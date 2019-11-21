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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (18218) приговор (811) прокуратура (3754) убийство (5389)

 Суд в Киеве приговорил к 10 и 13 годам тюрьмы двух грабителей, убивших подростка ради наживы

Двух убийц 17-летнего киевлянина Голосеевский районный суд города Киева приговорил к 10 и 13 годам заключения.

Об этом сообщает прокуратура города Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что преступление произошло в сентябре 2018 года вблизи парка имени Тараса Шевченко в Голосеевском районе столицы.

Двое злоумышленников (27-ми и 24-х лет) увидели несовершеннолетнего парня с мобильным телефоном в руках и решили проследить за ним. Дождавшись удобного момента, молодые подошли к подростку, ударили в область туловища и выхватили из рук телефон. Потерпевший начал убегать, однако злоумышленники догнали его, нанесли удары ногами по голове, и, забрав у жертвы карманные деньги, скрылись с места совершения преступления.

17-летнего парня госпитализировали, однако от полученных травм он скончался в больнице.

"Коллегией судей Голосеевского районного суда города Киева поддержана позиция публичного обвинителя, указанные лица признаны виновными по ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 121 УК и получили наказание в виде 10 и 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160988
 
 
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Что это за строки 10 лет за убийство?
В США к примеру за умышленное убийство дают от 30 лет до казни...
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к сожаления мы не США в суд. реформе
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Что это за срок 10 лет за умышленное убийство. Выйдет через 7 ещё большим отморозком. Их надо утилизировать, а не перевоспитывать.
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Это не гуманный. Это проститутско-продажный, действующий на основе тоталитарных законов, принятых, еще, при СССР, когда поганая уголовная мразь считалась социально-близким элементом, а политических оппонентов ждала, только, вышка, репрессии, и т.д.
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10 лет за убийство? А выйдет еще раньше. Человеческая жизнь в Украине не стоит ничего. А если бы жертва убила грабителей то получила бы еще больше тюрьмы. Страна рабов. Зато празднуем денгь достоинства. Какое к черту достоинство в етом бандитском и рабовладельческом государстве
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Дронову 10ку дали, а за что по большому счету, надо было Зайцевой 20ник, а Дронову 4. Тогда было бы справедливо. +он лично никого не убивал и тем более не планировал
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Вопрос не в наличии отморозков в обществе, вопрос в умении общества выявлять и изолировать этих подонков от общества. При чем, на самой ранней стадии, еще до того, как эта падла что-либо совершила. Полиция запада работает на упреждение, а наша "..." уже пойманного и доставленного в участок вора и подонка умудряется выпустить.
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Я б сказав так: "поліція на заході працює"... і все.
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Надеюсь на месте етого убитого подростка когда нибудь окажутся дети етих судей и прокурворов.
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ООО, подрастают будущие депутаты Слуги Урода!

Просто идет разгул бандитизма по стране!
Такого про Порошенко не было!
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