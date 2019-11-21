EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  791  21
Все про:Гаага (180) корабль (1274) суд (22721) трибунал (134)

 В Гааге начались первые слушания по захвату Россией украинских военных судов

В Гааге начались первые слушания арбитражного трибунала по делу "Украина против России" о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", слушания начались в 10 утра в Гааге (по местному времени).

Процесс проходит в Постоянном арбитражном суде (Permanent Court of Arbitration), который находится во Дворце мира. Это процедурные слушания, поэтому они происходят в закрытом режиме.

Украина надеется на оперативное рассмотрение дела по существу.

На слушаниях будут обсуждаться временные рамки рассмотрения дела, вопрос транспарентности, то есть публичного доступа к материалам дела, утверждаться процессуальные документы, в частности Регламент Арбитражного трибунала.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд в Гааге может принять решение по иску Украины против России до конца года, - Зеркаль

Источник: https://censor.net.ua/n3160981
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Путинские герои изучают трофейный унитаз
В Гааге начались первые слушания по захвату Россией украинских военных судов - Цензор.НЕТ 1028

 показать весь комментарий
 
 
Популярне після совєцкої окупації польське слово: заІВАНіць. Означає спиз..., пардон - спіонерить що-небудь. Наприклад - заіванили мого велосипеда.
 показать весь комментарий
 
 
Повідомлення українських ЗМІ про те, в якому стані повернуто українські плавзасоби, викликало просто бурю в польському Інтернеті. Наприклад, тут стаття і десятки коментарів. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,25432263,ukraina-rosja-zwraca-okrety-w-zlym-stanie-zdemontowali-nawet.html#opinions
Люди чудово пам'ятають росіян...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Якщо Мародер мальдівський відправив кораблі незаконно, то і цей суд - незаконний. Для збереження здорового глузду нова влада повинна припинити це судилище в Гаазі, або подати спільну з рф апеляцію.
 показать весь комментарий
 
Це іронія. Але я надіюсь, що послідовна ЗнКоМанда повинна зробити саме так.
 показать весь комментарий
 
Якщо шмакля виграла вибори завдяки таким посилам, то трускавецькі випускники повинні думати і діяти саме так. Чи ви вважаєте, що вовка - популіст?
 показать весь комментарий
 
отправить судна из одного укаинского порта в другой украинский порт незаконно? подкацапник не неси бред
 показать весь комментарий
 
 
Блдь, забув поставити смайлик - і вже понєслась. У Гаазі розпочалися перші слухання щодо захоплення Росією українських військових суден - Цензор.НЕТ 608
 показать весь комментарий
 
А какое отношение имеет международное морское право к законности или незаконности отправления кораблей? Там же рассматривают захват, а не приказ на отплытие.
 показать весь комментарий
 
 
тупой под-уйловник транслирует пропаганду кремля, не обрящай внимание
 показать весь комментарий
 
Сивохо каже, що то брати взяли покататися. А моряків просто повезли в гості.
 показать весь комментарий
 
 
Зебіки виграли президентські перегони завдяки посилу, що Порошенко зрадив державу, відправивши українські судна з українським екіпажем по українським водам з одного українського міста в інше.
 показать весь комментарий
 
 
Зеля "во время" с плешивым по телефону все порешал...
 показать весь комментарий
 
 
вот почему вчера их вернули.
еще вопросы по обмену моряков есть? их бы тоже отдали, на пару дней позже НО без сдачи интересов страны!!
 показать весь комментарий
 
 
Троллей уже начало плющить, а ещё до приговора не дошло
 показать весь комментарий
 
Типа зЕлупа таки подкинул козырей ***** в последнюю минуту?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх