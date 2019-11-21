 На месте Зеленского я бы отменил встречу в "нормандском формате" из-за продолжающегося обстрела террористами на Донбассе наших позиций, - Гриценко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Семеро - семеро! - украинских солдат сегодня получили ранения. Погиб командир бригады. Враг нарушает режим тишины ежедневно. Каждый день!", - отметил Гриценко.

По его словам, на месте Зеленского, он бы сегодня созвал широкую пресс-конференцию и публично, для всего мира, объявил четыре позиции.

"Президент Украины приложил огромные усилия, чтобы дать толчок поиску мира в нормандском формате: согласился на письменную фиксацию "формулы Штайнмайера", обеспечил отвод войск на определенных участках, даже молча воспринял унизительно-закулисное новое требование Путина - предварительно согласовать итоговый документ запланированной Нормандской встречи", - подчеркнул Гриценко.

Второй позицией, по его словам, является то, что события последних дней еще раз показали, что Путин поиск мира лишь имитирует. В действительности - каждый день на фронте не утихают обстрелы, из различных видов оружия, и это вызывает новые гибели и новые ранения украинских солдат. Весь мир это видит.

"Из-за приведенных выше причин Украина не сможет принять участие в запланированном на 9 декабря нормандского саммите. Я дал команду МИД Украины приостановить подготовку саммита. На какой срок? Пока на всей линии фронта не будет зафиксирован действительно "режим тишины" по крайней мере в течение месяца - и если в течение месяца не пострадает ни один украинский солдат, ни одно гражданское лицо!", - сообщил Гриценко третью позицию.

Четвертой же позицией, по его словам является следующее: "Лидеры западных государств знают хорошо, кто принес огонь и смерть на нашу землю и кто и сегодня продолжает убивать наших людей. Поэтому больше на Украину не давите! Украина выполнила все предпосылки и искренне хочет мира - давите теперь на Путина, все вместе, пусть он обеспечит то, что обещает. И только тогда путь к "мирному саммиту" будет открыт".

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