 Суд в Киеве приговорил к 10 и 13 годам тюрьмы двух грабителей, убивших подростка ради наживы

Об этом сообщает прокуратура города Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что преступление произошло в сентябре 2018 года вблизи парка имени Тараса Шевченко в Голосеевском районе столицы.



Двое злоумышленников (27-ми и 24-х лет) увидели несовершеннолетнего парня с мобильным телефоном в руках и решили проследить за ним. Дождавшись удобного момента, молодые подошли к подростку, ударили в область туловища и выхватили из рук телефон. Потерпевший начал убегать, однако злоумышленники догнали его, нанесли удары ногами по голове, и, забрав у жертвы карманные деньги, скрылись с места совершения преступления.



17-летнего парня госпитализировали, однако от полученных травм он скончался в больнице.

"Коллегией судей Голосеевского районного суда города Киева поддержана позиция публичного обвинителя, указанные лица признаны виновными по ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 121 УК и получили наказание в виде 10 и 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении пресс-службы.

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