины
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Все про:Арахамия (149) Слуга народа (502) Иванисов (6)

 Если он это опровергнет, мы его заберем назад, - Арахамия о членстве Иванисова в "Слуге народа"

Лидер парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что народный депутат народный депутат Роман Иванисов выходит из фракции. Но он сможет вернуться, если докажет, что у него не было судимости.

Об этом Арахамия рассказал на брифинге в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Мы договорились с ним, что он по личной инициативе выходит из фракции и партии. Если он это опровергнет и вся страна увидит, что это фейк, мы его заберем назад. Если это подтвердится, пускай идет по своим делам, куда заблагорассудится", - сказал Арахамия.

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По его словам, Иванисов направил своего помощника в мариупольскую колонию, чтобы получить подтверждения невиновности в архивах. "Это 1996 год. В реестре МВД ничего нет, но есть реестры пенитенциарной службы, но в них нет информации до 2002 года. Там только бумажный вид", - сказал Арахамия.

Иванисов утверждает, что информация о судимости - вброс "ровенских авторитетов", связанных с нелегальной добычей янтаря.

"Представьте себе, как Иванисов себя чувствует. Если это фейк, - а его кто-то насильником называет, - и это не подтвердится, будет очень обидно. Если не фейк - тогда мы говорим: господин Иванисов, со "Слугой народа" вам не по пути", - добавил Арахамия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГПУ опровергла генерального прокурора Рябошапку и просит не распространять его информацию

19 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова. После этого Генпрокуратура заявила, что информация о судимости Иванисова не является подтвержденной, и попросила СМИ не распространять слова Рябошапки.

Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции в Верховной Раде на время проверки информации о его якобы судимости.

Источник: https://censor.net.ua/n3160999
 
 
 Топ комментарии
 
))))
Ща он принесет справку с Печерского суда...что девочка сама напоролась на его шышку...

73% идиотов на ну расскажите нам ШО ВЫ Б.. НАГОЛОСОВАЛИ?
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Запишет ролик том, что не умеет насиловать детей ?
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Запишет ролик том, что не умеет насиловать детей ?
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Отлученный от корыта слуга-это хуже обманутой любовницы.)))

Если он это опровергнет, мы его заберем назад, - Арахамия о членстве Иванисова в "Слуге народа" - Цензор.НЕТ 495
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))))
Ща он принесет справку с Печерского суда...что девочка сама напоролась на его шышку...

73% идиотов на ну расскажите нам ШО ВЫ Б.. НАГОЛОСОВАЛИ?
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Искренне желаю вам дурникам стать жертвами этого Слуги...
Бо вы тупые идиоты ДОЛЖНЫ СТРАДАТЬ за отсутствие мозга!
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73% ідіотів голосували, бо "бігдордік у нєво зєльонєнькій"!
Вони вас не чують.
За тиждень до виборів, вони відірвалися від гавносеріалів по ТБ, котиків та рецептів хавчика у інтернеті і за день до виборів вирішили: "Ну, хуже ж нє будєт!"
І вдруге таку неймовірну розумову працю вони зможуть виконати лише за 5 років, бо вони дуууууууууууууууууууууууууууууууже втомилися.
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судимість знята і судимості не було взагалі--трохи не одне і те саме.
чому нем а такого закону? так хто ж закони пише.!
про совість, якийсь кодекс честі, принципи чеснот це не для нас.
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Ото ж бо й воно. З Лодзинського також "знято судимість". Хоч і вчинив вбивство.
Закони ну просто супер!
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"Представьте себе, как Иванисов себя чувствует. Если это фейк, - а его кто-то насильником называет, - и это не подтвердится, будет очень обидно.

А если не фейк, то хоть не обидно. Если он это опровергнет, мы его заберем назад, - Арахамия о членстве Иванисова в "Слуге народа" - Цензор.НЕТ 9766
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Нвюу, до Іванісова у мене запитань нема. Він- ґвалтівник. І уим сказано все. Крапка. У мене щапитаннч до Зєлєнского, до Разумкова,до Корнієнка, до Араамії щодо їх особистої порядності. І запитання до 73 аідсотків щебвлів щодо їх адекватності і здорового глузду.
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А в мене i до них нiяких запитань нема. Если он это опровергнет, мы его заберем назад, - Арахамия о членстве Иванисова в "Слуге народа" - Цензор.НЕТ 172
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Цікаво, а хтось помітив хоч якісь ознаки розумного життя в голові цього неголеного чмо на поганяло "Арахноїд"? 😕
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Мені цікаво, хто і за що цого вважав волонтером? І якщо він таки волонтерив, то за котру із сторін?
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Шо ви всім засераєте голови своїми проблемами? Де реакція на заяву запаребріка?
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оооооййййёйёйёйёёёёёй... как всё хитро закручено... если, то да... арахамия, ты жопу его проверь. По такой статье он должен быть дырявым... Не догадались? Давайте, вынесите жопу на рассмотрение факции... жопу - в студию... можно электроды подключить и на детекторе лжи проверить. Вам же ж не привыкать, зеленпоцы...
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перед слугою він побував в барижному бпп!
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тюишо??? я тут шо, Пете в любви признаюсь? Тем более, я не живу прошлым... Тебе сейчас в глаз ссут, не заметил? Вот прямо сейчас...
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з батьківщини його за це не виганяли, з бпп та удара також! а з сн вигнали, зрада?!
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А у них , у команды голого царя что? отвлекающее соревнование в идиотизме, пока Ермак на ***** Ермачит?
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Отмечается, что у советника президента есть знакомства в российской элите. Он присутствует во время телефонных бесед между Зеленским и Владимиром Путиным.
Однако, главное, как сообщают в «ЕП», Ермак отвечает за переговоры с Владиславом Сурковым и Дмитрием Козаком. В настоящее время активен второй.
Подчеркивается, что вице-премьер страны-агрессора Козак напрямую связан с фактом оккупации Крыма. Курирует вопросы аннексированного полуострова и в целом Украины в Кабмине РФ. С недавних пор «ведет» также Молдову, где пророссийские силы установили контроль над местным правительством.
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рейтинг партии "Слуга Урода" и личный рейтинг Вазеленского, неуклонно ползет под плинтус.. это чувствуют и притрушенные нафталином политические трупы, типа Гриценко, Тимошенко, Ляшко.. а очередной "педофилгейт" в рядах партии "Слуга урода", очередное тому доказательство..
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А о политическом трупе Порошенко ты чего стыдливо не упомянул?
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дружок!.. Порошенко - активный политик с международным авторитетом.. с ним встречаются лидеры европейских стран и международных организаций типа, Бильдербергская группа ..
Кто еще из наших отечественных политиков имеет такие международные связи?
Порошенко встретился с Меркель в Париже (это из свежего)
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Дружок, Порошенко - сбитый летчик и это понимает и та самая Меркель.
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дружок!.. сбитый летчик это Тимошенко, Саакашвили, Януковощь, Киля Азиров, поэтому с ними никто не встречается.. а Порошенко это один из ведущих украинских политиков международного уровня..
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Эта проблема решается просто архивом . И если до сих пор нет вменяемых ответов,то плохи дела у государства. Также впечатляет,возможность продолжения поступать во власть,раннее судимых. А еще более,безнаказанность за ложь на предъявляемые обвинения. Если Мосийчук наврал - то посадите его ! За клевету.
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АраХам, він виходить з вашої гавнофракції, чи йде нафік з ВР?
Ти тут не злазь з теми, вірмено-грузинський єврей!
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ой, или он Ччто, тожи из етих? из наших? Ой-вей... и кто б мог подумать... я жы смотрю своими глазами, шоп ему пусто было, такой харошый мальчик... вот, думаю, наверно тожы абрезаный... не дать не взять, как из нашева Кривова Рога... тоже небритый чуточку... наверное забубенчики мешают, как Бубочке нашыму...
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Там інших немає, якщо копнути то по жіночый лінії або мама, або бабця. На крайняк жінка.
У євреїв, з часів придушення Веспасіаном іудейського повстання, коли син Веспасіана Тит наказав каструвати всіх чоловіків та хлопчиків що лишилися живими, національність визначають по матері.
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Отопление для одесситов подорожает на 42 %.
Уже на следующей неделе Нацкомиссия по регулированию энергетики и рынка коммунальных услуг рассмотрит и, скорее всего, утвердит новые тарифы на отопление для Одессы.
Как сообщил на заседании бюджетной комиссии горсовета директор КП «Теплоснабжение города Одессы» Александр Михайлов, этим вопросом НКРЭКУ займется 25-26 ноября. Если тарифы будут утверждены, то вступят в силу в начале декабря, и за услуги централизованного отопления горожане заплатят на 42% больше, чем сейчас- В Одессе концентрация зебилов была ниже только, чем в Днепре.

Порох, остановись, что же ты делаешь!
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"У скандалі з публікацією аудіо розмови народного депутата з "Слуги народу" Юрія Корявченкова, відомого як Юзік з "Кварталу 95" немає криміналу.Таку заяву на брифінгу в Києві, 21 листопада зробив глава фракції СН Давид Арахамія."Я чув, що люди приїхали в рідне місто до президента. Це нардепи з різних кіл, вони не пов'язані між собою. Кажуть, що там наркомани, нелегальна ігруха, металобрухт. Вони хочуть навести в цьому місці порядок. Це моє бачення", - повідомив він.Арахамія вважає, що "слуги народу" не зробили нічого протизаконного."Це люди з різних таборів, вони не змогли б разом робити щось кримінальне. "
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Из этой истории можно сделать один очень печальный вывод. Если на третий день скандала высшее руководство страны не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту инфу, то значит что-то в государстве работает не так. Если насильник-педофил проник в парламент, то в нормальном государстве проверка этой информации должна быть проведена за считанные минуты.
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а между тем над моим двором только что снова вертолет пролетел на ХАЗ... снова бойцов привез...
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Именно бойцов?

Он их вёз на внешней подвеске?
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"Слуги и Уроды"-стая зеленых макак. Если раньше к депутатам относились с ненавистью и завистью, то теперь, глядя на это быдло эмоция только одна-брезгливость. Мрази!
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он ничего не обязан опровергать. презумпция невиновности. неизвестно, что там было. если и было - давно погашено.
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"Это 1996 год. В реестре МВД ничего нет, но есть реестры пенитенциарной службы, но в них нет информации до 2002 года. Там только бумажный вид, архивы не горят (горят).
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Как доказать гражданство Америки, по идеи это можно из сети вытянуть, избиратели, учредители фирмы... То уже достали учить жизни. Учителя американские
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куда назад, зелебоба обещал лишить мандата, сегодня
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Давно погашено?.А ничего что это Верховная Рада страны, а ни заводик в Задрыпинске.
В ВР должны находится авторитетные в стране люди, являть пример для граждан.
А не бывшие насильники, отбывшие срок
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Не. Ну конешно. Такими ценными кадрами нельзя разбрасываться.
Конечно он " опровергнет". Никто в этом не сомневается.
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Обстоятельства изнасилования несовершеннолетней народным депутатом "Слуги народа" Романом Иванисовым
В Цензор.Нет написал один из воспитателей Мариупольской исправительной колонии:
"Я пенсионер, подполковник запаса, очень возмущен, что депутат Иванисов отрицает факт своего пребывания в колонии. В 96-м году я работал в Мариупольской воспитательной трудовой колонии на разных должностях, Иванисова отлично помню, он был в моем отряде, я как воспитатель неоднократно писал на него характеристики, беседовал, изучал его личное дело. "Упакованный" он был, папа у него большой коммерс был, в Бердянске, что-то с флотом связано.
Все эти материалы дела есть в нескольких архивах, срок хранения - 75 лет. Мариупольскую воспитательную колонию закрыли в 2008 году, на ее базе сделали исправительный центр, в 2016 закрыли и его, однако остался архив в любом случае.
Иванисову на момент совершения преступления был 17 лет, это было его смягчающим обстоятельством. Но у него было две статьи - во-первых, 117-я через 17-ю, это покушение на преступление и не доведение преступления до конца. То есть в начале он предпринял попытку изнасилования, но не смог изнасиловать, там было так написано: "Иванисов не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него причинам - ввиду отсутствия эрекции". Но затем когда у него сразу не получилось, он все-таки изнасиловал и получил 118-ю - изнасилование не естественным способом, то есть заставил потерпевшую сделать минет.
Вел он себя нормально, говоря на сленге, пальцы веером ему не по масти было распускать, трогать его не трогали, начальник отряда лично за этим присматривал, папа, думаю, постарался, он был " упакованый", "грелся" хорошо, делился передачами. Освободился условно- досрочно".
По данным Цензор.Нет, скандал вокруг Иванисова и раскрытие деталей его биографии объясняется переделом сфер контроля над нелегальными янтарными приисками в Ровенской области, который проходит сейчас с участием регионального руководства "Слуги народа" и новых руководителей различных группировок силовиков.Юрий Бутусов
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kurwa, Мосійчук уже й співкамерників "іванісова" знайшов, а "агрохімія" все ще вважає, що "проізошла_чудовіщЬная_ошибка".
Мосійчук сказав, що покаже цих колишні співкамерників якщо Іванісов:
1) Не підтвердить факт свого відсиджування;
2) Не подасть до суду на Мосійчука.
It's easy Якщо він це спростує, ми його заберемо назад, - Арахамія про членство Іванісова в "Слузі народу" - Цензор.НЕТ 371
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Ищите тех кто отбывал в это время в той итк срок, все раскажут, статья знатная в узких кругах, вспомнят сразу.
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Иванисов, Бужанский, Дубинский - "моральные авторитеты" в Высшем органе страны.
До чего же докатилась страна...
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Днепровский кандидат в депутаты от «Слуги Народа» МАКСИМ БУЖАНСКИЙ избивал жену и разыскивался как рейдер

Общественный деятель из Днепра Денис Селин на своей странице в социальной сети Facebook поделился достижениями будущего кандидата в нардепы.
Вот что он накопал на Макса Бужанского в полицейских архивах:

В 1998 году его объявляли в розыск по статье УК 206 ч. 2 (противозаконное завладение имуществом предприятии, учреждения, организации),
уголовное дело № 621506 от 30.11.1998.

В 2004 году проходил по делу о воровстве статье 185 УК ч.1.
Дело № 67041942 дата:06.10.2004г В 2004 году проходил по делу о воровстве статье 185 УК ч.1. Дело № 67041942 дата:06.10.2004г

Также угрожал по телефону гражданке Шведовой Н.В
Дело передано в прокуратуру № 6193 от 26.04.2012.

В 2013 году бывшая жена Бужанского заявила, что он ее избил (угрожал истице физической расправой и ударил по лицу) -
дело в едином реестре досудебных расследований № 12013040690004160 от 21.07.2013.

Также об избиении заявлял Цибратенко В.Г 31.03.2014
по статье 190 ч.1 Уголовного кодекса Украины и материал внесен в ЕРДР № 12014040690001128

В 2014 году было заявление на Максима Бужанского со стороны бывшей жены о нанесении телесных увечий третьим лицам
в деле единого учета № 7013 от 04.07.2014.

Еще будущий кандидат в народные депутаты нарушал правила ношения и хранения оружия статья 191 УПАП ч.1 № 654075 от 09.10.201

В своей публикации Денис Селин отметил других кандидатов на места в парламенте от политической партии «Слуга Народа», чтобы те тщательно проверили прошлое возможного днепровского мажоритарщика.
https://49000.com.ua/dneprovskiy-kandidat-v-deputaty-ot-s/
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