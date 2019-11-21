 В Гааге начались первые слушания по захвату Россией украинских военных судов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", слушания начались в 10 утра в Гааге (по местному времени).
Процесс проходит в Постоянном арбитражном суде (Permanent Court of Arbitration), который находится во Дворце мира. Это процедурные слушания, поэтому они происходят в закрытом режиме.
Украина надеется на оперативное рассмотрение дела по существу.
На слушаниях будут обсуждаться временные рамки рассмотрения дела, вопрос транспарентности, то есть публичного доступа к материалам дела, утверждаться процессуальные документы, в частности Регламент Арбитражного трибунала.
Люди чудово пам'ятають росіян...
еще вопросы по обмену моряков есть? их бы тоже отдали, на пару дней позже НО без сдачи интересов страны!!