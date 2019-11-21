 "Мы доказали, что умеем защищаться", - Порошенко поздравил соотечественников с Днем Достоинства и Свободы

Об этом написал в Фейсбуке пятый президент Украины Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Свобода - это демократия, право свободного выбора. Достоинство - это право на собственное мнение, которое никто не может ограничить уголовной ответственностью за распространение недостоверной информации.
Свобода - это возможность свободно путешествовать по Европе и всему миру. Достоинство - это перспектива стать полноправным членом Европейского Союза и НАТО.
Свобода и достоинство - это радость говорить на родном языке, ходить в свою церковь и знать свою историю. А еще - это уважать права других", - написал он.
"Мы доказали, что умеем защищаться. Кто бы ни посягал на наши вольности извне или изнутри. Мы рождены, чтобы быть свободными.
Поздравляю вас с Днем Достоинства и Свободы, дорогие украинцы. Слава Украине!" - написал Порошенко.
С Днем Достоинства и Свободы соотечественников поздравил и Александр Турчинов.
"Майдан начинался как ответ на жестокость и произвол власти, отсутствие справедливости и правосудия, реальную опасность потери европейской перспективы и даже независимости государства. Разрушенная коррумпированной властью экономика страны уже не могла существовать без внешнего кредитования. Попытки найти значительные кредитные ресурсы в Европе Янукович маскировал под евроинтеграционные стремления. Но, получив средства, быстро свернул эту бутафорию, отказавшись от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС", - напомнил он.
Главным кредитором этого обанкротившегося режима остался его настоящий хозяин - Кремль. В обмен на их поддержку, Янукович, Азаров и Ко готовили вступление Украины в таможенный и военно-политический союз с Россией, что было фактически полной потерей независимости нашей страны.
Но народ Украины решил сам выбрать свою судьбу и вышел на Майдан. Так началась Революция Достоинства. Тяжелые испытания, кровь и жестокость озверевшего режима не остановили патриотов. Лучшие сыновья и дочери Украины отдали за победу свою жизнь. Помните!" - призвал Турчинов.
"После победы Революции Достоинства за несколько месяцев 2014 года были выполнены требования Майдана. Отстранены от власти Янукович, Азаров, все руководители силовых структур, ответственные за кровь украинцев, проведена люстрация. Восстановлена демократическая Конституция, отменены все диктаторские законы, освобождены политзаключенные, проведены честные демократические президентские и парламентские выборы. После подписания Соглашения об ассоциации с ЕС началась реальная европейская и евроатлантическая интеграция Украины. Но главное - украинцы доказали себе и всему миру, что способны защитить свою свободу, независимость и будущее своих детей!" - отметил Турчинов.
чтобы вернуться к дерибану у вожделенного Корыта.
1 ч. ·
- Дело Трубы и Юзика показало, что никакой перезагрузки системы нет и в помине. Наоборот, система воспроизводился в ещё более циничном варианте: под сладкие разговоры про «...больше никогда никаких договорняков»;
- Увольнение Алёны Зеркаль, с комментарием о том, что Зеленский вообще не рассматривает никаких вариантов, кроме мира с Россией, показывает, что Зеленский прогнулся под нерукопожатного диктатора, являющегося спонсором и организатором международного терроризма; убивающего и собственных граждан, желающего уничтожить Украину; причём, прогнулся в ситуации, когда двух-трёх лет не хватило, чтобы додавить его системой санкций и приговоров международных судов;
- история с отсутствием соболезнования погибшему комбригу в течении суток, неявка на похороны, отказ лететь на военном самолёте, показывает, что Зеленский армию ненавидит и боится, армию, верховным главнокомандующим которой он является и которую ему вести в бой, если что. Это значит, что армию он разрушает и будет разрушать далее даже против своей воли, подсознательно;
- небритость в рамках официального протокола показывает, что наше чудо не понимает, что означает «этикет» и какое значение он имеет, что он - лицо страны, персональное олицетворение Украины на международной арене. Это значит, что устойчивой и эффективной дипломатии не будет, у шпаны она не получается;
- явка вместо похорон боевого комбрига на встречу трёх разобранных россиянами железяк, выдача возвращения искалеченных кораблей, которую россияне провели в рамках передачи вещдоков по уголовному делу против наших моряков, за большой внешнеполитический успех, за выполнение Кремлем своих международных обязательств означает, что чудо готово, скорее, вылизать Путину, нежели отдать дань своим погибшим солдатам, что Зеленский подыгрывает и будет подыгрывать Кремлю за счёт чести и достоинства украинского народа.
- Если вам это нравится, я на знаю, чем вам помочь.
- Если не нравится: Майдан, 19.00, сегодня.
22 ч. ·
- Следующий президент.
Я ТОЖЕ ЗА!
Закон бумеранга отменить невозможно.
18 ноября в 12:34
Поки «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу» прямують додому в Одесу, команда Міністерства закордонних справ прямує в Гаагу, де вже в четвер відбудуться перші слухання арбітражного трибуналу у справі щодо порушення імунітету трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів (Україна проти Російської Федерації) за Конвенцією ООН з морського права.
Наша боротьба за хлопців і кораблів почалася з самого моменту їх незаконного затримання.
Довгий час всі наші політико-дипломатичні зусилля та зусилля наших партнерів із їхнього повернення додому були марними.
1 квітня 2019 згідно з вимогами Міжнародної Конвенції ООН з морського права ми повідомили Російську Федерацію про спір за Конвенцією ООН з морського права. Бо захоплення і утримування українських військово-морських кораблів та членів їхніх екіпажів є грубим порушенням Росією імунітетів військових кораблів, гарантованих нормами міжнародного звичаєвого і морського права.
Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року на запит України зобов'язав Росію негайно повернути під контроль України «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу» на 24 члени їхніх екіпажів.
Проте, Наказ Міжнародного трибуналу не був і не є самоціллю. Наша мета - встановлення порушення права, відновлення його і отримання належної компенсації.
Саме це і закладено в позові МЗС від 1 квітня 2019 року.
Хочу нагадати як відбувалися події у відомій справі «Арктік Санрайз» (Нідерланди проти Росії):
4 жовтня 2013 року - справа ініційована Нідерландами;
22 листопада 2013 - наказ Міжнародного трибуналу з морського права про звільнення;
29 листопада 2013 року - Росія звільнила екіпаж;
6 червня 2014 року - Росія звільнила судно,
14 серпня 2015 року - рішення арбітражного трибуналу, яким визнано порушення Росією Конвенціїї ООН з морського права та зобовязано сплатити компенсацію на користь королівства Нідерланди.
Ми також збираємося пройти цей шлях і довести всьому світу і арбітражному трибуналу, що прохід 25 листопада 2018 року був мирним і законним, а дії Російської Федерації, в тому числі щодо кримінального переслідування наших моряків, є порушенням норм міжнародного права.
сдал часть территории Украины, Дебальцево, планово вывел оттуда ВСУ и два года
подряд получал от террористов с неподконтрольной территории денежные средства
за водоснабжение.
Алексей Дмитрашковский рассказал: «Одна из колонн попала на блокпост, который был перед Краматорском. Там состоялся бой. Погибли десантники 25-й бригады, тем самым остановили колонну, там была разбита колонна. Колонна Гиркина выходила через поле». За той колонной наблюдали и просили дать команду на уничтожение.
Штаб АТО на тот момент запретил уничтожение колонны
Алексей Дмитрашковский
«Авиация работала в тот момент и запрашивала разрешение «отработать» по колонне, которая выходила полем, штаб АТО на тот момент запретил уничтожение колонны. Мне также известно из разговора с Кривоносом (Сергей Кривонос, полковник ВСУ, командовал обороной аэродрома в Краматорске. - ред.), что он запрашивал разрешение открыть огонь из артиллерии по этой колонне. То же самое, получил отказ от генерала Муженко», - говорит Дмитрашковский.
Бывший спикер АТО не знает, почему запретили стрелять. Но говорит, что боевики передвигались на захваченном общественном транспорте.
Не забывайте: Гиркин - представитель наркомафии МО, которая понесла убытки на миллиарды $ из-за прекращения траффика по маршруту Ростов-Донецк-Славянск-Харьков (далее - Европа).
А ну ка быстро в один голос затянули: "Дякуємо Петро Олексійович!"!!
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И где же эти отвоеванные за 5 лет войны километры нашей Украинской территории .
Окопную войну за 2 000 лет еще ни одна страна не выиграла .