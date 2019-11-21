 Генпрокуратура подтвердила наличие пяти уголовных производств против Павелко

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Анатолий Костюх, возглавляющий недавно созданную Временную следственную комиссию Верховной Рады по расследованию возможных нарушений законодательства и злоупотребления служебным положением главой ФФУ/УАФ Андреем Павелко в рамках реализации бюджетной программы по строительству футбольных полей с искусственным покрытием, обратился с соответствующим депутатским запросом в Генеральную прокуратуру Украины. Как сообщает сайт Комитета ВР по вопросам молодежи и спорта, первый заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько официально уведомил главу ВСК, что в данный момент правоохранительными органами ведется пять уголовных судопроизводств по отношению к Андрею Павелко и другим должностным лицам ФФУ/УАФ, передает УНИАН.

В частности, главным следственным управлением национальной полиции расследуется возможное разворовывание бюджетных средств на сумму 270 млн. грн. В ходе расследования прокурор также выявил факты возможной растраты целевых средств, полученных ФФУ/УАФ от УЕФА в рамках программы Хет-трик, а также маркетинговых и спонсорских выплат. Процессуальное руководство осуществляется группой прокуроров Генпрокуратуры Украины. Также полиция ведет расследование по возможному незаконному завладению бюджетными средствами со стороны ФФУ/УАФ и "ФФУ Продакшн" путем завышения цен на товары. Еще два дела ведут детективы НАБУ относительно лично Андрея Павелко: о возможном злоупотреблении служебным положением, которое привело к закупке полей за завышенными ценами за счет государственного и местного бюджетов, а также о подаче возможно недостоверной информации при декларировании. Напомним, что 15 ноября голосами 260 народных депутатов было принято постановление №2423 "О расследовании возможных фактов нарушения законодательства Украины и злоупотребления служебным положением президентом Украинской ассоциации футбола, главой бюджетного комитета Верховной Рады 8-го созыва Павелко при решении вопроса финансирования и реализации программы строительства футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины в 2017-2018 годах".





В постановлении уточняется, что его принятию предшествовали обращения в парламент общественных организаций "Инициативы будущего", "Стоп коррупции", "Народ против коррупции" и "Стоп Мангул" о возможных фактах коррупции руководства УАФ.





