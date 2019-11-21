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 Политика Украины
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Все про:МВФ (2762) Рожкова Екатерина (54)

 Особых сложностей я уже не вижу, - Рожкова о переговорах с МВФ

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) отмечает прогресс в совместной работе Офиса президента Украины, Кабинета министров и Национального банка по новой программе МВФ.

Об этом сказала в интервью LIGA.net первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, какие сложные моменты осталось решить с МВФ, Рожкова сказала: "Особых сложностей я уже не вижу: закон о незаконном обогащении принят, бюджет – тоже, анбандлинг Нафтогаза подписан президентом, насколько я знаю, скоро будут сформированы новые независимые набсоветы госбанков. Даже по самому сложному вопросу – возврат денег, потраченных на банки-банкроты – тоже в последнее время есть прогресс".

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Первый замглавы Нацбанка заявила, что базовый сценарий – "Staff Level Agreement (принципиальное согласие Фонда прокредитовать страну. - Ред.) мы получим до конца года".

Рожкова также сообщила, что на встрече с представителями миссии МВФ, которая сейчас работает в Украине, вопрос задержания главы правления Райффайзен Банка Аваль Александра Писарука не обсуждался. "Как таковое не обсуждали. Мы говорили в основном о программе и там, безусловно, звучал месседж, что миссия видит прогресс, который происходит благодаря совместной работе ОП, Кабмина и Нацбанка. Но при этом, все понимаю, что в стране продолжают "работать" силы, стремящиеся сорвать наше сотрудничество", - подчеркнула она.

Источник: https://censor.net.ua/n3160979
 
 
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канешна, а як бути з бородатою бабусею ****** та Приватом?
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А які складності можуть бути взяти в борг і розкрасти, а віддати з народної кишені. МВФ в долі.
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"Кредити МВФ - потужний сигнал інвесторам, що і Україна є надійним партнером". Це "найвагоміший" аргумент українських влад. А ось чи багато знайдеться таких, хто захоче мати справу з партнерами, які понабиралися боргів, як собака бліх? Проста людина вкладе кошти в справу, яку затіяв боржник? А бізнесмен? А ось країна, яка бере в борг, аби виплатити відсотки з попередніх боргів - надійний, перспективний партнер.
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Бггг) и какой же прогресс с украденными деньгами?
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