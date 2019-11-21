 "Мы доказали, что умеем защищаться", - Порошенко поздравил соотечественников с Днем Достоинства и Свободы

Об этом написал в Фейсбуке пятый президент Украины Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.



"Свобода - это демократия, право свободного выбора. Достоинство - это право на собственное мнение, которое никто не может ограничить уголовной ответственностью за распространение недостоверной информации.



Свобода - это возможность свободно путешествовать по Европе и всему миру. Достоинство - это перспектива стать полноправным членом Европейского Союза и НАТО.



Свобода и достоинство - это радость говорить на родном языке, ходить в свою церковь и знать свою историю. А еще - это уважать права других", - написал он.

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"Мы доказали, что умеем защищаться. Кто бы ни посягал на наши вольности извне или изнутри. Мы рождены, чтобы быть свободными.



Поздравляю вас с Днем Достоинства и Свободы, дорогие украинцы. Слава Украине!" - написал Порошенко.

С Днем Достоинства и Свободы соотечественников поздравил и Александр Турчинов.



"Майдан начинался как ответ на жестокость и произвол власти, отсутствие справедливости и правосудия, реальную опасность потери европейской перспективы и даже независимости государства. Разрушенная коррумпированной властью экономика страны уже не могла существовать без внешнего кредитования. Попытки найти значительные кредитные ресурсы в Европе Янукович маскировал под евроинтеграционные стремления. Но, получив средства, быстро свернул эту бутафорию, отказавшись от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС", - напомнил он.



Главным кредитором этого обанкротившегося режима остался его настоящий хозяин - Кремль. В обмен на их поддержку, Янукович, Азаров и Ко готовили вступление Украины в таможенный и военно-политический союз с Россией, что было фактически полной потерей независимости нашей страны.



Но народ Украины решил сам выбрать свою судьбу и вышел на Майдан. Так началась Революция Достоинства. Тяжелые испытания, кровь и жестокость озверевшего режима не остановили патриотов. Лучшие сыновья и дочери Украины отдали за победу свою жизнь. Помните!" - призвал Турчинов.



"После победы Революции Достоинства за несколько месяцев 2014 года были выполнены требования Майдана. Отстранены от власти Янукович, Азаров, все руководители силовых структур, ответственные за кровь украинцев, проведена люстрация. Восстановлена ​​демократическая Конституция, отменены все диктаторские законы, освобождены политзаключенные, проведены честные демократические президентские и парламентские выборы. После подписания Соглашения об ассоциации с ЕС началась реальная европейская и евроатлантическая интеграция Украины. Но главное - украинцы доказали себе и всему миру, что способны защитить свою свободу, независимость и будущее своих детей!" - отметил Турчинов.