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 Политика Украины
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Все про:Гриценко Анатолий (1352) Зеленский (3722) нормандская четверка (789)

 На месте Зеленского я бы отменил встречу в "нормандском формате" из-за продолжающегося обстрела террористами на Донбассе наших позиций, - Гриценко

Лидер партии "Гражданская позиция", бывший кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что на месте Президента Украины Владимира Зеленског он бы отменил встречу в "нормандском формате" из-за обстрелов наших позиций наемниками РФ сегодня. А также из-за смерти командира 128-й бригады Евгения Коростелева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Семеро - семеро! - украинских солдат сегодня получили ранения. Погиб командир бригады. Враг нарушает режим тишины ежедневно. Каждый день!", - отметил Гриценко.

По его словам, на месте Зеленского, он бы сегодня созвал широкую пресс-конференцию и публично, для всего мира, объявил четыре позиции.

"Президент Украины приложил огромные усилия, чтобы дать толчок поиску мира в нормандском формате: согласился на письменную фиксацию "формулы Штайнмайера", обеспечил отвод войск на определенных участках, даже молча воспринял унизительно-закулисное новое требование Путина - предварительно согласовать итоговый документ запланированной Нормандской встречи", - подчеркнул Гриценко.

Второй позицией, по его словам, является то, что события последних дней еще раз показали, что Путин поиск мира лишь имитирует. В действительности - каждый день на фронте не утихают обстрелы, из различных видов оружия, и это вызывает новые гибели и новые ранения украинских солдат. Весь мир это видит.

"Из-за приведенных выше причин Украина не сможет принять участие в запланированном на 9 декабря нормандского саммите. Я дал команду МИД Украины приостановить подготовку саммита. На какой срок? Пока на всей линии фронта не будет зафиксирован действительно "режим тишины" по крайней мере в течение месяца - и если в течение месяца не пострадает ни один украинский солдат, ни одно гражданское лицо!", - сообщил Гриценко третью позицию.

Четвертой же позицией, по его словам является следующее: "Лидеры западных государств знают хорошо, кто принес огонь и смерть на нашу землю и кто и сегодня продолжает убивать наших людей. Поэтому больше на Украину не давите! Украина выполнила все предпосылки и искренне хочет мира - давите теперь на Путина, все вместе, пусть он обеспечит то, что обещает. И только тогда путь к "мирному саммиту" будет открыт".

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На месте Зеленского я бы отменил встречу в нормандском формате из-за продолжающегося обстрела террористами на Донбассе наших позиций, - Гриценко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3160994
 
   
 Топ комментарии
 
Моника, срочно звони Баканову по поводу этого черта 😁
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Ты бы ещё чего-нибудь с "Кривого" запостил! На месте Зеленского я бы отменил встречу в "нормандском формате" из-за продолжающегося обстрела террористами на Донбассе наших позиций, - Гриценко - Цензор.НЕТ 1853 На месте Зеленского я бы отменил встречу в "нормандском формате" из-за продолжающегося обстрела террористами на Донбассе наших позиций, - Гриценко - Цензор.НЕТ 6790
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А навіщо твою макітру до чорного ящика сховали?
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русня,Илья Ильин e75eb129 кораблі прийшли у вигляді металобрухту,Зе каже за 3 місяці відремонтуємо. 7 поранених за одну добу,Зе скаже, що вилікуємо? Може почнемо вже боротися з причиною,а не наслідками?Може потрібно вже називати речі своїми іменами?Хло - Хлом, а Росію агресором і пострілювати у відповідь.
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короче говоря то что делалось при Порохе
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а ну да=)) я же забыл, кто против ЗЕбилов, тот ПОРОХОБОТ!=))
НУ А ШО? ЗЕбилы же=))
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А Кузьму Скрябіна з 2004 року викласти можешь? На місці Зеленського я б скасував зустріч у "нормандському форматі" через обстріли, що тривають, терористами на Донбасі наших позицій, - Гриценко - Цензор.НЕТ 6403
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Юзік вже особисто підтвердив аутентичність записів
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Кстати на каналах Мертвечука идет критика Зели 24 часа в сутки а это уже о многом говорит.
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Это говорит о том, что они делят между собой ватных избирателей
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Вот поэтому , ВЫ полковник

и не на месте Президента Украины " ЗЕ".
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А в чому заслуга клоуна, що він президент? Вміє брехати і грати членом на роялі під фанеру?
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Моника, срочно звони Баканову по поводу этого черта 😁
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баканов не зможе нічого зробити проти вітчима рАзумкова
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Нельзя отменять, тогда его по телеку не покажут.
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Уе у Гриценка у вухах стріляє. Зєлєнскій вже приніс мир. Як ангел. Тчм, на лінвї розмежування цвітуть лілії і м ррі жителі носять лаяочаи туди-сюди.
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Там ще не все! Спортзал потрібно поремонтувати.
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Какой отменил？😀 чувачОк ради этой встречи уже грудь и животик побрил...
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На месте Зеленского я бы.... Толік, завдяки тобі ми семимильними кроками йдемо саме в це мєсто. На месте Зеленского я бы отменил встречу в "нормандском формате" из-за продолжающегося обстрела террористами на Донбассе наших позиций, - Гриценко - Цензор.НЕТ 1355
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Сидит такое умное и рассказывает что бы он сделал на чужом месте.
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К счастью ты никогда не окажешься на его МЕСТЕ!
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Только этого и хочет путлер, он не хочет встречи в нормандском формате, но говорит, что согласен встречаться 'всегда', чтобы якобы защищать 'русскае население Донбасса'
Поэтому путену нужно , чтобы инициатива отмены встречи исходила от Украины.
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и что даст эта встреча? очередное опускание в дерьмо шмаркли? очередную сдачу интересов государства, которую засекретят, а избирателям навешают очередную лапшу?
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Соя, и это говорит человек, разграбивший армию. Во всяком случае до выборов у вас была именно такая риторика. На месте Зеленского я бы отменил встречу в "нормандском формате" из-за продолжающегося обстрела террористами на Донбассе наших позиций, - Гриценко - Цензор.НЕТ 7497
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а кто-то из порохоботов изменил своё отношение к этому крадуну ?
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А чому блаЗЄнський не садить цього "крадуна"? Бо сам такий мародЬОр? На місці Зеленського я б скасував зустріч у "нормандському форматі" через обстріли, що тривають, терористами на Донбасі наших позицій, - Гриценко - Цензор.НЕТ 4451
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Какие такие порохоботы? Нет больше порохоботов. У них ребрендинг. Они теперь - ПЕСдюки. На місці Зеленського я б скасував зустріч у "нормандському форматі" через обстріли, що тривають, терористами на Донбасі наших позицій, - Гриценко - Цензор.НЕТ 8473
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это они тебе сказали или старшие товарищи из фсб ?
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От того ти на його місце і не потрапив, хоча вже який раз намагаєшся. На месте Зеленского я бы отменил встречу в "нормандском формате" из-за продолжающегося обстрела террористами на Донбассе наших позиций, - Гриценко - Цензор.НЕТ 8380
А янелох стільки зробив для цієї зустрічі, стількох продав, і що - відмінити? Якісь там обстріли, смерті цьому не завадять, продаватися треба швидко, поки купують. А якщо ще й задорого ....
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а може він при зустрічі хоче особисто ху@лу пику натовкти!
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был сегодня в СОБЕСЕ, очередь уже расписана на средину декабаря, все возмущаются.
Говорю:- ну вы же клоунов, фотографов, насильников понавыбирали во власть.

Отвернулись все и заткнулись.=))
ДАЕШЬ ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ В ДВА РАЗА!

Слава Україні!
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Мне не нравится план Гриценко. Во всех его предложенных случаях,расчет на кого-то. Но не самих себя. А так,далеко не уедешь.
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Согласна с Гриценко. Все, Зе и Украина в который раз более чем исчерпывающе доказала несостоятельность любых переговоров с кацапстаном в целом и недофюрером в частности.
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ипать, какое внезапное открытие !!!!!

а никто ж раньше и не догадывался.

где этот подкаблучник в эполетах был полгода?

в какой зелёной нирване ?
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да, грицю, базар вірний, але не з твого рота таке повинно промовитись...у піаніста клавіша зламалась, не зможе воно таке програти на увесь Світ!!
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Алексей Арестович
2 ч. ·

- Дело Трубы и Юзика показало, что никакой перезагрузки системы нет и в помине. Наоборот, система воспроизводился в ещё более циничном варианте: под сладкие разговоры про «...больше никогда никаких договорняков»;
- Увольнение Алёны Зеркаль, с комментарием о том, что Зеленский вообще не рассматривает никаких вариантов, кроме мира с Россией, показывает, что Зеленский прогнулся под нерукопожатного диктатора, являющегося спонсором и организатором международного терроризма; убивающего и собственных граждан, желающего уничтожить Украину; причём, прогнулся в ситуации, когда двух-трёх лет не хватило, чтобы додавить его системой санкций и приговоров международных судов;

- история с отсутствием соболезнования погибшему комбригу в течении суток, неявка на похороны, отказ лететь на военном самолёте, показывает, что Зеленский армию ненавидит и боится, армию, верховным главнокомандующим которой он является и которую ему вести в бой, если что. Это значит, что армию он разрушает и будет разрушать далее даже против своей воли, подсознательно;
- небритость в рамках официального протокола показывает, что наше чудо не понимает, что означает «этикет» и какое значение он имеет, что он - лицо страны, персональное олицетворение Украины на международной арене. Это значит, что устойчивой и эффективной дипломатии не будет, у шпаны она не получается;
- явка вместо похорон боевого комбрига на встречу трёх разобранных россиянами железяк, выдача возвращения искалеченных кораблей, которую россияне провели в рамках передачи вещдоков по уголовному делу против наших моряков, за большой внешнеполитический успех, за выполнение Кремлем своих международных обязательств означает, что чудо готово, скорее, вылизать Путину, нежели отдать дань своим погибшим солдатам, что Зеленский подыгрывает и будет подыгрывать Кремлю за счёт чести и достоинства украинского народа.
- Если вам это нравится, я на знаю, чем вам помочь.
- Если не нравится: Майдан, 19.00, сегодня.
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,,отказ лететь на военном самолёте, показывает, что Зеленский армию ненавидит и боится."



А МОНИКА ЗЕБИЛЯТКАМ СКАЗАЛО ШО САМОЛЕТ СЛОМАЛСЯ=))
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спермострел, открой порнохаб и постреляй.
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какая хрень? Сразу после выборов, Хозяин ЗЕбиляток (в народе Беня), сказал что весной 2020 будут новые выборы президента и ВР.
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Гриценко щось знає. Сидів був ціхо як лайна в рот набрав, а тут виринув На місці Зеленського я б скасував зустріч у "нормандському форматі" через обстріли, що тривають, терористами на Донбасі наших позицій, - Гриценко - Цензор.НЕТ 226
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стреляют друг в друга. нужны переговоры, чтоб стреляли меньше.
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Хитромудрого Толика, хитріші євреї не пустили до дерибану бюджету на хлібній посаді, тому він тихенько зливає, очевидну для всіх розумних людей інформацію про бездарну зовнішню політику, яка межує з державною зрадою, ЗЕ і Ко. Однак, не залишає для себе надію, отримати будь яку годівницю від ЗЕ, тому тон критики досить помірний, навіть комплементарний місцями.
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А якби це саме, що заявив Гриценко, сказав мародер порошенко? Було б патріотично!
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а если бы обблёванная и обоссаная бомжиха с мусорки рассказывала о необходимости гигиены, рахве это было бы неправильно ?
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слава богу что ты придурок не на месте зеленского))
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Ти ж Грицю сам за нього пів року тому топив))
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- На его месте должен быть я.
- Напьёшься - будешь. (с)
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Гриценко - один з небагатьох політиків, яким можна довіряти. Ще є Безсмертний. Але обидва вони нудні. А в нас народ любить веселих. Найбільше - блазнів.
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різниця між нудним Гриценком і нудним Безсмертним в тому, що Гриценко тупий, як валянок, а Безсмертний розумний.
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Усатый таракан, ты лично несешь ответственность за эту власть, которой ты помог стать властью. Так что закрой свой поганый рот, лапоть!
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"На месте Зеленского" - смешной Анотолий! сначала членом на рояле сыграй и прими от Трампа!
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Господин Гриценко!
Нам нужен мир.
Ваши заявления абсолютно не нужные и вредные.
Вы как политик уже к сожалению нас разочаровали. В свое время я даже поверил в Вас и хотел вступить в "Гражданскую позицию".
С приветом из Запорожья
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