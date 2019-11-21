 На оккупированную территорию Донбасса проследовал 92-й российский "гумконвой", состоящий из 23 грузовиков, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

В ведомстве отметили, что перемещение "гумконвоя" происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей.

Украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций.

"Всего с 5:00 до 5:45 21 ноября из российских пунктов пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" на въезд в Украину последовало 2 колонны "гумконвоя" в составе 23 автомобилей.

В грузовиках якобы перевозили детские продуктовые наборы. Однако учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной украинской группе из пограничников и таможенников не удалось получить истинную информацию о его содержании, характер и номенклатуре", - сказано в сообщении.

По данным Госпогранслужбы, загруженность транспортных средств составляла около 70%.

"В этом году это восьмой такой "гумконвой", первый и второй были в июле и сентябре, и по три в октябре и ноябре", - добавили в ведомстве.

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Как известно, начиная с 2014 года, с начала российской агрессии против Украины, Россия незаконно отправляет на Донбасс колонны грузовиков, которые называет "гуманитарным конвоем".

Официальный Киев не раз заявлял, что российский "гумконвой" попадает на территорию Украины с нарушением всех процедур, поскольку его не проверяют должным образом ни украинские пограничники и таможенники, ни представители Международного комитета Красного Креста.

МИД Украины не раз требовал от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".