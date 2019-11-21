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Все про:Львов (3560) Садовый (451) САП (1194)

 САП вручила подозрение Садовому. ВИДЕО

Специализированная антикоррупционная прокуратура официально объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому.

Об этом заявил сам Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что подозрение объявлено ​​по делу строительства индустриального парка в Рясном.

"Только что прокуроры Холодницкого вручили мне сообщение о подозрении. О чем идет речь? В 2015 году город Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора - компанию CTP. Мы от этой компании за землю получили 54 млн грн. Было поле, где коровы паслись. На этом поле компания должна построить индустриальный парк. Начиная с 2015-2016 гг. и дальше - блокировка со всех сторон. На уровне власти государства, Генеральной прокуратуры ... К тому времени компания CTP построила парки в Румынии, в других странах ", - заявил Андрей Садовый.

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Мэра Львова подозревают в злоупотреблении властью при выделении участка под индустриальный парк в Рясном.

САП вручила подозрение Садовому 01

Подозрение Андрею Садовому прокуроры вручили утром 21 ноября.

Источник: https://censor.net.ua/n3160991
 
 
 Топ комментарии
 
Садовой вел их к власти. Агитировал за Зе.

К кому претензии?
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Только на следующий день после смерти полковника Евгения Коростелева стало известно, что президент Зеленский наградил командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады орденом Богдана Хмельницкого II степени.
За это время выразить соболезнования по поводу смерти боевого офицера успели, кажется, все ведущие политики и общественные деятели, даже послы Франции, Германии, Великобритании и США.
Все, кроме самого президента и представителей его окружения.
Награждение Коростылева орденом - это их «ответ на критику».
Ответ, который в очередной раз доказывает, что они не боятся рассердить какого-то там Путина своей публичной реакцией на то или иное событие в нашей стране.
Они просто равнодушны к Украине.
Равнодушие - это ведь как диагноз, дальтоник никогда не поймет, почему нельзя переходить на красный свет, пока его не удержит тот, кто различает цвета.
При этом он все равно никогда не заметит разницы в сигналах светофора. И это не его вина, это его беда.
А когда люди, которые не различают цвета, оказываются у власти - это уже беда самого государства. Страшная беда.
Так и здесь. Люди, большая часть которых всегда была равнодушна к Украине избрали во власть тех, кто равнодушен к Украине, да и к любой другой стране.
Это - своеобразная гармония, да вот только никаких плодов она принести не может.
Равнодушие - это приговор, как точно высказался кандидат на пост президента Владимир Зеленский на пресловутом стадионе.
Приговор реформам и победам, надеждам и перспективам.
Приговор, который ударит по карманам самих равнодушных, сделает их жертвами новых афер, конфликтов и войн.
А для тех людей, которые неравнодушны к Украине приговор - это вызов. Потому что спасти страну могут только они.
И спасти своих равнодушных соотечественников, которые никак не превратятся в граждан, тоже могут только они.
Понятно, что это нелегко, а нередко даже и противно - в очередной раз спасать тех, кому наплевать на эту страну и кто после ее спасения вновь придет на избирательный участок, чтобы своим голосованием перечеркнуть кровь, пот и слезы тех, кто спасал.
Но это все равно необходимо сделать. Не только ради самих себя и ради тех, кому Украина безразлично.
А еще и ради памяти таких, как полковник Евгений Коростылев.

ВИТАЛИЙ ПОРТНИКОВ
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може на цьому полі мама бурята Богдана корову пасла.... а тут Садовий зі своїм індустріальним парком САП вручила подозрение Садовому - Цензор.НЕТ 5149
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Садовой вел их к власти. Агитировал за Зе.

К кому претензии?
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садовой такая же крыса как вальцман и тюлька и олигархи.
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Той, що зараз розкрадає армію та робить вибухи на складах майже щодня, тобто блаЗЄ? САП вручила підозру Садовому - Цензор.НЕТ 2844
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Да не может быть. Майдан организовал лично Порошенко и победил лично Порошенко. Это все знают. САП вручила підозру Садовому - Цензор.НЕТ 5058
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Ватани, а ще ви стверджуєте, що, начебто, ми стверджуємо, що ми вирили Чорне море. Ох і помийка у ваших головах САП вручила підозру Садовому - Цензор.НЕТ 922
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Только на следующий день после смерти полковника Евгения Коростелева стало известно, что президент Зеленский наградил командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады орденом Богдана Хмельницкого II степени.
За это время выразить соболезнования по поводу смерти боевого офицера успели, кажется, все ведущие политики и общественные деятели, даже послы Франции, Германии, Великобритании и США.
Все, кроме самого президента и представителей его окружения.
Награждение Коростылева орденом - это их «ответ на критику».
Ответ, который в очередной раз доказывает, что они не боятся рассердить какого-то там Путина своей публичной реакцией на то или иное событие в нашей стране.
Они просто равнодушны к Украине.
Равнодушие - это ведь как диагноз, дальтоник никогда не поймет, почему нельзя переходить на красный свет, пока его не удержит тот, кто различает цвета.
При этом он все равно никогда не заметит разницы в сигналах светофора. И это не его вина, это его беда.
А когда люди, которые не различают цвета, оказываются у власти - это уже беда самого государства. Страшная беда.
Так и здесь. Люди, большая часть которых всегда была равнодушна к Украине избрали во власть тех, кто равнодушен к Украине, да и к любой другой стране.
Это - своеобразная гармония, да вот только никаких плодов она принести не может.
Равнодушие - это приговор, как точно высказался кандидат на пост президента Владимир Зеленский на пресловутом стадионе.
Приговор реформам и победам, надеждам и перспективам.
Приговор, который ударит по карманам самих равнодушных, сделает их жертвами новых афер, конфликтов и войн.
А для тех людей, которые неравнодушны к Украине приговор - это вызов. Потому что спасти страну могут только они.
И спасти своих равнодушных соотечественников, которые никак не превратятся в граждан, тоже могут только они.
Понятно, что это нелегко, а нередко даже и противно - в очередной раз спасать тех, кому наплевать на эту страну и кто после ее спасения вновь придет на избирательный участок, чтобы своим голосованием перечеркнуть кровь, пот и слезы тех, кто спасал.
Но это все равно необходимо сделать. Не только ради самих себя и ради тех, кому Украина безразлично.
А еще и ради памяти таких, как полковник Евгений Коростылев.

ВИТАЛИЙ ПОРТНИКОВ
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може на цьому полі мама бурята Богдана корову пасла.... а тут Садовий зі своїм індустріальним парком САП вручила подозрение Садовому - Цензор.НЕТ 5149
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Труба должен успеть показать свою преданность БАЙ и всей ваЗЕлиновой шайке до 31 декабря - иначе его дело- труба!....
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ідіот Труба вже під криміналом, якщо підтвердиться автентичність голосів на записах
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А хто ж буде проводити експертизу? Рябошапка, баканов чи труба? Ви ж розумієте, який буде результат
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результатом можуть бути акції непокори львівян, які можуть закінчитися більш масовими протестами..... Мені от цікаво - чому Хєрнеса не тягають? там чорних справ стільки, що матеріали в бібліотеку не помістяться
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А кто ж подтвердит?
Это типа ктож его посадит, он же памятник...
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Не соглашусь с Виталием - ОНИ ВРАГИ СВОЕЙ РОДИНЫ
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Садовый опытный боец!.. он просто засмеёт своих оппонентов в суде..

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він не тільки боєць, він знаний та поважаємий в європі!
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якщо Порох, за кілька років, не зміг ні чорта знайти на Садового, то в цих придурків точно нічого не вийде
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Следующий раз будет знать
- как оказывать Богдану в месте в горсовете...)
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Не був би Садовий львів'янином, ніхто його не зачепив би.

Для блаЗЄнських тепер людина з опцією "з західньої України" одна з перших бажаних жертв.
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😂 А это даже интересно, следующий Гриценко, для Портрова они не авторитеты, лизание Зедупи не спасло.
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а скільки садовий лизав Зе команді- тож тепер нагорода знайшла свого героя!
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Оговорка по Фрейду? По соевой логике можно трогать только тех казнокрадов, кто не лизал. А кто лизал, тех нельзя. Так?
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а когда Тимошенко получит - идет зачистка полит пространства - должен остаться только один - как в цапии и сателиты партия регионов или как их там сейчас - да уж
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Помните типа патриотические песни в конце каждого спектакля 95-го - они имитаторы и набрали команду имитаторов типа для вползания хаоса в Украину , а получается - в турборежиме , они засрали все своими турбосканадалами , им сцы в глаза - божья роса...
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Холодець взагалі "поїхав"! Відстань від Дубай до Абу-Дабі займає індустріальний парк! То невже правитель ОАЕ теж злочинець?!
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Він таких варіантів клоунам тільки гірше буде,незрозуміло,для чого вони це роблять
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Там вроде как буряту не понравилось что то, сделанное львовской властью.
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Порошенко, Садовый - это те мужики которых я уважаю и доверяю!!! Разбирайтесь!!!!
Главное помните сколько людей просто отдали жизнь за Украину!!!! И если , ваше дело правое и вы в этом уверены-ВПЕРЕД!! Удачи!!!!
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Оце таке... Тобто до мертвеччуківського кодла у зелені питань немає???
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а мусороперерабатывающий завод на том месте, где коровы паслись? Или легче по всей Украине развозить?
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Зе не обійде нікого, з групи підтримки. САП вручила підозру Садовому - Цензор.НЕТ 4095 Ахметову, Тимошенко, Садовому вже подякував. Хто наступний?
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это смешно и мелко, при этом в упор никто не видит огромные злоупотребления по выделению земли в Киеве...
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Іроди, спочатку дайте Садовому провести у Львові Зимову Олімпіаду. А потім можете його хоч на вежі Високого Замку за ноги повісити - всерівно він викрутиться 😃
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Анекдот вспомнила:
- Роза Марковна, почему ви за собой не следите?
- А я себя ни в чем не подозреваю.
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«На его месте должен быть я». (с) - подумал Гриць.
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все эти проверяющие хотят взятку получить.
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многое с коррупцией во власти можна понять, с поправками и пояснениями..
но шото у зекомандЫ Вошдя нет ни одного худого слова в сторону супербарыги и суперкидалы Коломойши и его пацанчиков..
зебилы, ААААА-А-АА-АА?.. - язык в "кофе" засунули?..
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За что боролся, на то и напоролся.
Все эти юльки и зрадонемощные возбужденно боролись с порохом, не понимая, что пилят сук под собою же.
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А як там поживають кернес з трухановим???
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