 На месте Зеленского я бы отменил встречу в "нормандском формате" из-за продолжающегося обстрела террористами на Донбассе наших позиций, - Гриценко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.
"Семеро - семеро! - украинских солдат сегодня получили ранения. Погиб командир бригады. Враг нарушает режим тишины ежедневно. Каждый день!", - отметил Гриценко.
По его словам, на месте Зеленского, он бы сегодня созвал широкую пресс-конференцию и публично, для всего мира, объявил четыре позиции.
"Президент Украины приложил огромные усилия, чтобы дать толчок поиску мира в нормандском формате: согласился на письменную фиксацию "формулы Штайнмайера", обеспечил отвод войск на определенных участках, даже молча воспринял унизительно-закулисное новое требование Путина - предварительно согласовать итоговый документ запланированной Нормандской встречи", - подчеркнул Гриценко.
Второй позицией, по его словам, является то, что события последних дней еще раз показали, что Путин поиск мира лишь имитирует. В действительности - каждый день на фронте не утихают обстрелы, из различных видов оружия, и это вызывает новые гибели и новые ранения украинских солдат. Весь мир это видит.
"Из-за приведенных выше причин Украина не сможет принять участие в запланированном на 9 декабря нормандского саммите. Я дал команду МИД Украины приостановить подготовку саммита. На какой срок? Пока на всей линии фронта не будет зафиксирован действительно "режим тишины" по крайней мере в течение месяца - и если в течение месяца не пострадает ни один украинский солдат, ни одно гражданское лицо!", - сообщил Гриценко третью позицию.
Четвертой же позицией, по его словам является следующее: "Лидеры западных государств знают хорошо, кто принес огонь и смерть на нашу землю и кто и сегодня продолжает убивать наших людей. Поэтому больше на Украину не давите! Украина выполнила все предпосылки и искренне хочет мира - давите теперь на Путина, все вместе, пусть он обеспечит то, что обещает. И только тогда путь к "мирному саммиту" будет открыт".
НУ А ШО? ЗЕбилы же=))
и не на месте Президента Украины " ЗЕ".
Поэтому путену нужно , чтобы инициатива отмены встречи исходила от Украины.
А янелох стільки зробив для цієї зустрічі, стількох продав, і що - відмінити? Якісь там обстріли, смерті цьому не завадять, продаватися треба швидко, поки купують. А якщо ще й задорого ....
Говорю:- ну вы же клоунов, фотографов, насильников понавыбирали во власть.
Отвернулись все и заткнулись.=))
ДАЕШЬ ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ В ДВА РАЗА!
Слава Україні!
а никто ж раньше и не догадывался.
где этот подкаблучник в эполетах был полгода?
в какой зелёной нирване ?
2 ч. ·
- Дело Трубы и Юзика показало, что никакой перезагрузки системы нет и в помине. Наоборот, система воспроизводился в ещё более циничном варианте: под сладкие разговоры про «...больше никогда никаких договорняков»;
- Увольнение Алёны Зеркаль, с комментарием о том, что Зеленский вообще не рассматривает никаких вариантов, кроме мира с Россией, показывает, что Зеленский прогнулся под нерукопожатного диктатора, являющегося спонсором и организатором международного терроризма; убивающего и собственных граждан, желающего уничтожить Украину; причём, прогнулся в ситуации, когда двух-трёх лет не хватило, чтобы додавить его системой санкций и приговоров международных судов;
- история с отсутствием соболезнования погибшему комбригу в течении суток, неявка на похороны, отказ лететь на военном самолёте, показывает, что Зеленский армию ненавидит и боится, армию, верховным главнокомандующим которой он является и которую ему вести в бой, если что. Это значит, что армию он разрушает и будет разрушать далее даже против своей воли, подсознательно;
- небритость в рамках официального протокола показывает, что наше чудо не понимает, что означает «этикет» и какое значение он имеет, что он - лицо страны, персональное олицетворение Украины на международной арене. Это значит, что устойчивой и эффективной дипломатии не будет, у шпаны она не получается;
- явка вместо похорон боевого комбрига на встречу трёх разобранных россиянами железяк, выдача возвращения искалеченных кораблей, которую россияне провели в рамках передачи вещдоков по уголовному делу против наших моряков, за большой внешнеполитический успех, за выполнение Кремлем своих международных обязательств означает, что чудо готово, скорее, вылизать Путину, нежели отдать дань своим погибшим солдатам, что Зеленский подыгрывает и будет подыгрывать Кремлю за счёт чести и достоинства украинского народа.
- Если вам это нравится, я на знаю, чем вам помочь.
- Если не нравится: Майдан, 19.00, сегодня.
А МОНИКА ЗЕБИЛЯТКАМ СКАЗАЛО ШО САМОЛЕТ СЛОМАЛСЯ=))
- Напьёшься - будешь. (с)
Нам нужен мир.
Ваши заявления абсолютно не нужные и вредные.
Вы как политик уже к сожалению нас разочаровали. В свое время я даже поверил в Вас и хотел вступить в "Гражданскую позицию".
С приветом из Запорожья