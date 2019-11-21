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Все про:САП (1194) Офис Президента (172) Кондзеля Светлана (4)

 САП требует увеличить сумму залога для чиновницы ОП Кондзели до 7,6 млн грн

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал апелляционную жалобу на меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, который был применен к руководительнице одного из главных департаментов Офиса президента Светлане Кондзели.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

"Прокурор не согласен с решением суда первой инстанции, мотивируя это решение имеющимися рисками, и настаивает на избрании подозреваемой более строгого пресечения - а именно содержание под стражей с альтернативой внесения 7 684 000 гривен залога", - говорится в сообщении.

Кроме того, в суд апелляционной инстанции направлена еще одна жалоба прокурора - об увеличении размера залога для бывшего заместителя Министра культуры Украины.

Напоминаем, ранее сообщалось о задержании при получении взятки директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Украины Светланы Кондзели.

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения чиновнику ОП Светлане Кондзеле в виде круглосуточного домашнего ареста на срок в два месяца.

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САП требует увеличить сумму залога для чиновницы ОП Кондзели до 7,6 млн грн 01

Источник: https://censor.net.ua/n3160984
 
 
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А просто "за грати" нельзя? Очень денег хочется?
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