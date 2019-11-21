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 На оккупированную территорию Донбасса проследовал 92-й российский "гумконвой", состоящий из 23 грузовиков, - Госпогранслужба

Российская сторона в очередной раз в одностороннем порядке осуществила оформление так называемого "гуманитарного конвоя" из грузовиков, проследовавших на оккупированную территорию Донбасса. Это уже 92 по счету "гумконвой".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

В ведомстве отметили, что перемещение "гумконвоя" происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей.

Украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций.

"Всего с 5:00 до 5:45 21 ноября из российских пунктов пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" на въезд в Украину последовало 2 колонны "гумконвоя" в составе 23 автомобилей.

В грузовиках якобы перевозили детские продуктовые наборы. Однако учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной украинской группе из пограничников и таможенников не удалось получить истинную информацию о его содержании, характер и номенклатуре", - сказано в сообщении.

По данным Госпогранслужбы, загруженность транспортных средств составляла около 70%.

"В этом году это восьмой такой "гумконвой", первый и второй были в июле и сентябре, и по три в октябре и ноябре", - добавили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские "гумконвои" на Донбассе нарушают суверенитет Украины, - ЕС

Как известно, начиная с 2014 года, с начала российской агрессии против Украины, Россия незаконно отправляет на Донбасс колонны грузовиков, которые называет "гуманитарным конвоем".

Официальный Киев не раз заявлял, что российский "гумконвой" попадает на территорию Украины с нарушением всех процедур, поскольку его не проверяют должным образом ни украинские пограничники и таможенники, ни представители Международного комитета Красного Креста.

МИД Украины не раз требовал от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".

Источник: https://censor.net.ua/n3160972
 
 
 Топ комментарии
 
просрочка для просрачки
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а де заява дристайкі та мікроорганізма?
чи бояться хуйла образити, щоб він не відмовився від нормандської зустрічи?
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Москва каркасы от краденого возвращают.
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Их переплавили, доставят в другом виде на територию Украины.
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а де заява дристайкі та мікроорганізма?
чи бояться ***** образити, щоб він не відмовився від нормандської зустрічи?
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Какое заявление президента, их и раньше то не было.
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Міністерство закордонних справ України після кожного такого порушення державного кордону висловлює протест. Офіційний Київ вимагає припинити вчинення міжнародно-протиправних діянь проти суверенітету української держави.
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Так а что они там вообще делают если им даже проверить коробки не разрешают.
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Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 21 ноября совершил визит на базу Военно-морских сил Украины в Очакове Николаевской области и осмотрел повреждения на возвращенных РФ каркасах кораблей. Нужно теперь этот "каркасный гумкомвой" начинить взрывчаткой и вернуть под Керченский мост российским оккупантам
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Не предъявили для осмотра украинским пограничникам, значит может быть, что угодно от оружия до наркотиков.
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И зачем же их пропускают, я за четыре года так и не поняла. Какая- то фикция, а не погранслужба.... Может обьяснит кто? И я не права...
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За 6 лет войны наши журнашлюхи продолжают называть вражеских окупантво *гумконвоями*, продолжают скрывать лица и личные данные террористов и окупантов. И чего вы хотите от мировой общественности которые читают наши новости?
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Не думаю, что мировая общественность (кроме иммигрантов) читает украинские новости.
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