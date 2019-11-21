 Хронические боли, повышенное давление. Медпомощи не получает. Перенес этап лишь благодаря лекарствам, - сын политзаключенного Дудки рассказал об ухудшении здоровья отца

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на сына Дудки Илью Каверникова, посетившего отца в СИЗО №1 Симферополя, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня (20 ноября. - Ред.) увиделся с папой впервые за три с половиной месяца. Медицинской помощи от администрации СИЗО он не получает. У него хронические боли в области живота, после этапа повысилось давление. Последний раз, когда измеряли, давление было 160 на 100. Говорит, что перенес этап только благодаря лекарствам, которые мы ему передаем", - сказал он.

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По словам Каверникова, его отец и еще один осужденный по этому делу Алексей Бессарабов провели на этапе из Москвы в Симферополь около месяца, а во время этапа бывали случаи, когда в рассчитанных на 20 человек камерах содержали по 50.

Он также отметил, что, вероятно, на следующей неделе его отца и Бессарабова этапируют из Симферополя в колонии строгого режима для отбывания наказания.

Сын Дудки подчеркнул, что адвокаты долгое время добиваются от администрации СИЗО результатов медицинского обследования, которые необходимы для назначения точного лечения, но сотрудники медсанчасти уже больше года не предоставляют результатов обследования ни Дудке, ни его адвокату.

В связи с этим Каверников обратился в "прокуратуру" в окупированном Крыму, однако там ответили, что действия сотрудников СИЗО, которые не выдают на руки результаты медицинского обследования, являются законными.

Напомним, жители Севастополя Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были задержаны ФСБ в оккупированном Крыму в ноябре 2016 года.

По версии следствия, Дудка и Бессарабов якобы являлись участниками диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Украинская сторона отрицает принадлежность осужденных к силовым структурам страны. Сами обвиняемые свою вину не признают и считают уголовное дело сфабрикованным. В частности, защита так называемых "диверсантов" утверждает, что сим-карты, которые якобы изъяли у них в ходе обыска, исходя из биллинга, ранее использовались возле зданий, принадлежащих ФСБ России.

4 апреля 2019 года подконтрольный России "Севастопольский городской суд" приговорил их к 14 годам заключения каждого.